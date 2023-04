Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Fußgängerin schwerst verletzt –

Schwerste Verletzungen trug eine Fußgängerin heute Morgen nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Frankfurter Straße davon. Momentan geht die Polizei davon aus, dass die 16-Jährige gegen 10.05 Uhr beim Überqueren der Frankfurter Straße von einem Opel erfasst wurde. Die Jugendliche prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend zu Boden. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung übernahmen die Erstversorgung. Die im Wetteraukreis lebende Verletzte musst vom Bad Nauheimer Krankenhaus aus in eine Klinik nach Frankfurt geflogen werden. Die 59-jährige Opelfahrerin, die ebenfalls im Wetteraukreis lebt, erlitt einen Schock. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallsachverständigen um die genauen Umstände des Zusammenstoßes zu klären.

Butzbach: Einbruch in Kindergarten scheitert –

Ungebetene Gäste suchten in der Nacht von gestern auf heute die Kindertagesstätte in der Bismarckstraße auf. Zwischen 20.00 Uhr und 08.40 Uhr versuchten sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu der Kita zu verschaffen. Die Türen und Fenster hielten den Hebelversuchen stand – die Täter schaffte es nicht einzudringen. Zurück blieben Schäden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der zurückliegenden Nacht Personen an der Kita auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 mit der Butzbacher Polizei in Verbindung zu setzen.

Büdingen-Vonhausen: Opel zerkratzt –

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den unbekannte Vandalen an einem blauen Opel Zafira zurückließen. Der Wagen parkte zwischen Mittwochnachmittag, gegen 14.45 Uhr und heute Morgen, gegen 06.10 Uhr in der Friedensstraße. Die Täter trieben über die gesamte Länge der Beifahrerseite Kratzer in die Bleche. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Nidda – Geiß-Nidda: Hoher Lackschaden –

Im Bergwerksring ließen Unbekannte ihre sinnlose Zerstörungswut an einem weißen VW Bus aus. Die Täter zerkratzten die komplette Beifahrerseite des in Höhe der Hausnummer 33 geparkten Transporters. Eine neue Lackierung wird rund 5.000 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen Dienstagabend, gegen 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 09.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Reifensatz abgebaut –

Zwischen Mittwoch, gegen 12.00 Uhr und Donnerstag, 08.15 Uhr machten Reifendiebe in der Schwalheimer Straße Beute. Sie suchten das Gelände eines Autohändlers auf und schraubten alle vier Räder eines Audi Q4 ab. Der Wert der Reifen liegt bei ca. 10.000 Euro. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Polizei Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Audischeibe eingeschlagen –

Mit Kleidung, einer Sonnenbrille und einem Verbandskasten suchten Autoaufbrecher in der Straße „Nördlicher Park“ das Weite. Die Diebe schlugen eine Scheibe des grauen Audi A1 ein und griffen sich ihre Beute. Eine neue Scheibe wird etwa 200 Euro kosten – den Wert der Beute beziffert der Bestohlene auf etwa 300 Euro. Wer hat die Aufbrecher zwischen Mittwochnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Donnerstag, gegen 07.50 Uhr in Höhe der Zufahrt zum Sprudelhof beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Vorfreude auf erste Begegnungen bei den frischgebackenen Polizeidiensthelfern

Bad Nauheim/Karben: In lockerer Runde begrüßte Polizeipräsident Bernd Paul am 5.5. die neuen Freiwilligen Polizeidiensthelfer aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen.

Im Saal Florenz, der Polizeizentrale in Gießen, trafen sich die engagierten Bürger und deren Gemeindevertreter zum freundlichen Willkommen und interessierten Austausch. Die acht Männer und eine Frau erhielten zunächst eine 50-stündige Ausbildung in den Bereichen Kommunikation, Einsatztraining, medizinische Versorgung und Recht, bevor ihnen ihre Urkunden überreicht wurden. Die Ehrenamtlichen dankten für die gute Vorbereitung auf ihre Aufgabe. Die Ausbildung habe Spaß gemacht und man habe viel gelernt. Jetzt freuen sich alle darauf, dass es losgeht und auf die Begegnungen mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Getreu dem Motto des Freiwilligen Polizeidienstes „Präsenz zeigen – Beobachten – Melden“ werden die Freiwilligen Polizeihelfer ab sofort in den Gemeinden Bad Nauheim, Karben, Linden, Heuchelheim, Stadtallendorf, Kirchhain und Neustadt ihren Dienst versehen und Gemeinden und Polizei in Belangen der Sicherheit unterstützen. In Zweierteams sind sie in der Uniform des Freiwilligen Polizeidienstes demnächst erkennbar unterwegs und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar. Als Bindeglied zur Polizei erhöhen sie das Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung.

„Der Freiwillige Polizeidienst ist seit über 20 Jahren ein zusätzliches und bewährtes Instrument der Sicherheitsarchitektur. Er ist eine Ergänzung, kein Ersatz für Polizei und Ordnungsamt. Für die allgemeine Sicherheit und Präsenz leisten die Freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfer mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag!“ so der Polizeipräsident in seiner Ansprache.

Er gratulierte den frisch in den Dienst gestellten Helfern und dankte für deren Engagement und die gute Zusammenarbeit mit den Kommunen. Die als Präsent überreichten Brotdosen und Mehrweg-Thermo-Becher finden im Einsatz sicherlich gute Verwendung.

