Heidelberg: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Donnerstagmorgen, gegen 08:30 Uhr ereignete sich in der

Brückenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten.

Eine 24-jährige Radfahrerin fuhr auf dem Fahrradstreifen der Brückenstraße

entlang. Als sie auf Höhe der Einmündung Brückengasse / Mönchgasse nach links

abbiegen wollte, wurde sie von einer 61-jährige Hyundai-Fahrerin übersehen,

welche an ihr vorbeifuhr. Nach der Kollision mit dem Fahrradkorb stürzte diese

und zog sich leichte Verletzungen zu.

Ein weiterer beteiligter und bislang unbekannter Radfahrer bzw. eine unbekannte

Radfahrerin, die hinter der gestürzten 24-Jährigen fuhr, fiel ebenfalls zu

Boden, verließ dann aber die Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden

beträgt circa 1.000 Euro. Nach erster Versorgung vor Ort wurde die 24-Jährige

mit einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zeugen, die das

Geschehen beobachtet haben bzw. weitere durch den Unfall Geschädigte, werden

geben sich bei dem Verkehrsdienst Heidelberg unter folgender Rufnummer:

0621/174-4111, zu melden.

Heidelberg: Erneut Kelleraufbrüche in der Bahnstadt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Eine noch unbekannte Täterschaft drang zwischen Mittwochnacht

und Donnerstagnachmittag in die Kellerräume eines Mehrparteienhauses in der

Galileistraße in der Heidelberger Bahnstadt ein. Mit roher Gewalt wurden zwei

Türen von Kellerräumen aufgehebelt und zwei weitere Türen beschädigt. Nach

bisherigen Erkenntnissen wurde aber nichts entwendet. Ob ein Zusammenhang zu den

Taten der vergangenen Wochen besteht wird derzeit geprüft.