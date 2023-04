Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Künzell. Am gestrigen Mittwoch (05.04.), gegen 19:40 Uhr, kam es in der Turmstraße zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Turmstraße von der Straße „Am Sportplatz“ kommend in Richtung Ferdinand-Braun-Schule. In der Höhe der Turmstraße 117 kam der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und stieß anschließend gegen den Gartenzaun/Randstein der Geschädigten. Am Bordstein sowie am Gartenzaun/Randstein entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro. Nach dem Aufprall soll der unbekannte Fahrer kurzzeitig aus dem Pkw gestiegen sein. Der unbekannte Fahrer wird auf 20-25 Jahre geschätzt. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarz-blauen Polo – oder bauartähnlichen Pkw – gehandelt haben. Dieser habe auffällige Muster in Flammenform in silber-weiß. Im Anschluss flüchtete der Fahrer von der Unfallörtlichkeit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0.

Polizeistation Fulda

HEF

Geklärte Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (05.04.), um 11:20 Uhr, befuhren eine 83-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld und eine 42-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Bad Hersfeld, die B62 (Frankfurter Straße) stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich mussten beide Fahrzeuge aufgrund von einer roten Ampel verkehrsbedingt warten. Die 83-Jährige nutzte dazu die linke der beiden Linksabbiegerspuren. Die 42-Jährige die rechte Fahrspur. Beim Abbiegevorgang kam die 83-jährige Fahrerin zu weit auf die Rechtsabbiegerspur und touchierte dabei das Fahrzeug der 42-Jährigen. Die 83-Jährige flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sie konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.700 Euro.

Auffahrunfall

Schenklengsfeld. Am Dienstag (04.04.), gegen 17 Uhr, befuhren ein 67-jähriger Fahrer eines Sprinters und eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Friedewald in dieser Reihenfolge die L3171 von Unterweisenborn kommen in Fahrtrichtung Hohenroda. Der Sprinterfahrer musste dabei nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte die Pkw-Fahrerin vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Unfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Bad Hersfeld. Am Dienstag (04.04.), gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem Krad die Straße „An der Haune“ in absteigende Richtung. Dabei verlor er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Krad und kam zu Fall. Der 52-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste in ein Klinikum eingeliefert werden. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Bad Hersfeld. Am Dienstag (04.04.), gegen 15:40 Uhr, bog eine 87-jährige Pkw-Fahrerin aus Haunetal aus der Hainstraße kommend in den Hubertusweg ab und fuhr anschließend weiter in Richtung Heinrich-von-Stephan-Straße. Eine 19-jährige Fußgängerin aus Bad Hersfeld überquerte zu diesem Zeitpunkt dort den Fußgängerüberweg. Aus noch ungeklärter Ursache stieß die Pkw-Fahrerin dabei mit der Fußgängerin zusammen. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Unfall

Philippsthal. Am Dienstag (04.04.), gegen 7:25 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen die L3172 von Lengers kommend in Richtung Harnrode. In einer dortigen kleinen Senke hatte sich nach momentanem Kenntnisstand Wasser auf der Fahrbahn gesammelt, welches aufgrund der überfrierenden Nässe die Straße rutschig machte. Der Pkw-Fahrer verlor dort aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, schlitterte nach links in den Graben und überschlug sich. Dabei wurde auch ein Leitpfosten aus dem Boden gerissen. Der Pkw-Fahrer verletzte sich leicht und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.050 Euro.

Erst Güterzug ausgebremst und anschließend in Haft – Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Fulda (ots) – Weil ein 49-jähriger Mann im Bahnhof Fulda am Bahnsteig saß und

die Beine in das Gleisbereich hängen ließ, waren gestern Vormittag (5.4. / 10:25

Uhr) Beamte des Bundespolizeireviers Fulda im Einsatz. Obwohl der

Triebfahrzeugführer zwei Achtungspfiffe gab, blieb der Mann weiterhin in dem

Gefahrenbereich sitzen und ignorierte die Warnungen. Nur durch eine sofort

eingeleitete Schnellbremsung konnte Schlimmeres verhindert werden.

Glücklicherweise niemand verletzt

Bundespolizisten konnten den 49-Jährigen feststellen und aus dem Gefahrenbereich

verweisen.

Offener Haftbefehl

Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein

Vollstreckungshaftbefehl vom Amtsgericht Regensburg besteht. Da er die zur

Abwendung der Haftstrafe erforderlichen 377 Euro nicht aufbringen konnte, musste

der 49-Jährige den Gang in die Justizvollzugsanstalt antreten.

Diebstahl

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen einer 59-jährigen Frau am Mittwochnachmittag (05.04.), gegen 15.45 Uhr, in einer Fußgängerzone in der Breitenstraße unbemerkt ihr Handy aus der Handtasche. Das I-Phone 6 hat einen Wert von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand

Alheim. Am frühen Donnerstagmorgen (06.04.), gegen 1 Uhr, kam es zu einem Brand an einem zum Partyraum umgebauten Omnibus in der Borngasse. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Bus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Baumbach, Sterkelshausen, Niederellenbach und Heinebach hatten die Flammen zwar zeitnah unter Kontrolle, konnten jedoch ein Übergreifen auf ein nahestehendes Toilettenhäuschen nicht mehr verhindern. Es entstand Sachschaden von mindestens 35.000 Euro.

Personen wurden durch das Feuer glücklicherweise nicht verletzt.

Bereits am Montagabend (03.04.) hatten Unbekannte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen Papier im Eingangsbereich des Omnibusses entzündet und hierdurch rund 200 Euro Sachschaden verursacht. Anschließend waren die Täter fußläufig in Richtung Ortsmitte Heinebach geflüchtet. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen handelte es sich bei den Unbekannten um mindestens zwei Männer jüngeren Alters, welche jeweils eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke mit weißer Kapuze trugen – wir berichteten.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen sowie die genauen Umstände, wie es zu dem Brand kommen konnte, sind momentan noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld. Zum aktuellen Zeitpunkt kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.