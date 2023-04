Sachbeschädigungen durch Graffiti aufgeklärt

Speyer und Umland (ots) – Seit Ende 2022 beschäftigt die Polizei Speyer eine Sachbeschädigungsserie mit Schwerpunkt in der Speyerer Innenstadt. Die zunächst unbekannten Täter besprühten hierbei Wohn- und Geschäftsgebäude mit Graffiti und verewigten sich mit ihren Erkennungszeichen, die im Szenejargon „Tags“ genannt werden.

Die Täter schreckten auch vor der lebensgefährlichen Besteigung eines mehr als 40 Meter hohen Baukrans nicht zurück und hinterließen auch dort ihre Tags. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Polizeibeamten schließlich mehrere Tags ihren Urhebern zuordnen und eine Gruppenstruktur feststellen.

Die Ermittlungen richten sich derzeit u.a. gegen mehrere namentlich bekannte Tatverdächtige im Alter zwischen 16-17 Jahren aus Speyer und dem Umland, die als Teil der vorgenannten Gruppe in wechselnder Besetzung agierten.

Am Mittwoch vollstreckten die Beamten mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und stellten eine Vielzahl von Beweismitteln sicher. Die Tatverdächtigen zeigten sich teilweise geständig. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können die Beamten der Gruppe über 40 Sachbeschädigungen in Speyer, Schifferstadt, Dudenhofen und Römerberg mit einem geschätzten Gesamtschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro zuordnen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Schadensträchtiger Einbruch in Schule

Speyer (ots) – Zwischen Montag 03.04.2023, 17:30 Uhr und Dienstag 04.04.2023, 08:30 Uhr, drangen unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise in ein Schulgebäude in der Holzstraße ein. Im Inneren brachen sie eine Tür, mehrere Schränke und Behältnisse auf und entwendeten insgesamt einen niedrigen 4-stelligen Bargeldbetrag. Allerdings richteten sie einen Sachschaden von ca. 10.000 Euro an.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Nikolaus-von-Weis-Realschule beobachtet? Wer kann Angaben zu Tat oder Tätern machen? Die Polizei bittet Zeugen um telefonische Meldung an 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Gewerblicher Fahrer ohne Führerschein

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 12:20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 33-jährigen PKW-Fahrer in der Hilgardstraße, da er seinen Gurt nicht angelegt hatte. Den Beamten fiel auf, dass der 33-Jährige seine Fahrerlaubnis Mitte 2022 entzogen bekam und seither nicht mehr im Besitz einer solchen ist.

Dieser Umstand spielte offenbar keine Rolle bei seiner Einstellung als Warenlieferant für einen Gewerbebetrieb, bei welchem er seit mehreren Wochen arbeitet.

Die Beamten untersagten ihm daher die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren gegen ihn sowie den Fahrzeughalter ein, bei dem er arbeitet.

Täuschung bei Verkehrskontrolle fliegt auf

Speyer (ots) – In der Nacht auf Donnerstag kontrollierte eine Polizeistreife gegen Mitternacht in der Wormser Landstraße einen Kleinwagen. Dessen Fahrer händigte den Beamten einen Führerschein und die Zulassungsbescheinigung aus. Die Beamten stellten bei der Prüfung des Führerscheins allerdings fest, dass dieser auf den sehr ähnlich aussehenden Bruder des 25-jährigen Fahrers ausgestellt ist.

Ein Vergleich mit bekannten Tätowierungen eines der beiden Brüder ergab auf Seiten der Beamten die letzte Gewissheit, dass es sich bei dem Fahrer um den 25-Jährigen und nicht um seinen 29-jährigen Bruder handelt.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 25-Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und dass er vor der Fahrt Cannabis konsumiert hatte. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 25-Jährigen. Dieser muss sich nun u.a. wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren, eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Nötigung auf B 9, weitere Geschädigte gesucht

Speyer (ots) – Am Dienstag 04.04.2023 zwischen 15:55-16:02 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann in seinem PKW die B9 in Richtung Ludwigshafen auf Höhe der Anschlussstelle Speyer-Nord. Hierbei fuhr ihm ein blauer VW Caddy mit Mannheimer Kennzeichen sehr dicht auf und überholte dann mehrere PKW verbotswidrig rechts unter Nutzung des Standstreifens.

Danach zog der VW Caddy wieder auf den linken Fahrstreifen, überholte weitere Fahrzeuge und fuhr auch hierbei auffällig. Das Kennzeichen des VW Caddy ist der Polizei bekannt.

Die Polizei Speyer hat ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet und ruft alle Geschädigten und Zeugen der Situation auf, sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Trickdiebstahl durch angeblichen Handwerker

Speyer (ots) – Wie die Polizei erst am Mittwoch erfuhr, klingelte bereits am Dienstag gegen 12:20 Uhr ein angeblicher Handwerker bei einer 82-Jährigen in der Breslauer Straße. Der Mann täuschte vor, dass es in der Nachbarschaft einen Wasserrohrbruch gegeben habe und dass er daher die Anschlüsse der Dame auf „braunes Wasser“ prüfen müsse.

Er forderte die Dame mehrfach auf, bei laufendem Wasser Auffang-Gefäße zu holen und nutzte hierbei offenbar die Gelegenheit, einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag aus der Wohnung zu entwenden. Der Diebstahl fiel der Geschädigten erst am Folgetag auf.

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeugen unter: Telefon an 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Die Polizei warnt vor ungebetenen Besuchern an der Haustür und rät:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie „Geldwechsler“ oder „Falschgeld-Prüfer“ ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung.

Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen.

Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten beispielsweise durch Falschgeld betrogen werden.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/