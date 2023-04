Verkehrskontrolle – Fahrer flüchtet vor Polizei

Worms (ots) – Der Versuch, eine Verkehrskontrolle in der Dr. Carl-Sonnenschein-Straße durchzuführen, endete am heutigen Donnerstag, um kurz nach Mitternacht, in einer Verfolgungsfahrt. Ein PKW sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Als die Einsatzkräfte Blaulicht und Anhaltesignal „STOPP POLIZEI“ einschalteten, gab der Fahrer Gas und flüchtete durch die Gaustraße in Richtung Innenstadt. Hierbei erreichte er eine Geschwindigkeit von nahezu 100 km/h.

Er setzte seine Flucht durch die Güterhallenstraße fort und blieb dann im Kreisverkehr an der Einmündung zur Von-Steuben-Straße an der Bürgersteigkante mit dem Vorderrad hängen. Hierdurch platzte der Reifen und das Auto kam in einem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Fahrer und Beifahrer stiegen daraufhin aus und setzen die Flucht zu Fuß fort.

Den eingesetzten Polizeikräften gelang es jedoch, den Beifahrer zu stellen und festzunehmen. Dem Fahrer gelang die Flucht. Allerdings verlor dieser seine Geldbörse, in der sich seine Ausweisdokumente befanden. So steht auch er namentlich fest.

Der Grund, dass die beiden 35 und 32 Jahre alten, in Worms wohnhaften Männer, vor der Polizei flüchteten, stellte sich bei der Durchsuchung des Fahrzeugs heraus. Es konnten hier diverse Einbruchswerkzeuge sowie Kanister und ein Gartenschlauch sichergestellt werden. Offensichtlich hatten es die beiden Beschuldigten darauf abgesehen, Dieselkraftstoff aus geparkten Fahrzeugen zu entwenden.

Zudem waren die an dem Fluchtfahrzeug angebrachten Kennzeichen entwendet. Gegen beide Täter wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Festgenommene Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Verkehrsunfall mit E-Scooter – Fahrerin schwer verletzt

Worms (ots) – Bei einem Verkehrsunfall, der sich am gestrigen Mittwoch, gegen 14:45 Uhr in der Grabenstraße in Worms ereignete, wurde die 34-jährige Fahrerin eines E-Scooters schwer verletzt. Aufgrund eines zu geringen Seitenabstandes streifte sie im Vorbeifahren ein geparktes Auto, wodurch es zum Sturz kam. Hierbei erlitt die Frau Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht werden.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, hatte die Frau vor Fahrtantritt ehebliche Mengen Alkohol konsumiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Zudem verfügte der

E-Scooter nicht über eine dafür erforderliche Versicherung.

Gegen die Unfallverursacherin wurden daher Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Aufgrund ihrer Verletzungen konnten sie bislang nicht zu den Tatvorwürfen vernommen werden. Am Fahrzeug des Unfallgegners und am Roller selbst entstanden lediglich geringe Sachschäden.

Die Polizei rät bei der Nutzung von E-Scootern, sich unbedingt vor der ersten Fahrt umfassend mit den Fahreigenschaften vertraut zu machen. Es sollte immer ein Helm getragen werden, denn das Verletzungsrisiko bei einem Unfall ist erheblich.

Auch für E-Scooter gilt, wie beim Auto, die 0,5 Promille Grenze!

Jacke und Pullover entwendet – Diebstahl aufgeklärt

Worms (ots) – Dank der Videoüberwachung einer Gaststätte in der Binger Straße, konnte die Polizei in der Nacht zum heutigen Dienstag einen Diebstahl binnen kürzester Zeit aufklären. Der 25-jährige Geschädigte hatte gegen Mitternacht die Polizei verständigt, weil im Jacke und Pullover während des Aufenthaltes in einem Billard Pub entwendet wurden.

Bei der Sichtung der Videoaufzeichnung aus dem Innenraum konnte er allerdings den Täter identifizieren. Dieser wurde noch in der Nacht an seiner Wohnanschrift in Worms aufgesucht.

Er selbst stritt die Tat vehement ab. Allerdings fand sein Vater, der im gleichen Anwesen wohnhaft ist, das Diebesgut abgelegt im Innenhof des Hauses und händigte es den Polizeibeamten aus.

Diese konnten Jacke und Pullover an den rechtmäßigen Besitzer übergeben.

Gegen den 32-jährigen Beschuldigten wurde Strafanzeige erstattet