Karlsruhe – Nach mehreren Brandstiftungen im Stadtgebiet – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 19-jähriger deutscher Tatverdächtiger ist am Donnerstag vorläufig

festgenommen worden und befindet sich mittlerweile auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft. Ihm wird Brandstiftung in

zwei Fällen vorgeworfen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann am 26. März ein im Bereich

Entenfang geparktes Fahrzeug in Brand gesetzt haben. Am 30. März soll der

Beschuldigte ein weiteres, auf der Verkaufsfläche eines Autohauses in Mühlburg

abgestelltes Fahrzeug in Brand gesetzt haben. Zwei weitere Fahrzeuge erlitten

hierdurch Hitzeschäden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 60.000 Euro.

Personen kamen bei den Bränden nicht zu Schaden.

Ob der Festgenommene noch für weitere, ähnlich gelagerte Taten verantwortlich

ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Karlsruhe – Zwei Tatverdächtige wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen in Haft – mehrere Wohnungsdurchsuchungen

Zwei 27 und 30 Jahre alte algerische Staatsangehörige stehen nach den

Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe im Verdacht, über einen längeren

Zeitraum in der Karlsruher Innenstadt mit Betäubungsmitteln Handel getrieben zu

haben.

Zunächst nahm ein Mobiles Einsatzkommando am Dienstagabend den 27-Jährigen nach

einem mutmaßlichen Drogengeschäft beim Verlassen einer Gaststätte vorläufig

fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnungen der beiden

Tatverdächtigen sowie von zwei weiteren Objekten nahmen die Beamten auch den

30-Jährigen vorläufig fest und stellten mutmaßliches Dealgeld in Höhe von

mehreren tausend Euro sowie weitere Beweismittel sicher.

Darüber hinaus ergab sich bei den Einsatzmaßnahmen auch ein Verdacht gegen einen

dritten Mann, der sich in einer der durchsuchten Wohnungen aufhielt. Bei ihm

fanden die Kriminalbeamten ebenfalls Betäubungsmittel sowie ein Faustmesser auf.

Er wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß

gesetzt.

Die beiden 27 und 30 Jahre alten Beschuldigten wurden am Mittwoch auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ jeweils

u.a. wegen des Vorwurfs des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in

nicht geringer Menge Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug.

Die weiteren Ermittlungen von Kriminalpolizei Karlsruhe und Staatsanwaltschaft

Karlsruhe dauern an.

Pfinztal – Gemeindemitarbeiter bei Straßenarbeiten angefahren

Karlsruhe (ots) – Ein Mitarbeiter der Gemeinde Pfinztal ist am

Mittwochnachmittag bei der Durchführung von Straßenarbeiten an der Bundesstraße

10 von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden. Die

Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach derzeitigen Erkenntnissen führten Gemeindemitarbeiter Arbeiten am

Straßenrand der B10 zwischen Berghausen und Söllingen durch. Gegen 14:00 Uhr

scherte eine Autofahrerin – vermutlich aufgrund von Gegenverkehr – in die

abgesicherte Arbeitsstelle ein. Dabei touchierte der rechte Außenspiegel des Pkw

den Arm eines Arbeiters, der dabei leicht verletzt wurde. Die Autofahrerin

setzte anschließend ihre Fahrt in Richtung Söllingen fort. Bei dem Pkw soll es

sich um einen dunkleren Kleinwagen der Marke Skoda mit Pforzheimer Kennzeichen

gehandelt haben.

Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die

Hinweise zum Unfallhergang oder zur Unfallverursacherin geben können, werden

gebeten, sich unter 0721 944840 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Karlsruhe – Radfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw in der

Karlsruher Innenstadt am Mittwochmittag erlitt eine Person schwere Verletzungen.

Gegen 13:30 Uhr überquerte ein Fahrradfahrer den Radweg an der Kreuzung

Reinhold-Frank-Straße Sophienstraße. Hierbei übersah der 20-jährige Radfahrer

offenbar einen Pkw, welcher auf der Reinhold-Frank-Straße fuhr. In der Folge

kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer erlitt durch den

Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus versorgt

werden. Nach derzeitigen Stand wird der Sachschaden auf etwa 1500 Euro

geschätzt.

Ettlingen – Verletzte Autofahrer und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall nahe Ettlingen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag an der Kreuzung

„Seehof“ bei Ettlingen erlitten zwei Autofahrer Verletzungen.

Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei war ein 64-jähriger Fahrer einer

Mercedes E-Klasse gegen 15.45 Uhr auf der Landestraße 561 aus Karlsruhe-Rüppurr

in Richtung Ettlingen unterwegs. An der Kreuzung „Seehof“ wollte der 64-Jährige

offenbar zunächst nach links in Richtung Bad-Herrenalb abbiegen. Offenbar

entschloss er sich dann jedoch kurzfristig anders und scherte wieder nach rechts

ein. Hierbei übersah er den in gleicher Richtung fahrende Mercedes Vito und

kollidierte mit diesem. Der 33-jährige Fahrer des Vito sowie dessen 67-jähriger

Beifahrer erlitten hierbei Verletzungen und kamen mit Rettungswägen in ein

Krankenhaus. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb wohl unverletzt. An den

Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 60.000 Euro.