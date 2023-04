Jugendgruppe attackiert Gleichaltrigen, Limburg, Kapellenstraße, 05.04.2023, 22:30 Uhr

(da)Am Mittwochabend kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Kapellenstraße in Limburg. Den Angaben eines 19-Jährigen zufolge, verließ dieser gegen 22:30 Uhr ein dort befindliches Fitnessstudio, als er auf dem dazugehörigen Parkplatz durch eine sechs bis sieben köpfige Personengruppe abgepasst wurde. Diese ergriffen ihn und schlugen mit Fäusten auf ihn ein. Als der Geschädigte hierdurch zu Boden fiel, sollen diese wiederholt auf den am Boden Liegenden eingetreten haben. Auch soll ein Messer mit schwarzem Griffstück präsentiert worden, aber nicht zum Einsatz gekommen sein. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte beschrieb die Personen als 17-19 Jahre alt, die bis auf eine Person allesamt dunkel gekleidet waren. Die weitere Person trug eine blaue Daunenjacke und hatte hellblonde Haare. Bei ihrer Flucht bestiegen die Täter zwei PKW. Bei einem der Fahrzeuge handelt es sich um einen schwarzen 3er BMW mit „WEL“ als Teilkennzeichen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06431 / 9140-0 entgegen.

Kraftfahrzeug vor Halteranschrift gestohlen, Limburg a. d. Lahn, Linter, Waldstraße, Dienstag, 04.04.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 05.04.2023, 04:00 Uhr

(fh)Am späten Dienstagabend wurde ein roter Hyundai In Limburg-Linter gestohlen. Wie der Geschädigte am Mittwoch bei der Polizei anzeigte, hatte er seinen roten Hyundai i30 am Abend zuvor vor der Garage seines Wohnhauses in der Waldstraße abgestellt. Am nächsten Morgen fehlte vom Kraftfahrzeug jede Spur. Zuletzt war der Hyundai mit den amtlichen Kennzeichen „OF-BN 41“ versehen gewesen. Ersten Hinweisen zufolge, könnten zwei Männer im Zusammenhang mit der Tat stehen. Diese wurden am Dienstag gegen 22:30 Uhr rund um das Fahrzeug beobachtet. Es soll sich um zwei dunkelhäutige und dunkelbekleidete Männer mittleren Alters gehandelt haben.

Hinweise zum Diebstahl oder den beiden Männern werden von der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

Lagerraum aufgebrochen,

Limburg-Eschhofen, Bahnhofstraße, Dienstag, 04.04.2023, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 05.04.2023, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch hatten es Einbrecher auf die Getränke eines Eschhofener Imbisses abgesehen. Am Mittwochmorgen stellte der Besitzer des Schnellrestaurants in der Bahnhofstraße fest, dass Unbekannte im Schutze der Dunkelheit ein an den Schnellimbiss angrenzendes Lagerhäusschen aufgebrochen und daraus mehrere Getränke entwendet hatten. Im Anschluss war den Tätern mit dem flüssigen Gut unerkannt die Flucht gelungen. Eine Polizeistreife stellte daraufhin im Rahmen der Spurensicherung neben den fehlenden Getränken auch einen rund 100 Euro teuren Sachschaden am Lager fest.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Hadamar – Fußgängerin verletzt, Hadamar, Schloßgasse, Samstag, 01.04.2023, 09:30 Uhr

(da)Am Samstagmorgen kam es in Hadamar zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 68-Jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Gegen 09:30 Uhr befuhr ein weißer Kastenwagen die Schloßgasse von der Gymnasiumstraße kommend in Richtung der Straße „Untermarkt“. Zeitgleich querte eine Fußgängerin die Schloßgasse, als sie dabei vom weißen Kastenwagen touchiert und dadurch leicht verletzt wurde. Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Kastenwagens setzte die Fahrt fort, ohne den Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Die Fußgängerin musste vor Ort von Rettungskräften ambulant behandelt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06431 / 9140-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg die folgende Messstelle angekündigt:

Donnerstag, 13.04.2023: Bundesstraße 49, Gemarkung Beselich, Höhe Heckholzhausen

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen und der Nassauischen Sparkasse (Naspa): Mit gezielten Präventionsmaßnahmen gegen Geldautomatensprenger

