Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Ladengeschäft mit hohem Sachschaden

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit insgesamt acht Fahrzeugen rückten

die Freiwilligen Feuerwehren von Schwetzingen und Plankstadt aus, als am

Mittwochabend, gegen 21:45 Uhr, ein Brand in der Mannheimer Straße in

Schwetzingen gemeldet wurde. In einem bereits geschlossenen Ladengeschäft war

aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die über dem Geschäft

lebenden Anwohner wurden vorsorglich evakuiert. Glücklicherweise blieben alle

Personen unverletzt. Ersten Ermittlungen am Brandort zu Folge dürfte sich der

Sachschaden im Inneren des Geschäfts auf über 100.000 Euro belaufen.

Die genaue Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Expertinnen

und Experten für Branddelikte des Polizeireviers Schwetzingen.

Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Hilfsbereitschaft von Seniorin ausgenutzt – Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 79-jährige Frau aus Schriesheim

wollte am Mittwoch, gegen 13 Uhr, eigentlich nur helfen, als sie den Verkäufer

einer Straßenzeitung, welcher um ein Glas Wasser bat, in ihre Wohnung ließ. Die

Frau ging nur schnell in die Küche um das Getränk zu holen. Doch die kurze Zeit

der Ablenkung nutzte der Täter aus und stahl rund 150 Euro Bargeld aus der

Wohnung. Der Trickdieb wird wie folgt beschrieben: rund 40 Jahre alt, 180 cm

groß und ohne Bart. Er trug eine dunkelblaue Hose und gleichfarbige Jacke.

Zeugen, die den oben beschriebenen angeblichen Zeitungsverkäufer in Schriesheim

gesehen haben oder selbst angesprochen wurden, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201/1003-0, zu melden.

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude – Zeugen gesucht

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang noch unbekannte

Täterschaft suchte in der Zeit von Dienstagabend, 19 Uhr bis Montagmorgen, 9

Uhr, ein Firmengebäude in der Carl-Benz-Straße auf. Die Unbekannten verschafften

sich Zutritt, indem diese zunächst eine Gitterstrebe eines Fensters abflexten

und zur Seite bogen. Anschließend hebelten die Unbekannten das Fenster auf und

gelangen somit in das Firmengebäude. Nachdem die Unbekannten Bargeld im

niedrigen dreistelligen Bereich an sich nahmen, entfernten sich diese

anschließend in unbekannte Richtung. Sollten Zeugen verdächtige Personen in

Tatortnähe aufgefallen sein, so werden diese gebeten sich bei dem Polizeirevier

Schwetzingen, unter der Rufnummer 06202 / 288 – 0, zu melden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Unfallfluchten auf Supermarktparkplatz innerhalb kürzester Zeit – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine

unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte beim Ein- oder Ausparken am

Mittwochmittag zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr einen auf dem

Supermarktparkplatz geparkten Mercedes im Neuen Weg Nord. Der Verursacher

flüchtete im Anschluss trotz eines Sachschadens im vierstelligen Bereich. Das

Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kurz darauf wurden die Eberbacher Polizisten erneut über eine

Verkehrsunfallflucht auf dem gleichen Parkplatz informiert. Zwischen 13 Uhr und

13:45 Uhr verursachte ein ebenfalls unbekannter Fahrzeugführer oder eine

unbekannte Fahrzeugführerin einen Unfall mit einem geparkten PKW. Auch hier war

das beschädigte Fahrzeug ein Mercedes. Der Verursacher entzog sich ebenfalls der

Verantwortung und entfernt sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den

Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich nach derzeitigen Ermittlungen auf über

2.000 Euro.

Zeugen, welche die beiden voneinander unabhängigen Geschehnisse beobachten

konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach unter folgender

Rufnummer: 06271 / 9210-0 zu melden.