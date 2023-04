Wohnhausbrand in Reiskirchen

Reiskirchen: Heute Nachmittag rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhausbrand in der Straße „Auf dem Steinkopf“ aus. Gegen 14.20 Uhr gingen bei der Rettungsleitstelle die ersten Notrufe ein.

Das Wohnhaus stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Wegen der Löscharbeiten ist die Bundesstraße 49 zwischen Reiskichen und Lindenstruth aktuell voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnisse erlitt ein Bewohner Verbrennungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Frankfurter Klinik. Die Polizei schließt momentan nicht aus, dass ein Bewohner im Haus verstarb.

Die Löscharbeiten dauern an. Angaben zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden.

Motorradsaison beginnt – Polizei gibt Tipps zum unfallfreien Start auf dem Motorrad

Mittelhessen: Die Tage werden länger und die Temperaturen steigen stetig – das sind die Start-signale für Motorradfans ihre Maschinen wieder auf die Straßen zu bringen und zu den ersten Ausfahrten durch Mittelhessen aufzubrechen. Nachdem in den zurückliegenden Wintermonaten die motorisierten Zweiräder nahezu völlig aus dem Verkehrsgeschehen verschwunden waren, verlangt die Zunahme von Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern auf den mittelhessischen Straßen allen Verkehrsteilnehmern ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht ab. Denn Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer werden meist spät wahrgenommen und leicht übersehen. Falsches Einschätzen der Entfernung oder der Geschwindigkeit eines sich nähernden Motorrades haben für die Bikerinnen und Biker fatale Folgen. Für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer ist die Gefahr bei einem Unfall verletzt oder getötet zu werden deutlich höher als für Autofahrer.

Polizeipräsident Bernd Paul, selbst begeisterter Motorradfahrer, appelliert an die Motorad-Community: „Durch die motorradfreie Zeit der letzten Monate sind das Handling und das Gefühl für die eigene Maschine eingerostet. Eigene Fahrtrainings zu Beginn der Saison oder beim Kauf eines neuen Motorrades sind eine gute Investition für Fahrpraxis und Sicherheit. Fahren Sie besonders vorsichtig los und ganz wichtig: Tragen Sie Schutzkleidung! Ich wünsche mir persönlich, dass Sie immer gut vorbereitet und sicher an Ihr Ziel kommen.“

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der regionalen Verkehrsdienste und der Polizeistationen in den Landkreisen Gießen, Wetterau, Marburg-Biedenkopf sowie im Lahn-Dill-Kreis haben auch in diesem Jahr die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer im Blick. Insbesondere auf denen bei den Bikern beliebten Strecken rund um den Aartalsee im Lahn-Dill-Kreis und der Bundesstraße 276 bei Laubach im Landkreis Gießen müssen motorisierte Zweiradfreunde mit Kontrollen der Verkehrsdienste und Polizeistationen rechnen. Hierbei kommen auch zivile Motorräder, die mit entsprechender Videotechnik zur Dokumentation der Fahrverstöße ausgerüstet sind, zum Einsatz. Die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten haben die Verkehrsexperten ebenso im Blick, wie den technischen Zustand der Maschinen. So wirken sich zum Beispiel An- und Umbauten, die den Zulassungsvorschriften nicht entsprechen, falsche oder mangelhafte Bereifung oder manipulierte Auspuffanlagen direkt auf die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und die Lebensqualität der Anwohner stark frequentierter Motorradstrecken aus.

Für Interessierte bietet das Polizeipräsidium Mittelhessen auch in diesem Jahr eine Biker-Safety-Tour an. Erfahrende Polizisten fungieren hier als Tourguides und geben bei einer Ausfahrt durch die mittelhessischen Landkreise praxisbezogen Tipps und Hinweise zum sicheren Motorradfahren. In Pausen geben sie Hinweise zu Unfallschwerpunkten, Gefahrenpunkten oder örtlichen Besonderheiten. Mit dabei unter anderem auch Rettungssanitäter, die die Biker in Sachen „Erstmaßnahmen am Unfallort“ auf Stand bringen.

