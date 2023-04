Cölbe: Täter gestellt

In den frühen Montagmorgenstunden (3. April) meldeten Zeugen der Polizei, dass die Alarmanlage auf einem Firmengelände in der Kasseler Straße soeben ausgelöst hätte und sich vermutlich Personen dort befinden würden. Eine Polizeistreife nahm sich sofort der Sache an und meldete gegen 2 Uhr, den „Täter“ gestellt zu haben. Schnell war klar, dass es mit einer erkennungsdienstlichen Behandlung schwierig werden könnte. Für ein Foto stand der vierbeinige „maskierte Einbrecher“ aber dennoch zur Verfügung.

Marburg: Gäste, Security-Mitarbeiter und Polizeibeamten geschlagen

Security-Mitarbeiter meldeten am frühen Samstagmorgen (1. April) gegen 2.15 Uhr Probleme mit einer um sich schlagenden jungen Frau auf einer Party in der Biegenstraße. Zuvor hatte sie offenbar bereits Security- Mitarbeiter bespuckt und mindestens einen von ihnen durch Schläge oder Tritte leicht verletzt. Zudem erfuhren die Polizeibeamten, dass im Vorfeld auch eine unbekannte Anzahl von Gästen bereits Backpfeifen von der 18-Jährigen erhalten hatte. Die erste Polizeistreife konnte die 18-Jährige und einen Begleiter an einer Bushaltestelle antreffen. Ein Beamter begann mit der Kontrolle der jungen Frau, der zweite Beamte war damit beschäftigt, ihren Begleiter vom Einwirken auf die Kontrolle abzuhalten. Während der Begleiter diskutierte und sich weigerte, Abstand zu halten, versuchte die 18-Jährige, sich von der Polizei zu entfernen. Der Polizeibeamte ergriff daraufhin ihren Arm, was sie mit zwei Schlägen in sein Gesicht quittierte. Im weiteren Verlauf widersetzte sie sich massiv den polizeilichen Maßnahmen, gleichzeitig versuchte eine Freundin mehrfach, sie zu „befreien“ und auch ihr Begleiter ließ nicht von den Polizeibeamten ab. Schlussendlich mussten ein Beamter noch Pfefferspray gegen die 17-jährige Freundin einsetzen um sie von ihren Befreiungsversuchen abzuhalten, während er versuchte, die nach wie vor um sich tretende und schlagende 18-Jährige in den Polizeiwagen zu bekommen. Auch hier war sie kaum zu bändigen und trat dem Polizeibeamten ins Gesicht. Weitere eintreffende Polizeistreifen halfen dabei, die Lage vor Ort unter Kontrolle zu bringen. Nachdem eine medizinische Versorgung ermöglicht worden war, kam auch die 17-Jährige mit zur Polizeistation, da die Beamten wegen versuchter Gefangenenbefreiung gegen sie ermitteln. Bei beiden Beschuldigten ordnete die kontaktierte Staatsanwaltschaft Blutentnahmen an. Anschließend holten von der Polizei informierte Verwandte die jungen Frauen ab. Auf die 18-Jährige kommen nun Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung zu.

Der Polizeibeamte erlitt mehrere leichte Verletzungen.

Die Ermittlungen dauern an und die Polizei sucht sowohl Zeugen als auch weitere mögliche Geschädigte: Wer wurde von der 18-Jährigen geschlagen und hat sich diesbezüglich noch nicht bei der Polizei gemeldet? Wer hat die Vorfälle beobachtet und kann die Angaben bestätigen oder ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Exhibitionist

Mehrmals holte ein unbekannter Mann seinen Penis aus der Hose und zeigte diesen einer 23-jährigen Marburgerin. Diese drohte damit, die Polizei zu verständigen, was den 30 bis 40 Jahre alten Mann zunächst nicht weiter abhielt. Erst als sie ihr Handy rausholte, flüchtete er am Donnerstag, 30 März, gegen 23.35 Uhr von der Bushaltestelle Erlenring. Er wird weiter als etwa 180cm groß beschrieben mit schmaler Statur und einem dunklen Vollbart. Er trug eine Regenjacke mit der Kapuze auf dem Kopf, nähere Beschreibungsmerkmale liegen derzeit nicht vor. Die Kripo in Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Ebsdorfergrund- Wittelsberg: Schlammloch beendet Flucht

Beim Erblicken eines Streifenwagens in der Hessenstraße flüchtete am Mittwoch, 5. April, ein 36-Jähriger mit seinem PKW. Gegen 8.45 Uhr ignorierte er für etwa einen Kilometer sämtliche Anhaltezeichen der Polizei und fuhr über den Birkenweg in ein angrenzendes Waldstück. Dort blieb der PKW in einem Schlammloch stecken und der im Landkreis wohnende Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Er war ersten Ermittlungen zufolge nicht nur ohne Führerschein unterwegs, sondern stand vermutlich auch unter dem Einfluss von Drogen. Ein Schnelltest schlug positiv auf THC an, die Ergebnisse der durchgeführten Blutentnahme werden diesbezüglich Gewissheit bringen.