Interessierte an einer Tätigkeit im Freiwilligen Polizeidienst werden gesucht! Sollten Sie Interesse an einer Mitarbeit im Team haben, finden sie Informationen dazu auf der Homepage der Polizei unter https://k.polizei.hessen.de/913401055

Friedberg: Getränkemarkt Ziel von Einbrechern –

Der Edeka-Getränkemarkt in der Straßheimer Straße rückte gestern Abend in den Fokus unbekannter Einbrecher. Gegen 23.35 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe am Haupteingang ein und lösten den Alarm aus. Mehrere Streifen machten sich auf den Weg. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Diebe im Markt aufhielten, durchsuchten Polizisten ihn. Hierbei kam auch ein Polizeihund zum Einsatz. Offensichtlich hatten die Täter von ihrem Vorhaben abgesehen und waren nicht in den Markt eingestiegen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf mindestens 200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter gegen 23.30 Uhr am Markt beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Friedberg: Einbrecher scheitern –

Im Zeitraum von Dienstagabend, gegen 20.00 Uhr bis Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Georg-August-Zinn-Straße auf. Die Diebe hebelten an der Haustür, schafften es aber nicht diese gewaltsam zu öffnen. Hinweise zu den Einbrechern oder zu Personen die dort in diesem Zusammenhang auffielen, nimmt die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Nauheim – Schwalheim: Aus Skoda bedient –

Die Wertsachen aus einem schwarzen Oktavia rückten in den Fokus unbekannter Diebe. Der Skoda parkte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße „An der Hohl“. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter sich zwischen 04.15 Uhr und 04.20 Uhr Zugang zu dem Wagen verschafften und unter anderem einen Laptop, Tankkarten, Bargeld und einen Schlüsselbund erbeuteten. Angaben zum Wert der gestohlenen Gegenstände können momentan noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe am frühen Mittwochmorgen in der Straße „An der Hohl“ beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Vilbel: Falsche Polizeibeamte erleichtern Senior / Polizei bittet um Mithilfe –

Mit der Masche „Falscher Polizeibeamter“ erbeuteten dreiste Betrüger gestern Nachmittag Münzen und Bargeld im Wert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrages.

Gegen 11.00 Uhr meldete sich die vermeintliche Ermittlerin der Kriminalpolizei telefonisch bei dem betagten Rentner. Die Anruferin gab sich als Ermittlerin des Einbruchsdezernates aus. Die Polizei habe, so die Falsche Polizisten, in der Nacht zwei Einbrecher festnehmen können – drei Komplizen seien jedoch noch auf der Flucht. Unterlagen, die bei den Festgenommenen gefunden wurden, ließen befürchten, dass auch das Haus des Rentners im Fokus der Einbrecher stünde. Auch die Wertsachen auf der Bank seien nicht sicher. Die Ermittlerin brachte den Senior dazu Münzen und Bargeld von der Bank zu holen und zuhause bereitzustellen. Letztlich legte das Opfer Münzen und Bargeld vor die Haustür. Gegen 14.00 Uhr nahm ein Mann die Beute an sich und verschwand. Der Betrug viel auf, als sich der Rentner Stunden später bei der Polizei meldete.

Im selben Zeitraum meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei, die Anrufe dieser Art erhalten hatten. Jedoch hatten diese die Masche erkannt und die Gespräche umgehend beendet.

Der Abholer der Münzen und des Bargeldes war nach Einschätzung des Opfers zwischen 30 und 40 Jahre alt und trug eine dicke, hellere Wollmütze. Weitere Angaben kann der Senior nicht machen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann gestern Nachmittag, gegen 14.00 Uhr in der Georg-Opper-Straße beobachteten und bitten diese sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizeistation Bad Vilbel zu melden.

Der Polizei ist es aufgrund dieses aktuellen Falls und der offensichtlich andauernden Versuche der Betrüger weitere Opfer zu finden ein Anliegen über die Masche der Betrüger zu informieren und Verhaltenstipps zu geben:

zu Wertsachen an fremde Personen weiter, erst recht nicht am Telefon. Bitten Sie den Anrufer, in einigen Minuten selbst zurückzurufen.

Vergleichen Sie dann die erhaltende Telefonnummer mit der Ihrer örtlichen Polizeistation. Rufen Sie bei Ihrer zuständigen Polizeistation an und fragen, ob der Ihnen geschilderte Sachverhalt dort tatsächlich bekannt ist. Reden Sie mit Freunden und Familienmitgliedern über solche

Maschen oder konkret über erhaltene Anrufe. Falls die Betrüger es geschafft haben, Sie zu verunsichern, fällt der Trick vielleicht einem Freund oder Familienmitglied auf, welche Sie dann vor Schlimmeren bewahren kann. Bleiben Sie skeptisch und vorsichtig.

Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen.

Bad Vilbel: Hitlergruß im Park / Polizei sucht Zeugen –

Wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt der Staatsschutz der Friedberger Kriminalpolizei gegen einen 28-Jährigen. Gestern Nachmittag meldete sich eine Zeugin bei der Polizei. Gegen 14.22 Uhr hielt sie sich im Niddapark, an der Holzbrücke gegenüber der Burg auf. Von dort aus wurde sie auf den in Bad Vilbel lebende Mann aufmerksam. Er rief schrie laut herum und zeigte deutlich den Hitlergruß. Eine Streife rückte an und nahm die Personalien des Mannes auf. Die Ermittler bitten weitere Zeugen, die den Mann ebenfalls im Park beobachteten, sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Friedberger Polizei zu melden.

Rockenberg: Mit Bike gestürzt –

Auf der Landstraße zwischen Münzen- und Rockenberg verunglückte gestern Nachmittag ein 20-jähriger Motorradfahrer. Der in Butzbach lebende Biker war gegen 16.50 Uhr mit seiner Yamaha in Richtung Rockenberg unterwegs. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seine Maschine, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den Transport des Leichtverletzten in ein Krankenhaus.