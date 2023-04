Unvermittelt zugeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die Mittwochnachmittag in der Orchesterstr. unterwegs waren und eine Beobachtung gemacht haben. Hier soll es gegen 14:50 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach Angaben des 35-jährigen Opfers war er zu Fuß unterwegs, als ihm ein unbekannter Mann entgegen kam und ihm ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht schlug.

Danach verschwand der Unbekannte in Richtung Innenstadt. Der 35-Jährige erlitt eine Rötung an der Wange.

Er beschrieb den Mann als circa 20 Jahre alt, mit längeren hellbraunen Haaren. Er war ungefähr 1,75 Meter groß und trug eine graue Jogginghose und ein schwarzes Oberteil.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |elz

Osterferien für Schnupperpraktikum genutzt (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Während andere in den Ferien lieber faulenzen, haben 10 Schüler in den Osterferien ein Schnupperpraktikum bei der Polizei gemacht. In der Woche vor Ostern konnten sie beim Polizeipräsidium Westpfalz hinter die Kulissen schauen, sich in den verschiedenen Abteilungen einen eigenen Eindruck verschaffen und erhielten viel „Input“, was den Polizeiberuf allgemein, das Auswahlverfahren und das Studium betrifft.

Die Gruppe war mit 2 Mädchen und 8 Jungs (darunter ein volljähriger „junger Mann“) aus Gymnasium, Integrierter Gesamtschule und Realschule Plus bunt gemischt. Einer hat das Abitur schon in der Tasche, die anderen haben ihren Abschluss noch vor sich und wollten sich einfach frühzeitig um ihre berufliche Zukunft kümmern und mal „testen“, ob ihnen der Polizeiberuf liegen könnte.

Dazu gab’s natürlich einerseits viel Theorie, aber andererseits auch Praxisbeispiele aus dem polizeilichen Alltag: die Durchführung einer Personenkontrolle, das Suchen und Sichern von hinterlassenen Fingerspuren und natürlich das „Probesitzen“ im Funkstreifenwagen. Auch die etliche Kilo schwere Schutzausrüstung, die bei gefährlichen Einsätzen angelegt wird, konnte mal probeweise angelegt werden.

Darüber hinaus konnten die Praktikanten beim Schießtraining ebenso zuschauen wie bei einem Vorführtraining mit den beiden Diensthunden Coco und Rav. Besuche auf dem Polizeicampus Hahn sowie beim Polizeipräsidium Einsatz, Logistik, Technik am Standort Enkenbach-Alsenborn rundeten das Programm der Schnupperwoche ab.

Das „Feedback“ der Gruppe fiel positiv aus und vielleicht entscheidet sich der Eine oder die Andere ja für die Polizei-Ausbildung. Dann freuen wir uns auf ein Wiedersehen!

Wer auch an einem Praktikum interessiert ist, oder sich online informieren will, findet alles Wissenswerte auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

Eine weitere Gelegenheit, ein bisschen Polizeiluft zu schnuppern und sich über einen „verdächtig guten Job“ zu informieren, ist beispielsweise der Girls‘ Day 2023 am 27. April. Daran beteiligen sich mehrere Dienststellen des Polizeipräsidiums Westpfalz. Bei der Polizeiinspektion Kusel sind noch ein paar Plätze frei. Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://s.rlp.de/pyavb

E-Bike gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Bike im Wert von über 500 Euro haben sich Diebe zwischen Montag und Dienstag unter den Nagel gerissen. Das Elektro-Fahrrad stand an einem Fahrradständer in der Feuerbachstraße in Höhe der Hausnummer 66. Der Besitzer hatte es am Montagabend gegen 21 Uhr dort abgestellt und mit einem Metallschloss angekettet.

Als er am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr zu dem Abstellplatz zurückkehrte, war das schwarze Fahrrad der Marke Schiano, Modell E-Moon, 26 Zoll, weg. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2250 an

die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |elz

Einbruch in Firmengebäude in Siegelbach

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich ein gekipptes Fenster hat Einbrechern in der Nacht zu Mittwoch im Stadtteil Siegelbach geholfen, in ein Firmengebäude einzudringen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 5.20 Uhr, gewaltsam Zugang zu Werkstatt- und Büroräumen in der Straße „Sauerwiesen“. Sie hebelten mehrere Türen auf und richteten Sachschaden an. Außerdem knackten sie auf dem Außenareal abgestellte Lkw.

Gestohlen wurden ersten Überprüfungen zufolge Werkzeuge und Geräte. Auch an einem Tresor machten sich die Eindringlinge zu schaffen und stahlen daraus mehrere Geldkassetten und Dokumente. Teile der Beute wurden später bei den Ermittlungen in der Umgebung wieder gefunden. Verschwunden bleiben Bargeld und eine Spitzhacke. Der Schaden summiert sich auf einen insgesamt 5-stelligen Euro-Betrag.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Tür aufgehebelt, nix gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Über Notruf hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwochabend einen Einbruch in seine Wohnung gemeldet. Wie der 23-Jährige mitteilte, war er gegen 20.30 Uhr nach Hause gekommen und musste feststellen, dass die Eingangstür offenstand und offensichtlich gewaltsam geöffnet wurde.

Allerdings konnte der Mann auf den ersten Blick nicht erkennen, ob aus den Räumen etwas fehlt, alles schien unberührt. Die ausgerückten Polizeibeamten konnten vor Ort tatsächlich Hebelspuren an der Eingangstür feststellen. Gestohlen wurde aber offenbar nichts. Ob die Täter möglicherweise gestört wurden, ist unklar. Die Tatzeit liegt zwischen 13-20.30 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen im Bereich Ländelstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 bei der Kripo zu melden. |cri

Transporter und Absperrgitter beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Vier unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen in der Ludwig-Waldschmidt-Straße einen VW Transporter und ein Absperrgitter beschädigt. Ein Zeuge rief gegen 1:50 Uhr die Polizei. Er hatte gerade zwei Männer und zwei Frauen dabei beobachtet, wie sie zunächst an dem geparkten Transporter die Motorhaube öffneten. Dadurch sei ein Teil der Abdeckung beschädigt worden.

Danach sollen die Vier ein Zaunelement an einem Baumarkt beschädigt haben. Die Ware dahinter wurde nicht angegangen. Eine nähere Beschreibung der Gruppe konnte der Zeuge nicht abgeben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz