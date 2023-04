Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 07.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Ladendieb durch Tanzeinlagen aufgefallen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Donnerstagabend, 06.04.2023, kam es gegen 19:47 Uhr in einer REWE-Filiale in Neustadt/Weinstraße zu einem Ladendiebstahl. Der Täter konnte aufgrund seines auffälligen Verhaltens von einem Mitarbeiter der Filiale festgestellt und bis zum Erscheinen der Polizei festgehalten werden. Bei einem Fluchtversuch des Mannes wurde der Mitarbeiter durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt. Der Warenwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf ca. 15 EUR. Aufgrund der Alkoholisierung wurde bei dem Täter eine Blutprobe entnommen. Weiterhin lag gegen den alkoholisierten Täter ein Haftbefehl vor, weshalb dieser durch die Polizei festgenommen wurde. Gegen den Mann wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

