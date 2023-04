Schwerer Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Speyer (ots) – Am Karfreitag gegen 10 Uhr lief in der Hafenstraße eine 82-jährige Frau ihrem nicht angeleinten Hund hinterher auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Hierbei wurde sie von einem 60-jährigen Fahrer eines PKW frontal erfasst. Bei der Kollision erlitt die Frau schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber, der auf der Hafenstraße Höhe Heringsee landete, in ein Krankenhaus geflogen.

Die Hafenstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme von 10.10 bis 13.25 Uhr zwischen Heringsee und Rheintorstraße voll gesperrt. Der Hund blieb unverletzt und lief nach Hause zur Wohnanschrift der verunfallten Frau.

Ingewahrsamnahme nach Platzverweis auf der Frühjahrsmesse

Speyer (ots) – Nachdem am Donnerstag gegen 22 Uhr ein 19-Jähriger auf der Frühjahrsmesse drei 15- bzw. 16-jährigen Jugendlichen einen Tabakbeutel gestohlen hatte, verfolgten diese ihn und holten sich den Beutel wieder zurück. Hierauf bekamen sie von dem Dieb je einen Schlag ins Gesicht.

Dem unter Alkoholeinfluss stehenden Täter wurde von der Polizeistreife ein Platzverweis für die Frühjahrsmesse erteilt. Bei der Durchsuchung wurden bei ihm auch noch Drogen gefunden. Als der 19-Jährige gegen 23.00 Uhr wieder auf der Messe angetroffen wurde, wurde er in Polizeigewahrsam genommen.

Fahren unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) – In der Nacht zum Karfreitag gegen 01.00 Uhr wurde auf dem Domplatz ein 29-jähriger PKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Da er drogentypische Auffälligkeiten zeigte wurde ein Urintest durchgeführt, der positiv auf Kokain reagierte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Anzeige wurde erfasst.

Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad

Speyer (ots) – Ein unter Alkoholeinfluss stehender 52-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstag gegen 19.00 Uhr in der Maximilianstraße in Speyer fahrend angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,8 Promille.

Es wurde eine Blutprobe veranlasst und eine Strafanzeige erfasst.

Einbruch in Nikolaus-von-Weis-Gymnasium

Speyer (ots) – Einen Tag nach dem Einbruch in die Nikolaus-von-Weis-Realschule wurde in der Nacht zum Freitag nun auch das dortige Gymnasium Tatort eines schadensträchtigen Einbruchs. Mehrere Türen und Fenster wurden erheblich beschädigt.

Sämtliche Schränke und Schreibtische wurden durchwühlt.

Der Gesamtschaden wird vorläufig auf ca. 10.000 Euro beziffert.