Die „ALLIANZ GELDAUTOMATEN“ überzeugt: Immer mehr Banken und Sparkassen rüsten ihre Geldautomaten nach

Seit Gründung der bundesweit einmaligen Präventionsoffensive „ALLIANZ GELDAUTOMATEN“ im Mai 2022, ergreifen immer mehr Banken und Sparkassen Präventionsmaßnahmen und rüsten ihre Geldautomaten nach, um sie für mögliche Sprengversuche noch sicherer zu machen. Das gemeinsame Ziel der ALLIANZ ist, die Anzahl von Geldautomatensprengungen in Hessen signifikant zu senken, um so insbesondere die Gefahr für Menschen zu minimieren und Sachschäden zu begrenzen.

Bei der Bekämpfung schwerkrimineller Geldautomatensprenger, die im vergangenen Jahr zahlreiche Automaten und dabei auch Gebäude in Hessen erheblich beschädigt und zum Teil völlig zerstört hatten, setzt die hessische Polizei auf eine intensive Zusammenarbeit mit den Privat- und Genossenschaftsbanken sowie den Sparkassen. Herzstück der ALLIANZ ist das Risiko-Identifizierungs-Tool „GLB-operativ“, welches mittels Algorithmen den Raum und den Standort eines Geldautomaten hinsichtlich einer potenziellen Gefahr zur Tatbegehung bewertet. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in Form einer sogenannten Risikokonferenz seitens der Polizei mit den Banken besprochen. Für beide Partner sind sie gleichermaßen wertvoll, um die individuellen Präventionsmaßnahmen, aber auch die Einsatz- und Fahndungskonzepte, gezielt sowie wirksam ein- und umsetzen zu können.

Alle Mitglieder der ALLIANZ erklärten sich von Beginn an bereit, den Ausbau präventiver Elemente an erkannten Risiko-Standorten zu priorisieren. Die Ausgestaltung der Maßnahmen richtet sich hierbei nach den individuellen Sicherheitskonzepten der Kreditinstitute, die seitens des Hessischen Landeskriminalamts sowie der regionalen Polizeipräsidien fortlaufend und individuell beraten werden. Zu den Maßnahmen gehören beispielsweise Nachtverschluss, Videoüberwachung, Nebeltechnik oder etwa die Verwendung von Einfärbeschutz.

Auch die Nassauische Sparkasse (Naspa), die derzeit etwa 200 Geldautomaten betreibt, war bereits von Geldautomatensprengungen betroffen. Im vergangenen Jahr kam es zu acht Angriffen, davon erfolgten drei Sprengungen und zwei Angriffsversuche auf Geldautomaten eigener Standorte sowie weitere auf Selbstbedienungs-Kooperationen mit anderen Kreditinstituten. Es entstanden erheblichen Sachschäden. Nach erfolgter Risikokonferenz wurde die Naspa in der Umsetzung weiterer geplanter Sicherheitsmaßnahmen bestätigt.

„Im Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen wurden im Jahr 2022 acht Geldausgabeautomaten aufgesprengt, bei einem weiteren kam es zu keiner Detonation. Fünf der angegangenen Automaten standen in Wohnhäusern. Und es geht weiter: Allein dieses Jahr kam es bereits zu sechs Sprengungen. Die Täter hinterlassen völlig zerstörte Tatorte und es ist ein großes Glück, dass es bislang im Bereich unseres Präsidiums noch keine Verletzten gab. Für eine erfolgreiche Bekämpfung dieser gefährlichen Straftaten setzt die Polizei auf umfassende Ermittlungen und wirksame Maßnahmen der Gefahrenabwehr, zum Beispiel in Form von stattfindenden Kontrollen oder Bestreifung. Alleine werden wir als Polizei aber hier keinen nachhaltigen Erfolg haben. Ebenso wichtig wie die polizeilichen Maßnahmen ist die konsequente Umsetzung technischer Sicherungsmaßnahmen durch die Betreiber von Geldautomaten. Hier setzt nun die Naspa Maßstäbe und ergreift nach erfolgter Risikokonferenz gezielte Präventionsmaßnahmen gegen Geldautomatensprenger. So wird es uns gemeinsam gelingen, Sprengungen mit den aus der Präventionsoffensive „ALLIANZ GELDAUTOMATEN“ gewonnenen Erkenntnissen so unattraktiv wie möglich machen.“, so Polizeipräsident Felix Paschek.

