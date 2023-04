Geklaute Zigarettenautomaten in Waldkappel; Anwohner liefert Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug; Polizei bittet nun um weitere Hinweise zu dem verdächtigen Pkw mit Anhänger

Im Rahmen der Ermittlungen zu den beiden geklauten Zigarettenautomaten in der Leipziger Straße und der Hindenburgstraße in Waldkappel hat ein Anwohner nun einen Hinweis auf ein Fahrzeug geliefert, welches in der besagten Nacht in der Ortslage in verdächtiger Weise unterwegs war.

Hintergrund

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatten Unbekannte in der Leipziger Straße in Waldkappel und auch in der Hindenburgstraße jeweils einen Zigarettenautomaten gewaltsam von der Hauswand gerissen und geklaut. Einer der Automaten ist dann am Mittwochmorgen in einer Feldgemarkung zwischen Velmeden und Hausen aufgefunden worden.

Wie die ermittelnden Beamten der Polizei in Eschwege berichten, hat sich im Zuge der Ermittlungen jetzt ein Anwohner gemeldet, der in der Tatnacht, etwa zwischen 02.00 Uhr und 02.10 Uhr am Mittwochmorgen, eine verdächtige Beobachtung gemacht hat.

Demnach war dem Anwohner ein Fahrzeug aufgefallen, welches mehrfach in der Ortslage im Bereich der Tatörtlichkeit und den umliegenden Straßen umhergefahren ist.

Es hat sich dabei um einen silbernen Pkw-Van (Ausführung ähnlich einem VW Touran o.ä.) mit Dachreling gehandelt, der außerdem einen einachsigen Anhänger mit Planenaufbau und OBI-Werbeschriftzug mitgeführt habe. Das Fahrzeug befuhr u.a. die Leipziger Straße von Friemen kommend und später wieder in die andere Richtung und befuhr dann außerdem die Nebenstraßen (mutmaßlich u.a. Mittelgasse, Kirchplatz).

Zu dem Fahrzeug, dem Kennzeichen oder auch den Insassen ist aktuell nichts weiter bekannt. Die Polizei in Eschwege hofft dbzgl. auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Mehrere Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

Ein 61- Jähriger Autofahrer aus Eschwege ist am Mittwochmorgen gegen 06:05 Uhr mit einem Reh kollidiert, als er auf der Kreisstraße 2 von Weißenborn in Richtung Krauthausen unterwegs war. Das Tier verendete am Unfallort. Der Schaden an dem Pkw des Mannes wird mit 2.500 Euro angegeben.

Ein 32- Jähriger Autofahrer aus Witzenhausen ist am Mittwochabend gegen 21:04 Uhr mit einem Dachs kollidiert, als er auf der Bundesstraße 80 von Hedemüden in Richtung Witzenhausen unterwegs war. Der Dachs verendete am Unfallort. Der Schaden am Auto des Mannes beläuft sich auf 1.000 Euro.

Ein 61- Jähriger Autofahrer aus Mettmann ist am Mittwochabend gegen 21:15 Uhr mit einem Rehbock kollidiert, als er auf der Kreisstraße 43 von Velmeden in Richtung Rommerode unterwegs war. Das Tier verendete am Unfallort. Der Schaden an dem Pkw des Mannes wird mit 4.000 Euro angegeben.

Am Mittwochabend ist ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau gegen 22.40 Uhr mit einem Fuchs zusammengestoßen, der dabei tödlich verletzt wurde. Der junge Mann war auf der Landesstraße L 3247 von Netra in Richtung Altefeld unterwegs, als der Fuchs unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Am Auto des Mannes entstand dabei ein geringer Schaden in Höhe von 80 Euro.

Ebenfalls mit einem Fuchs und zur nahezu gleichen Uhrzeit gegen 22.40 Uhr kollidierte am Mittwochabend auch eine 21-jährige Autofahrerin aus Großalmerode, die auf der B 27 von Neu-Eichenberg kommend, in Richtung Witzenhausen unterwegs war. Etwa 100 Meter nach der Abfahrt Berge überquerte der Fuchs plötzlich die Fahrbahn, so dass die Frau einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Der entstandene Schaden am Auto der jungen Frau wird mit 700 Euro angegeben.