Stadtallendorf: Einbrecher finden Bargeld

In der Scharnhorststraße hebelten Diebe ein Fenster einer Firma auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Büroräumen. Dort durchsuchten sie zwischen Dienstag, 4. April, 18 Uhr, und Mittwoch, 7.20 Uhr, sämtliche Schränke und flüchteten mit einer Geldkassette und einem Würfeltresor. Den aufgehebelten Tresor ließen sie im Außenbereich zurück. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt, beim Diebesgut handelt es sich um mehrere hundert Euro. Die Marburger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg/ B3: Drei Fahrzeuge durch Metallteile beschädigt

Drei PKW-Fahrer konnten Metallteilen auf der B3 Richtung Gießen nicht mehr ausweichen und überfuhren sie. Dadurch entstanden am Mittwoch, 5. April, gegen 12.30 Uhr an allen drei Fahrzeugen Schäden im vierstelligen Bereich. Wer die Metallteile vermutlich als Teil der Ladung zuvor verloren hatte, ist bisher nicht bekannt. Daher sucht die Polizei in Marburg Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Passanten und Polizeibeamten angegriffen

Ein Mann rief am Mittwochabend (5. April) die Polizei, nachdem Jugendliche ihn am Bahnhof angegriffen hatten. Zudem berichtete er von einem weiteren Mann, der ebenfalls Schläge erhalten hatte und auf die Polizei warten wür de. Ursprünglich hatte wohl ein Jugendlicher aus einer Dreiergruppe heraus einen ihnen bekannten 16-Jährigen am Bahnhof attackiert. Als die zwei Männer dem 16-Jährigen zur Hilfe kamen, griff der Jugendliche auch sie an und eine junge Frau bespuckte sie wohl. Die Polizeibeamten fuhren zu den offenbar unverletzt gebliebenen 22- und 23-jährigen Marburgern, die ihnen gegen 20.35 Uhr die verantwortlichen Jugendlichen zeigten, welche sich noch in der Nähe aufhielten. Bei der anschließenden Kontrolle der drei im Landkreis Marburg-Biedenkopf und Wiesbaden wohnenden Personen im Alter von zweimal 14 und 17 Jahren beleidigte die 14-Jährige die Beamten umgehend und versuchte sie anzuspucken. Als sie auf einen der Beamten zuging, hielt ein anderer sie kurzzeitig an der Jacke fest, woraufhin sie ihm unvermittelt zweimal ins Gesicht und im folgenden Gerangel noch mehrfach auf den Körper schlug. Erst das Eingreifen des Diensthundes, den der Beamte bei sich hatte, beendete ihren Angriff. Zur Versorgung ihrer dabei entstandenen oberflächlichen, leichten Verletzungen rief die Polizei einen Rettungswagen hinzu. Die Besatzung stellte jedoch keine Behandlungsnotwendigkeit bei der 14-Jährigen fest, so dass sie mit zur Polizeistation kam. Bei ihr wie auch beim 17-Jährigen ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Der 14-Jährige war bisherigen Erkenntnissen nicht aktiv an den Straftaten beteiligt, so dass die Polizei ihn derzeit als Zeugen ansieht. Passanten, die die Vorfälle beobachtet haben und der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich zu melden (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Opel touchiert

In der Stettiner Straße touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Opel Astra und verursachte damit einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte am Mittwoch, 5. April, zwischen 8 und 13 Uhr. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Stadtallendorf: Straßenlaterne touchiert

Eine beschädigte Straßenlaterne stellten Zeugen auf der Verkehrsinsel Rheinstraße/ Waldstraße fest. Offenbar touchierte ein unbekannter Autofahrer die Laterne und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Unfall passierte im Zeitraum ab Montag, 3. April, 16 Uhr, bis Dienstag, 4. April, gegen 11 Uhr. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Kirchhain: Dacia touchiert

Auf dem Herkules-Parkplatz in der Fuldaer Straße touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Dacia SD. Zwischen 16 und 17 Uhr am Mittwoch, 5. April, entstand dabei ein etwa 300 Euro hoher Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).