„Als Sparkasse orientieren wir uns an den Wünschen und an der Nachfrage unserer Kundinnen und Kunden. Auch wenn Bargeld seit Beginn der Corona-Pandemie zugunsten bargeldloser Zahlungsmittel wie Girocard oder Smartphone weniger genutzt wird: Solange es ein Thema für unsere Kundinnen und Kunden ist, bieten wir eine flächendeckende Bargeldversorgung in unserem Geschäftsgebiet an. Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung rechnen wir mit einem stetigen Rückgang der Bargeldnutzung vor dem Hintergrund weiter steigender Nutzungszahlen bei den bargeldlosen Zahlungsmitteln und der von der Politik angestrebten Einführung von Höchstgrenzen bei der Bargeldzahlung. Sicherlich wird auch die zunehmende Zahl von Sprengungen mit den damit verbundenen erheblichen Sachschäden und potentiellen Gefahren für Menschen Einfluss auf die Anzahl der Geldautomatenstandorte haben. Selbstverständlich ist das Angebot des Einzelhandels, Bargeld im Rahmen des Einkaufs zu erhalten, ein einfacher und zeitsparender Weg für unsere Kundinnen und Kunden, sich damit zu versorgen. Er kann als Ergänzung zur Bargeldversorgung durch unser Filialnetz dienen. Dieser Weg bringt sowohl unseren Kundinnen und Kunden als auch dem Einzelhandel Vorteile. Bei unseren Sicherheitsmaßnahmen orientieren wir uns an den Empfehlungen der Sicherheitsbehörden. Wir setzen auf verschiedene Präventionsmaßnahmen gemäß der Risikoanalyse des jeweiligen Standorts. Dazu gehören Geldautomaten, die den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen, Outdoor-Geldautomaten, die Aufrüstung mit Einfärbesystemen, die nächtliche Schließung von SB-Bereichen (i.d.R. im Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr) und unterschiedliche Überwachungssysteme. Unsere Vorkehrungen werden regelmäßig auf Aktualität überprüft“, sagt Naspa-Vorstandsmitglied Michael Baumann.

Hintergrund zum Phänomen und zur Besonderen Aufbauorganisation (BAO) effectus: Das Bundeskriminalamt verzeichnete deutschlandweit in den Jahren 2020 insgesamt 414 Geldautomatensprengungen, 2021 insgesamt 392 Taten und 2022 die Rekordanzahl von 494 Sprengungen. Dies sind die höchsten Fallzahlen seit Aufnahme dieses Deliktes in die Polizeilichen Kriminalstatistik im Jahre 2005. In Hessen gab es im Jahr 2022 insgesamt 41 Fälle von Automatensprengungen (Vorjahreszeitraum: 56 Fälle). Dies bedeutete einen Rückgang von rund ein Viertel der Sprengungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Diebstahlsumme sank um ca. 28 Prozent und liegt im letzten Kalenderjahr 2022 bei rund 1,8 Millionen Euro (2021: knapp über 2,5 Millionen). Hinzu kam allerdings eine nahezu Verdopplung der Sachschäden auf mehr als 4,9 Millionen Euro (2021: über 2,5 Millionen).

Bereits seit 2019 gab es in Hessen eine eigens zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen eingerichtete Ermittlungsgruppe im Hessischen Landeskriminalamt (HLKA). Durch intensive Ermittlungen ist es der hessischen Polizei seither gelungen, insgesamt mehr als 50 Tatverdächtige zu ermitteln. 20 Personen konnten bislang rechtskräftig verurteilt werden. Nach dem weiteren Anstieg von Sprengungen in Hessen wurden die Bemühungen durch die Gründung der Besonderen Aufbauorganisation (BAO effectus) im HLKA mit sieben Regionalabschnitten in den hessischen Polizeipräsidien sowie die Gründung der ALLIANZ GELDAUTOMATEN intensiviert.