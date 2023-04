Tanzverbot missachtet

Landstuhl (ots) – Da der Betreiber einer Gaststätte in der Bahnhofstraße gegen das Tanzverbot verstieß, musste die Polizei in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag einschreiten und dem Verantwortlichen sowie den Gästen das Tanzverbot, welches noch bis Ostersonntag 16:00 Uhr gilt erläutern. Der Betreiber wird mit einem Bußgeld rechnen müssen. |pilan

Langfinger unterwegs

Landstuhl (ots) – In der Nacht von Mittwoch aus Donnerstag wurden aus einem unverschlossenen PKW in der Kirchenstraße verschiedene Wertsachen entwendet.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung zu setzen. In diesen Zusammenhang der Appell der Polizei: Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden. Schließen Sie Ihr Auto immer ab und lassen Sie keine wertvollen Gegenstände im Fahrzeug liegen. |pilan

Drogen im Straßenverkehr

Ramstein-Miesenbach (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagnachmittag in

der Rubrechtstraße werden bei einer Opel Fahrerin drogentyp. Auffallerscheinungen festgestellt. Der durchgeführte Urintest verläuft positiv auf die Stoffgruppe Amphetamin.

Der 42-jährigen Frau wird eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein sichergestellt. |pilan

Diebstahl eines PKW

Kottweiler-Schwanden (ots) – Am Karfreitagmorgen zwischen 10:35 Uhr und 10:45

Uhr wurde durch bisher unbekannte Täter ein PKW Audi Q 5, grau entwendet. Der

PKW war zuvor vor einem Wohnanwesen in der Miesenbacher Straße geparkt gewesen.

Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der

Polizeiinspektion Landstuhl zu melden. |pilan

Alkoholfahrt

Landstuhl (ots) – In der Kaiserstraße wurde am frühen Karfreitagmorgen bei einem

29-jährigen BMW-Fahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern intensiver

Atemalkoholgeruch festgestellt. Der Fahrer wurde zum Atemtest gebeten, was ein

Ergebnis von 1,27 Promille ergab. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Seinen Führerschein ist er erst

einmal los. |pilan

Geschwindigkeitskontrolle

Landstuhl (ots) – Eine Geschwindigkeitskontrolle haben Polizeibeamte am

Donnerstagnachmittag in der Langwiedener Straße durchgeführt. Von 14 bis 16 Uhr

nahmen sie mit dem Lasermessgerät den Verkehr in Höhe Rothenborn ins Visier. In

dieser Zeit erwischten die Polizisten 26 Fahrer, die zu schnell durch den

50er-Bereich fuhren.

Am deutlichsten über dem Tempolimit lag eine Autofahrerin, die mit 78 km/h gemessen wurde. Darüber hinaus gab es einen Verstoß, weil an einem Fahrzeug Zubehörfelgen ohne Betriebserlaubnis montiert waren. |pilan

Kaiserslautern

Mit gut zwei Promille hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots) – Viel zu tief ins Glas geschaut hatte ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern, den die Polizei am frühen Freitagmorgen aus dem Verkehr gezogen hat. Er fiel einer Streife in der Pariser Straße durch seine unsichere Fahrweise auf und wurde einer Kontrolle unterzogen.

Mit einem gemessenen Wert von 2,05 Promille war er deutlich über der rechtlich

zulässigen Grenze. Der 33-Jährige musste auf der Dienststelle eine Blutprobe

über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem kommt

ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr auf ihn zu. |pvd