Die Polizei in Mittelhessen gibt Tipps, wie Bikerinnen und Biker möglichst unfallfrei durch die Saison kommen und empfehlen:

Unterziehen Sie ihr Motorrad einem gründlichen Technik-Check:

bewusst, dass Sie aufgrund der schmalen Silhouette für andere schlechter wahrnehmbar sind und sorgen Sie zum anderen mit Reflektoren oder Warnwesten und eingeschaltetem Licht selbst für mehr Erkennbarkeit. Achten Sie auf geeignete Motorradschutzbekleidung: Motorradhelm,

Leder- und Textilkombis, Protektoren, Motorradhandschuhe und Stiefel vermindern das Verletzungsrisiko bei Stürzen. Fahren Sie rücksichtsvoll und vermeiden Sie unnötigen

Motorradlärm. Ein respektvoller Umgang findet nicht nur auf der Straße statt, sondern bezieht auch die Anwohner stark frequentierter Strecken mit ein, denen Lärm zu einer unerträglichen Last wird. Auch eine aggressive Fahrweise stört Mensch und Natur. Fahren Sie defensiv und vorausschauend, überschätzen Sie sich

nicht und seien Sie stets bremsbereit. Das Schneiden von Kurven bringt Sie und andere

Verkehrsteilnehmer unnötig in Gefahr. Zudem gilt in Kurven und bei Nässe: Gefühlvoll bremsen! Kündigen Sie ihre Überholmanöver frühzeitig und deutlich an.

Mann wird im Zug angegriffen – Bundespolizei sucht Zeugen

Gießen (ots) – Opfer einer Gewalttat wurde gestern Abend (5.4../21:02 Uhr) ein

bislang unbekannter Mann im Zug der Hessichen Landesbahn (Zugnummer: 24417). Die

Zugbegleiterin gab an, dass der Mann grundlos gegen den Kopf geschlagen worden

sei. Bei Halt in Gießen-Oswaldsgarten verließ das Opfer den Zug.

Beamte des Bundespolizeireviers Gießen konnten den 43-jährigen vermeintlichen

Täter nach Hinweis der Zugbegleiterin im Bahnhof Gießen feststellen und einer

Kontrolle unterziehen. Für weitere Maßnahmen musste er die Beamten zum Revier

begleiten. Anschließend kam der Tatverdächtige wieder frei.

Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen Da das Opfer vor

Ort nicht mehr ermittelt werden konnte, bittet die Bundespolizei um

Zeugenhinweise. Auch der Geschädigte der Tat wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel zu melden. Wer zudem Angaben zu der Tat oder dem

Täter machen kann, wird ebenfalls gebeten, sich unter der Telefon-Nr.:

0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Gießen: Kind angesprochen

Nachdem ein unbekannter Mann ein 8-jähriges Kind auf einem Bolzplatz angesprochen hatte, hat die Gießener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Junge befand sich am Dienstag gegen 17.00 Uhr auf dem Bolzplatz in der Philosophenstraße. Auf dem Heimweg, noch direkt in der Nähe des Platzes, sprach ein Mann mit zwei Hunden den Achtjährigen an und fragte, ob der Junge mit ihm nach Hause komme. Der Junge reagierte goldrichtig und lief unverzüglich nach Hause. Sofort eingeleitete polizeiliche Maßnahmen führten zu einem Zeugen, welcher den Unbekannten beschreiben konnte. Der Mann ist etwa 35 bis 40 Jahre alt. 1,75 Meter groß und hat eine normale Figur. Er trug eine dunkle Mütze, schwarze Oberbekleidung und braune Stiefel. Nach Angaben des Zeugen soll der Verdächtige ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Beide Hunde waren etwa kniehoch. Der kleinere Hund war schwarz, der etwas größere Hund war etwas heller (womöglich beigefarben) Wer kann Angaben zur Identität des Mannes mit den zwei Hunden geben? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-3655.

