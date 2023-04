Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zeugensuche nach Brand in Hinterhof in der Hessenstraße – Offenbach

(fg) Nach einem Mülltonnenbrand am frühen Donnerstagmorgen in der Hessenstraße (einstellige Hausnummern) sucht die Polizei Zeugen. Gegen 0.35 Uhr brannten die Mülltonnen im dortigen Hinterhof. Durch das Feuer wurden die Gartenmöbel und ein Unterstand aus Holz eines anliegenden Bistros beschädigt. Weiterhin beschädigte das Feuer die Hauseingangstür zum angrenzenden Wohnhaus und eine Fensterscheibe im Erdgeschoss. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Geparkter Citroen beschädigt: Zeugen gesucht – Heusenstamm

(lei) Wer hat den blauen Citroen beschädigt? – Diese Frage versucht die Polizei nach einer Unfallflucht in der Straße „Am Krummen Graben“ zu klären und sucht hierzu Zeugen. Der C2, der in der Zeit zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstag, 7 Uhr, in Höhe der Hausnummer 45 geparkt war, hat nun Lack-und Blechschäden an der hinteren linken Fahrzeugseite. Gleichwohl noch völlig unklar ist, wer für den Schaden in Höhe von 3.000 Euro verantwortlich ist. Die Beamten haben jedoch erste Hinweise, wann dieser verursacht wurde: Ein Anwohner hörte gegen 3 Uhr in der Nacht einen lauten Knall und anschließend das Aufheulen eines Motors. Die Unfallfluchtermittler bitten nun weitere Zeugen um ergänzende Hinweise (06183 91155-0).

Bereich Main-Kinzig

Zwei Fahrzeuge aufgebockt und Räder gestohlen – Maintal/Bischofsheim

(jm) Diebe machten sich in der Nacht zum Mittwoch im Stadtteil Bischofsheim an zwei Fahrzeugen zu schaffen und hatten es offensichtlich auf die Räder abgesehen. Zwischen 20 und 9 Uhr hatten die Täter mit Hilfe von Rundholzklötzen einen geparkten Audi Q8 in der Schillerstraße (einstellige Hausnummern) aufgebockt und alle vier Räder anschließend abmontiert. Unweit des Tatortes waren die Räderdiebe in der Thomas-Mann-Straße (einstellige Hausnummern) zwischen 22.30 und 7 Uhr an einem BMW X5 am Werk. Die Unbekannten bockten den BMW ebenfalls mit Rundholzklötzen auf, montierten die vier Reifen samt Felgen ab und verschwanden mit ihrer Beute. Der Wert der gestohlenen Räder liegt bei etlichen tausend Euro. Zum Abtransport wurde vermutlich ein Fahrzeug benutzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

Polizei sucht bestimmte Unfallzeugin – Bad Soden-Salmünster/Salmünster

(fg) Nach einer Unfallflucht auf dem Kundeparkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße „Am Palmusacker“ am Dienstagnachmittag sucht die Polizei eine etwa 30 bis 40 Jahre alte braunhaarige Frau. Diese war in Begleitung eines Jungen, hatte gegen 15.30 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz beobachtet und folgerichtig die Eigentümerin des weißen BMW benachrichtigt. Eine Fordfahrerin soll den geparkten BMW im Bereich der Heckstoßstange beschädigt haben und anschließend davongefahren sein. Der am BMW entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Da die Personalien der Zeugin nicht feststehen, wird diese gebeten, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb zu melden.

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 15. Kalenderwoche 2023

(fg) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten, Wild- und Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie zum Zwecke des Lärmschutzes. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

10.04.2023:

BAB 66, Anschlussstelle Bad Orb, in Fahrtrichtung Hanau (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

11.04.2023:

BAB 66, Höhe Ausfahrt Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); BAB 66, Anschlussstelle Bad Orb, in Fahrtrichtung Hanau (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

12.04.2023:

Hanau-Großauheim, Depotstraße (Unfallschwerpunkt); Seligenstadt, L 2310 zwischen Mainflingen und Aschaffenburger Straße (Wildgefahrenstrecke); Seligenstadt, L3121 zwischen Seligenstadt und Rodgau (Wildgefahrenstrecke);

13.04.2023:

Offenbach, B 459, Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt); BAB 66, Ausfahrt Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

14.04.2023:

Neu-Isenburg, L 3313 (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); BAB 66, Ausfahrt Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

und 16.04.2023:



BAB 66, Ausfahrt Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz).

Zwei Schwerletzte bei Abbiegeunfall / Rettungshubschrauber im Einsatz – L 3333 / Gelnhausen

(lei) Zwei schwerletzte Autofahrer und zwei Autos mit Totalschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochabend auf der Landesstraße 3333 bei Gelnhausen zugetragen hat.

Ursächlich dafür dürfte ein Fehler beim Abbiegen eines 72-jährigen Skoda-Fahrers gewesen sein, so die bisherige Bewertung der Polizei. Der Gelnhäuser war gegen 20.35 Uhr mit seinem Kodiaq in Richtung Gelnhausen unterwegs, als er beim Abbiegen nach links auf die Kreisstraße 898 einen entgegenkommenden Passat-Lenker übersah und es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrer erlitten dabei schwere Verletzungen. Der 21 Jahre alte VW-Fahrer aus Bad Orb, der zunächst eingeklemmt war und durch die Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden musste, wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch der 72-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ihre beiden Autos, deren Gesamtschaden auf über 30.000 Euro beziffert wird, mussten abgeschleppt werden. Die zwischenzeitlich vollgesperrte Landstraße war gegen 22.15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Polizei in Gelnhausen sucht nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.