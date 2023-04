Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 08.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Freinsheim: Sachbeschädigung an Restaurant – Zeugen gesucht

Freinsheim (ots) – An einem Restaurant in der Herrenstraße in Freinsheim wurden in der Nacht von Freitag, 07. April, auf Samstag, 08. April, gegen 00:30 Uhr mehrere Fenster beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro.

Haben Sie verdächtige Personen im Nahbereich der Herrenstraße gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):