Biebertal: Mazda nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz in Rodheim-Bieber nach Zeugen. Der Fahrer eines grauen Mazda beschädigte am Freitag(31.03.2023) gegen 13.40 Uhr beim Rückwärtseinparken einen geparkten braunen Audi A6. Der Fahrer stieg anschließend aus, schaute sich den etwa 1.000 Euro teuren Schaden an dem schwarzen Kombi an und ging anschließend einfach davon. Wer hat den Unfall beobachtet und kann weitere Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben? Wo befindet sich ein grauer oder silberfarbener Mazda, der hinten rechts einen frischen Unfallschaden hat? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Schlachtabfälle entsorgt – Polizei bittet um Mithilfe

Im Wellerburgsring entsorgten Unbekannte etwa 30 Kilo Schlachtabfälle. Ein Zeuge meldete am Samstag (01.04.2023) gegen 13.40 Uhr die Schlachtabfälle im Bereich von Altkleidercontainern. Die Abfälle befanden sich in einer großen weißen Plastiktüte, die mittlerweile schon zerrissen war. Die Feuerwehr kümmerte sich um den Müll und entsorgte diesen fachgerecht. Wer hat wenige Tage vor dem Fund etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Vorfreude auf erste Begegnungen bei den frischgebackenen Polizeidiensthelfern

In lockerer Runde begrüßte Polizeipräsident Bernd Paul am 5.4. die neuen Freiwilligen Polizeidiensthelfer aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Im Saal Florenz, der Polizeizentrale in Gießen, trafen sich die engagierten Bürger und deren Gemeindevertreter zum freundlichen Willkommen und interessierten Austausch.

Die acht Männer und eine Frau erhielten zunächst eine 50-stündige Ausbildung in den Bereichen Kommunikation, Einsatztraining, medizinische Versorgung und Recht, bevor ihnen ihre Urkunden überreicht wurden.

Die Ehrenamtlichen dankten für die gute Vorbereitung auf ihre Aufgabe. Die Ausbildung habe Spaß gemacht und man habe viel gelernt. Jetzt freuen sich alle darauf, dass es losgeht und auf die Begegnungen mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Getreu dem Motto des Freiwilligen Polizeidienstes „Präsenz zeigen – Beobachten – Melden“ werden die Freiwilligen Polizeihelfer ab sofort in den Gemeinden Bad Nauheim, Karben, Linden, Heuchelheim, Stadtallendorf, Kirchhain und Neustadt ihren Dienst versehen und Gemeinden und Polizei in Belangen der Sicherheit unterstützen.

In Zweierteams sind sie in der Uniform des Freiwilligen Polizeidienstes demnächst erkennbar unterwegs und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar. Als Bindeglied zur Polizei erhöhen sie das Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung.

„Der Freiwillige Polizeidienst ist seit über 20 Jahren ein zusätzliches und bewährtes Instrument der Sicherheitsarchitektur. Er ist eine Ergänzung, kein Ersatz für Polizei und Ordnungsamt. Für die allgemeine Sicherheit und Präsenz leisten die Freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfer mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag!“ so der Polizeipräsident in seiner Ansprache.

Er gratulierte den frisch in den Dienst gestellten Helfern und dankte für deren Engagement und die gute Zusammenarbeit mit den Kommunen. Die als Präsent überreichten Brotdosen und Mehrweg-Thermo-Becher finden im Einsatz sicherlich gute Verwendung.

Interessierte an einer Tätigkeit im Freiwilligen Polizeidienst werden gesucht! Sollten Sie Interesse an einer Mitarbeit im Team haben, finden sie Informationen dazu auf der Homepage der Polizei unter https://k.polizei.hessen.de/913401055

Gießen/ A45: LKW-Panne zieht Fahrstreifensperrung nach sich

Gegenwärtig kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und bereits zu Rückstau auf der A45 in südliche Richtung, zwischen den Ausfahrten Wetzlar Süd und Gießen Lützellinden. Gegen 11 Uhr blieb ein LKW-Gespann in Höhe Lützellinden liegen, da sich im Tank offenbar ein Loch befindet. Aufgrund des ausgelaufenen Dieselkraftstoffs sind Mitarbeitende von Polizei, Feuerwehr und der Autobahnmeisterei auf der A45 tätig. Im Zuge der Arbeiten musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand dauern die Beeinträchtigungen voraussichtlich noch mehrere Stunden an.

