Hausfriedensbruch im Rathaus Center

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 05.04.2023 gegen 22 Uhr, verschafften sich drei bislang Unbekannte Zutritt zum Rathaus-Center. Da es in der Vergangenheit zu Sachbeschädigungen mit erheblichem Sachschaden gekommen war, wurde das Baustellegelände umgehend mit mehreren Streifen angefahren.

Vor Ort konnten keine Beschädigungen oder Vandalismus festgestellt werden. Die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs wurden aufgenommen.

Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Busfahrer bedroht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 05.04.2023 gegen 20:30 Uhr, sei ein Busfahrer von einem bislang unbekannten Autofahrer bedroht worden. Der Busfahrer gab an, von dem Autofahrer an der Bushaltestelle „Dammbruchstraße“ zunächst überholt und dann ausgebremst worden zu sein. Der Fahrer sei aus seinem Auto gestiegen, habe mehrfach gegen die Bustür geschlagen und sich bedrohlich verhalten.

Danach sei der Unbekannte weitergefahren und habe an der nächsten Haltestelle gewartet. Diese habe der Busfahrer aus Angst vor einer weiteren Konfrontation übersprungen.

Den Unbekannten beschrieb der Busfahrer wie folgt: Etwa 40 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, normale Statur, dunkle kurze Haare und dunkle Kleidung.

Sie haben den Vorfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unfall verursacht und geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Bereits am Montag 03.04.2023 beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren einen geparkten Seat Alhambra. Die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer flüchtete anschließend und hinterließ einen Sachschaden von 7.000 Euro.

Der Seat war zwischen 9.15 Uhr und 18 Uhr in der Welserstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Arbeitsunfall im Werksteil Süd

Am Mittwoch 05.04.2023, kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Arbeitsunfall an einer Anlage im Werksteil Süd der BASF SE in Ludwigshafen. Ein Mitarbeiter zog sich aus bislang ungeklärter Ursache eine Verletzung an der Hand zu.

Er wurde vor Ort vom BASF-Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in einer der umliegenden Kliniken aufgenommen. Die zuständigen Behörden sind informiert.

Quelle: BASF SE