Linienbus streift geparkten Pkw; Schaden 2700 Euro

In der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege ist am Mittwochvormittag gegen 11.35 Uhr der auf einem Parkstreifen stehende Pkw eines 39-Jährigen aus Hessisch Lichtenau von einem Linienbus gestreift und dabei nicht unerheblich beschädigt worden. Der verantwortliche Fahrer des Busses, ein 52-Jähriger aus Eschwege, hatte aufgrund eines ihm entgegenkommenden Linienbusses am Fahrbahnrand angehalten, um den anderen Bus die Engstelle passieren zu lassen. Beim Anfahren vom Fahrbahnrand schwenkte dann der 52-Jährige mit dem Heck seines Linienbusses zu weit nach rechts aus und traf den geparkten Pkw. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf 2500 Euro (Pkw) und 200 Euro (Bus).

Einbruch in Garten; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochnachmittag zur Anzeige gebracht wurde ein Einbruch in eine Gartenhütte in der Gemarkung Eschwege in der Verlängerung der Boyneburger Straße. Unbekannte Täter verschafften sich hier widerrechtlich Zugang zu einem Gartengrundstück und klauten aus einer auf dem Gartengrundstück befindlichen Hütte eine Gasflasche, einen Gaskocher, sowie eine Pfanne und eine Aluleiter. Der Stehlwert wird mit 70 Euro angegeben. Festgestellt wurde der Einbruch von den Geschädigten am Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr, die Tat kann allerdings schon länger zurückreichen. Hinweise zu dem Einbruch an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Stadtbahnhof in Eschwege ist ein gebrauchtes, schwarzes Damenfahrrad der Marke „Prophete“ im Wert von 200 Euro geklaut worden. Der Geschädigte stellte den Verlust des Rades am Dienstagabend gegen 21.55 Uhr fest. Nach eigenen Angaben schloss er das Rad aber bereits Mitte März an einen Fahrradständer mittels Spiralkabelschloss an. Hinweise zu dem Diebstahl an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Sachbeschädigung an Fahrrad; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagnachmittag 15.00 Uhr und Donnerstagmorgen 07.15 Uhr haben Unbekannte am Bahnhof in Niederhone (Südstraße) ein dort abgestelltes Citybike der Marke KTM zerkratzt und außerdem dessen Sattel und Vorderrad abmontiert und in die umliegende Vegetation geworfen. Dabei entstand an dem Rad ein Schaden von 50 Euro. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Postzusteller fährt gegen Hydranten

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Eschwege parkte am Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr sein Postzustellfahrzeug in der Struthstraße, Höhe Nr. 18, in Eschwege. Beim Ausparken übersah er einen Wasserhydranten, der auf dem Gehweg stand und fuhr leicht dagegen. Am Hydranten riss die Verschraubung und der Hydrant fiel um. Wasser trat nicht aus. An dem Postauto entstand minimaler Schaden an der Heckstoßstange, der noch nicht abschließend beziffert ist. Der Baubetriebshof Eschwege wurde im Anschluss über den Schaden an dem Hydranten unterrichtet.

Lkw verliert Bauschutt; 3 Autos beschädigt; Schaden 3000 Euro

Durch herabfallenden Bauschutt, den ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Meinhard auf dem Weg von Weidenhausen in Richtung Eschwege auf der L 3241 verloren hat, sind am Mittwochmorgen drei nachfolgende Pkw beschädigt worden. Der Lkw, ein Kipplaster mit Anhänger, war gegen 09.49 Uhr auf besagter Strecke unterwegs. Während der Fahrt öffnete sich eine Seite der Ladeklappe und ein Teil des geladenen Bauschutts fiel auf die Fahrbahn. Dadurch entstanden Beschädigungen und Kratzer im Lack an drei nachfolgenden Pkw. Die Schadenshöhe beläuft sich jeweils auf ca. 1000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

In der Poststraße in Hessisch Lichtenau haben Unbekannte auf einem Parkplatz einen weißen Renault Master (Kleintransporter) auf der Beifahrerseite mit PU-Bauschaum verunreinigt. Dadurch verursachten die Täter einen Schaden in Höhe von 100 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend 22.00 Uhr und Mittwochmorgen 08.30 Uhr. Die Polizei in Hessisch Lichtenau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Ladendieb von Zeugen festgehalten

Ein 30-Jähriger aus Witzenhausen ist am Mittwochnachmittag gegen 14.10 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt in Witzenhausen ertappt worden. Der Tatverdächtige hatte Sprühlack im Wert von 30 Euro in einen mitgeführten Rucksack gepackt und wollte den Markt ohne die Ware zu bezahlen verlassen. Als er von einer Kassiererin angesprochen wurde, rannte der Mann aus dem Geschäft und über den Parkplatz, konnte aber von einem aufmerksamen Kunden aufgehalten und bis zu Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Das Diebesgut wurde sichergestellt, gegen den 30-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Diebstahls.