Gießen: Gezündelt

Die Halfpipe einer Sportanlage in Lützellinden setzten Unbekannte am Mittwochabend in Brand. Gegen 23.40 meldete ein Zeuge das Feuer in der Sportplatzstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 500 Euro. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich bei der Halfpipe zuvor zwei Personen, davon war einer mit einer weißen Jacke bekleidet. Wer kann Angaben zur Identität des Duos geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Scheibe durch Steinwurf beschädigt

In der Bahnhofstraße warfen Unbekannte mit einem Stein gegen die Scheibe eines Kreditunternehmens. Zeugen stellten den etwa 2.000 Euro teuren Sachschaden Mittwochabend fest. Wer kann Hinweise auf die Verursacher des Schadens geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Radfahrer nach Unfall leichtverletzt

Ein 56-jähriger Radfahrer war am Mittwoch gegen 10.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Röntgenstraße unterwegs. Als er der abknickenden Vorfahrtsstraße auf die Friedrichsstraße folgen wollte, erfasste ihn ein Mercedes-Fahrer. Der Biker stürzte und erlitt leichte Schmerzen am Arm, am Kopf und an der Hüfte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen. 0393130

Lich: Senior bestohlen

Auf das Bargeld eines Seniors hatte es eine Frau in der Gießener Straße abgesehen. Der Mann befand sich am Dienstag gegen 14.15 Uhr auf dem Kundenparkplatz einer Bank. Zuvor hatte er bei dem Institut Bargeld in vierstelliger Höhe abgehoben. Als er seinen Rollator in seinen PKW packen wollte, sprach ihn eine unbekannte Frau an und fragte nach seiner Unterschrift. Der Senior verneinte dies und lud seinen Rollator weiterhin ein. Als er dann zu Hause war, stellte er dann das Fehlen seines Geldmäppchens fest. Offenbar hatte die unbekannte Frau die Gelegenheit des Einladens vom Rollator genutzt, um das Mäppchen zu stehlen. Wer kann Angaben zur Identität der Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Grünberg: Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz einer Kinderarztpraxis in der Rabegasse beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Ford. Der schwarze Mondeo stand dort am Dienstag zwischen 13.25 und 13.50 Uhr. Der Schaden am rechten Kotflügel wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Beim Vorbeifahren touchiert

Rund 5.000 Euro wird die Reparatur an einem Nissan kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug offenbar beim Vorbeifahreren auf der kompletten Fahrerseite touchierte. Zeugen, die den Unfall zwischen 21.30 Uhr am Montag und 05.30 Uhr am Dienstag beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Mauer touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte auf einem Grundstück in der Falltorstraße in Lützellinden eine Mauer. Dabei entstand Sachschaden in zweistelliger Höhe. Der Unfall dürfte sich zwischen 20.30 Uhr am Montag und 07.30 Uhr am Dienstag ereignet haben. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Imbisstand beschädigt

500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Imbissstandes, nachdem ein Unbekannter gegen den Imbissanhänger in der Gottlieb-Daimler-Straße stieß. Der Unfallzeitpunkt war zwischen 16.00 Uhr am Dienstag und 05.25 Uhr am Samstag. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Spiegelschaden nach Unfall in Großen-Linden

Die Polizei sucht nach einem Unfall in der „Alte Heerstraße“ nach Zeugen. Gegen 10.10 Uhr kam es zu einer Spiegelberührung zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Ein Tesla-Fahrer war zu diesem Zeitpunkt in Richtung Frankfurter Straße unterwegs und ein VW-Fahrer in die Entgegengesetzte. Wer hat den Unfall beobachtet? Was haben die Unfallbeteiligten nach dem Zusammenstoß gemacht? Wer hat angehalten? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Gegen VW gestoßen

Bereits in der vergangenen Woche ereignet sich in der Thaerstraße eine Verkehrsunfallflucht. Zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch (29.03.2023) und 15.30 Uhr am Donnerstag stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen geparkten VW. Die Polizei schätzten den Schaden an dem schwarzen T-Cross auf rund 300 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Heuchelheim/Lahn: Tiguan-Fahrer nach Unfall gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall in der Straße „Vorn auf der Rothhell“ in Kinzenbach nach dem Fahrer eines Tiguan. Eine 17-Jährige führte dort am Mittwoch gegen 10.55 Uhr ihr Shetland-Pony aus. Der unbekannte Tiguan-Fahrer kam offenbar von hinten auf die Gruppe zu gefahren. Trotz Bremsmanöver kam er nicht rechtzeitig zum Stehen und kollidierte mit dem Tier. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. An dem Tiguan befand sich ein Gießener Kennzeichen. Nach ersten Erkenntnissen erlitt das Pferd leichte Verletzungen. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.