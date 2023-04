Mannheim: Radfahrer wird beim Abbiegen übersehen und erleidet schwere Verletzungen

Mannheim (ots) – Am Mittwochmittag, um 14:15 Uhr, ereignet sich im

Einmündungsbereich Spreewaldallee / Chemnitzer Straße ein Verkehrsunfall, bei

dem ein 79-jähriger Radfahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt

wurde. Der 79-jährige Radfahrer fuhr auf dem Radweg die Spreewaldalle in

Fahrtrichtung Magdeburger Straße entlang. Kurz vor der Einmündung, bog der in

gleicher Richtung fahrende 35-jährige Mercedes-Fahrer, ohne auf den

nachfolgenden Verkehr zu achten, in die Chemnitzer Straße ein. Um eine Kollision

zu vermeiden, bremste der Radfahrer stark ab, wodurch er das Gleichgewicht

verlor und zu Boden stürzte. Ein Sachschaden entstand hierbei nicht. Durch den

Rettungsdienst wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Mannheim: Unbekannte Täter dringen in Mannheimer Schule ein – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Dienstagmittag, gegen 15:30 Uhr,

und Mittwochmorgen, gegen 07:00 Uhr in eine Schule in der Mannheimer Innenstadt

der K – Quadrate. Die bisher unbekannten Täter / Täterinnen verschafften sich

über die Haupteingangstür Zugang zum Gebäude. An der Tür befanden sich keine

Aufbruchspuren. Es wird daher noch ermittelt, ob diese ordnungsgemäß

verschlossen war. Nachdem die Unbekannten in das Gebäude gelangt waren, betraten

sie das Lehrerzimmer sowie das Sekretariat, worin diese gewaltsam diverse Spinde

sowie Schulfächer aufbrachen. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch

Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund

500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der

Tel.: 0621/1258 – 0 entgegen.

(Mannheim) Kinder bewerfen Güterzug – Achtung Lebensgefahr

Mannheim (ots) – Gegen 17:00 Uhr am Mittwochnachmittag (5. April) teilte die

Deutsche Bahn mit, dass sich drei Kinder auf Höhe der Sonderburger Straße in

Schönau in der Nähe der Gleise aufhielten. Von dort aus sollen sie einen

Güterzug mit Steinen beworfen haben.

Eine Streife der Bundespolizei fuhr mit Sonder- und Wegerechten zum Ereignisort,

während die Deutsche Bahn aus Sicherheitsgründen Gleise in diesem Bereich für

weitere Zugfahrten sperrte.

Vor Ort traf die Streife auf die drei 15-Jährigen, die ihre Handlung einräumten.

Die Streife brachte sie anschließend zu ihren in der Nähe liegenden

Wohnanschriften. Erziehungsberechtigte und Kinder wurden in einem Gespräch

deutlich auf die Gefahren hingewiesen, die auf Bahnanlagen bestehen.

Jugendsachbearbeiter der Bundespolizei haben nun die Ermittlungen übernommen und

prüfen, ob hier ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr vorliegen könnte.

Durch die Sperrung der Gleise kam es zu Verspätungen im Betrieb der Deutschen

Bahn.

Beim Bewurf mit Gegenständen können zum einen Schäden entstehen, die dem

Verursacher in Rechnung gestellt werden können. Zum anderen können die

geworfenen Gegenstände abprallen und Personen im Nahbereich schwer oder sogar

lebensgefährlich verletzen. Viele wichtige Hinweise zum richtigen Verhalten auf

Bahnanlagen finden sich unter www.bundespolizei.de