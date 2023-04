2 Dreizehnjährige mit Spielzeugpistolen lösen Polizeieinsatz aus

Mainz-Laubenheim (ots) – 2 Dreizehnjährige waren am Mittwochnachmittag mit Spielzeugwaffen im Hosenbund unterwegs und lösten dadurch einen Polizeieinsatz aus. Durch einen besorgten Zeugen wurde der Mainzer Polizei gegen 16:00 Uhr zunächst mitgeteilt, dass dieser einen jungen Mann mit Waffe im Hosenbund im Bereich der Bushaltestelle Hans-Zöller-Straße in Mainz-Laubenheim gesehen, jedoch aus den Augen verloren habe.

Mehrere Funkstreifen der Mainzer Polizei sowie der Inspektion aus Oppenheim rückten daraufhin aus und fahndeten nach dem potentiell Verdächtigen. Nach einer weiteren Meldung durch Zeugen über Notruf konnte durch eine Streifewagenbesatzung ein 13-Jähriger in Begleitung eines ebenfalls 13-jährigen Freundes angetroffen werden, auf den die Personenbeschreibung zutraf.

Beide Jungen hatten täuschend echt aussehende Spielzeugpistolen im Hosenbund dabei. Sie wurden durch die Polizeistreifen über die Gefährlichkeit sogenannter Anscheinswaffen aufgeklärt, die Spielzeugpistolen wurden sichergestellt und die Eltern der beiden ebenfalls über den Sachverhalt informiert.

Kreis Mainz-Bingen

Vorfall mit Hund – Glimpflich ausgegangen

Wackernheim (ots) – Am Mittwoch 05.04.2023 gegen 16.30 Uhr, kommt auf dem Gelände eines Reiterhofes ein 3-jähriger Junge aus Mainz zu nah an einen Hund. Der Hund schnappt den rechten Unterschenkel des Jungen und gibt diesen zunächst nicht wieder frei. Rettung und Polizei fahren an.

Ein 28-jähriger Polizeibeamter der PI Ingelheim (selbst Hundebesitzer) ergreift die Initiative und kann den Hund dazu bringen, das Maul zu öffnen. Der Junge trägt (vermutlich dank der getragenen Gummistiefel) nur oberflächliche Bissverletzungen davon und wird zur weiteren Versorgung zusammen mit der Mutter in ein Krankenhaus verbracht.

Der vorsorglich alarmierte Rettungshubschrauber musste nicht eingesetzt werden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots) – m 06.04.2023 gegen 12:50 Uhr erblickte eine Streife der PI Bingen in Höhe des Amtsgerichts in Bingen den 31-jährigen Fahrer eines PKW der bekannterweise nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Als dieser bemerkte, dass er kontrolliert werden soll, beschleunigte er mit dem PKW in Richtung der Kurfürstenstraße.

Das Fahrzeug sowie der Fahrer konnten im Rahmen der Nacheile jedoch an der Wohnanschrift angetroffen werden. Der Fahrer räumte die Fahrt ein. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, eine entsprechende Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.