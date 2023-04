Gewächshaus-Bewässerung mit rutschigen Folgen

Trechtingshausen (ots) – 05.04., Mainzer Straße, 03:54 Uhr – Ein Verkehrsteilnehmer meldete am frühen Morgen einen Erdrutsch in Höhe der Mainzer Straße Höhe Nr. 11. Die eintreffenden Beamten konnten feststellen, dass sich eine Menge Erde (mitsamt kleineren Bäume) von einem Hang gelöst, etwa 7 Meter nach unten auf 2 parkende Fahrzeuge gestürzt war und diese dann in Richtung Bundesstraße geschoben hatte.

Ursächlich konnte ein Gewächshaus an der Hangkante ausgemacht werden, das unter dauerhafter Bewässerung stand: das völlig durchnässte, schwere Erdreich war in Folge abgerutscht. Die Polizisten drehten das Wasser ab; mithilfe der örtlichen Feuerwehr wurden die angrenzenden Bewohner kurzzeitig evakuiert bis zur Entwarnung.

Die Halter der leicht beschädigten Fahrzeuge wurden festgestellt und verständigt. Des Weiteren führten das Technische Hilfswerk (Bergrutsch), das Bauamt sowie der Ortsvorsteher weitere Sicherheits-Prüfungen durch. Aufgrund sich anschließender Sicherungsmaßnahmen (Absicherung des Hanges, Beschilderung) kam es zur zwischenzeitlichen Vollsperrung der B9; anschließend konnte die Bundesstraße wieder beschränkt für den Verkehr freigegeben werden.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots) – 04.04., Gaustraße, 20:00 Uhr – Die Beamten wurden auf einen Fahrer in einem Mercedes-Benz aufmerksam, der in Richtung Innenstadt fuhr. Bei der Kontrolle zeigte er drogentypische Auffälligkeiten im Verhalten, was ein Drogentest auch bestätigte.

Die Polizisten nahmen ihn mit auf die Dienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeug-Schlüssel sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Mehrfacher Diebstahl

Bingen (ots) – 04.04., Hitchinstraße und Mainzer Straße – Gegen 15:50 Uhr meldete die Kassiererin eines Supermarkts einen Mann, der diverse Gegenstände eingesteckt hatte (u.a. Alkohol, Mundharmonika, Reifendruckprüfer) ohne diese zu bezahlen; nun war er geflohen. Sie konnte ihn genau beschreiben, da sie vorher mit diesem um die Tasche gerangelt und ihm entrissen hatte.

In dem Rucksack befanden sich neben dem Diebesgut eine silberlackierte Pistole (CO2-Softairwaffe), Schraubenzieher, Schaschlik-Spieß sowie ein Taschenmesser. Kurze Zeit später machte eine Fahndungs-Streife den Beschuldigten ausfindig und nahm ihn vorläufig fest.

Wieder auf freiem Fuß, versuchte der Mann am frühen Abend nochmals sein Glück als Dieb und wurde, in einem anderen Supermarkt, beim Einstecken mehrerer Gegenstände beobachtet. Die eintreffenden Beamten erwischten ihn beim Passieren des Kassenbereichs, ohne zu bezahlen.

Auf die Tat angesprochen, räumte er den Diebstahl umgehend ein. Ihm wurden Handfesseln angelegt. Durch das zeitnahe zurückliegende Vergehen wurde er zur Abwehr weiterer Taten erneut bis spätabends in Gewahrsam genommen.

Mainz

Zwei 18-jährige klettern auf abgestellten Kesselwagen

Mainz-Mombach (ots) – Am Dienstag 04.04.2023 wurden dem Bundespolizeirevier Mainz 2 Personen gemeldet, die sich auf einem abgestellten Kesselwagen am Bhf Mombach aufhalten sollen. Eine Streife des Bundespolizeireviers Mainz verlegte unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten zum Ereignisort und konnte dort zwei 18-Jährige feststellen, die sich auf dem abgestellten Kesselwagen aufhielten.

Als diese die Polizeibeamten erkannten, versuchten sie zunächst zu flüchten, was jedoch

unterbunden werden konnte. Die beiden Heranwachsenden wurden von der Streife

ausführlich über die Gefahren auf den Bahnanlagen belehrt und wurden nach Abschluss der polizeilichen Kontrolle aus der Maßnahme entlassen.

Gegen die Beiden wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unerlaubten

Aufenthalts im Gleisbereich eingeleitet.

Immer wieder kommt es vor, dass sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unerlaubt im Gleisbereich aufhalten oder auf abgestellte Waggons klettern. Wir möchten an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass das Klettern auf Waggons sowie der Aufenthalt im Gleisbereich lebensgefährlich und grundsätzlich zu unterlassen ist.

Falscher Bankmitarbeiter betrügt Mainzerin um mehrere tausend Euro

Mainz (ots) – Durch einen bislang unbekannten Täter wurde eine 67-jährige Frau aus Mainz am vergangenen Wochenende um einen hohen Geldbetrag betrogen. Der unbekannte Mann gab sich in einem Telefonat gegenüber der Frau als vermeintlicher Bankmitarbeiter aus.

Perfider Weise gab der Betrüger an, die Mainzerin vor vermeintlich falschen Abbuchungen von ihrem Konto schützen zu wollen, die der „Bank“ aufgefallen sein. Dadurch bewegte er die 67-Jährige zur Herausgabe ihrer sensiblen Bankdaten und konnte anschließend Abbuchungen von

mehreren tausend Euro tätigen.

Erst einige Tage später wurde durch Angehörige der Frau, aufgrund der hohen Transaktionen auf dem Konto, der Betrug bemerkt. Die Polizei warnt daher noch einmal eindringlich davor, Daten am Telefon oder per Mail an Dritte zu übermitteln.