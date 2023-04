Einbruchsprävention

Schifferstadt/Limburgerhof (ots) – Am gestrigen Nachmittag führte die Polizei Schifferstadt in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei in Bezug auf Einbruchsprävention verstärkt Kontrollen in Schifferstadt und Limburgerhof durch.

Insgesamt wurden 31 Fahrzeuge überprüft. Bei den Kontrollen konnten keine Hinweise auf Einbruchsdelikte erlangt werden. Allerdings wurden 2 Gurtverstöße geahndet.

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall, medizinischer Notfall

Römerberg (ots) – Am Mittwoch um kurz vor 16 Uhr fuhr ein 82-jähriger PKW-Fahrer ohne Einwirkung Dritter frontal auf das Heck eines geparkten Wohnmobils in der Lessingstraße, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro entstand. Obwohl der PKW des 82-Jährigen einen erheblichen Frontschaden davontrug, entfernte sich dieser zunächst im Schritttempo vom Unfallort.

Während der Anwesenheit der alarmierten Polizeibeamten kehrte der 82-Jährige zurück zum Unfallort, fuhr dabei auffällig auf dem Bordstein und hielt an. Die Beamten riefen den Rettungsdienst hinzu, da der 82-Jährige Anzeichen eines akuten, medizinischen Notfalls zeigte. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 82-Jährigen ein.