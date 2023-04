Landau: Die Polizei-News

Nach dem Tankvorgang Glasscheibe beschädigt

Landau (ots) – Am 04.04.2023 tankte ein 68-jähriger bei der Frühmesser Tankstelle in Landau. Als er gegen 22:15 Uhr sein Tankvorgang beendete verließ er das Tankstellengelände, vergaß jedoch zuvor die Zapfpistole wieder in die Anlage einzuhängen. Beim Wegfahren schleuderte diese dann gegen eine Glasscheibe, welche sodann zu Bruch ging.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch an dessen Wohnörtlichkeit durch die eingesetzten Beamten angetroffen und entsprechend belehrt werden. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Einbrüche im Dienstgebiet

Landau/Hochstadt (ots) – Zwischen Dienstagabend 04.05.2023 und Donnerstagmorgen 06.04.2023 kam es im Dienstbezirk der Polizeiinspektion insgesamt zu 3 Einbrüchen/Einbruchsversuchen.

Zunächst wurde versucht in Hochstadt in eine Kfz-Werkstatt einzubrechen. Hier trennten unbekannte den Maschendrahtzaun auf und betraten das Firmengelände. Entwenden konnten die Unbekannten hier jedoch nichts.

Am Nachmittag des 05.04.2023 versuchte ebenfalls unbekannte Täterschaft in eine Kfz-Werkstatt in der Landauer Innenstadt einzudringen. Die Personen betraten das frei zugängliche Gelände und versuchten eine Bürotür aufzubrechen. Da Ihnen dies ebenfalls misslang, verließen sie anschließend wieder die Tatörtlichkeit.

In den frühen Morgenstunden des 06.04.2023 wurde festgestellt, dass in ein Café in der Landauer Innenstadt eingebrochen wurde. Die Täter konnten die Schiebetür des Geschäfts öffnen und drangen so unter anderem in die Büroräume ein. Entwendet wurde auch hier, nach ersten Angaben, nichts. An allen drei Tatorten verursachten die Täter Sachschaden, konnten jedoch keine Beute machen.