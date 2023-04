Wiesbaden: Die Polizei-News

Erst Passanten angepöbelt und anschließend in

Auseinandersetzung verwickelt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch,

05.04.2023, 09.50 Uhr

(pl)Ein 34-jähriger Mann hat Mittwochmorgen in der Dotzheimer Straße zunächst

Passanten angepöbelt und ist letztlich mit einem 50-jährigen Mann

aneinandergeraten. Der Polizei wurde um kurz vor 10.00 Uhr mitgeteilt, dass ein

Mann an der Bushaltestelle in der Dotzheimer Straße Ecke Bismarckring wahllos

Passaten anpöbeln und beleidigen würde. Nahezu zeitgleich wurden zwei

Polizeistreifen aufgrund einer gemeldeten Auseinandersetzung zwischen zwei

Männern zur selben Örtlichkeit geschickt. Die Polizeikräfte konnten dort zwei in

eine handfeste Auseinandersetzung verwickelte 50 und 34 Jahre alte Männer auf

dem Boden liegend antreffen. Es stellte sich im weiteren Verlauf heraus, dass

der 30-Jährige wohl zuvor herumgepöbelt und hierbei auch Beleidigungen sowie

Drohungen in Richtung des 50-Jährigen ausgesprochen haben soll. Aufgrund dessen

habe sich die wechselseitige Körperverletzung zwischen den beiden Männern

entwickelt. Der 34-Jährige verhielt sich auch in Anwesenheit der Polizeikräfte

aggressiv und sprach weiter Beleidigungen in Richtung anwesender Personen aus.

Zwecks weiterer Maßnahmen wurde der Mann durch eine Polizeitreife zum 3.

Polizeirevier gebracht und teilte währenddessen auch den eingesetzten Beamten

gegenüber verbale Beleidigungen und Drohungen aus. Es wurden

Ermittlungsverfahren wegen der wechselseitigen Körperverletzung eingeleitet.

Darüber hinaus muss sich der 34-Jährige wegen der ausgesprochenen Drohungen und

Beleidigungen verantworten.

Toyota Land Cruiser gestohlen,

Wiesbaden, Gertrud-Bäumer-Straße, Dienstag, 04.04.2023, 22.00 Uhr bis Mittwoch,

05.04.2023, 08.30 Uhr

(pl)Autodiebe haben in der Nacht zum Mittwoch von einem Grundstück in der

Gertrud-Bäumer-Straße einen abgestellten Toyota Land Cruiser gestohlen. Die

Täter öffneten gewaltsam das Hoftor des Grundstücks und entwendeten den

schwarzen Pkw im Wert von rund 50.000 Euro. An dem Land Cruiser waren zuletzt

die amtlichen Kennzeichen WI-HN 202 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Gewerbebetrieb von Einbrechertrio heimgesucht, Wiesbaden, Im Rad, Donnerstag,

06.04.2023, 04.40 Uhr

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Gewerbebetrieb in der Straße „Im Rad“

von einem Einbrechertrio heimgesucht. Die Täter hebelten die Eingangstür zum

Verkaufsraum auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes auf und gelangten durch

diese in das Tatobjekt. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und schnappten

sich unter anderem Fahrzeugschlüssel sowie einen Safe, welchen sie noch

versuchten, im Treppenhaus zu öffnen. Die Einbrecher wurden jedoch gegen 04.40

Uhr durch einen Mitarbeiter verschreckt und ergriffen daraufhin die Flucht.

Einer der Einbrecher war schlank und mit einer Kappe, einem langärmeligen

Oberteil/Jacke, einer Hose mit Seitenstreifen, einer Umhängetasche bekleidet

sowie mit einem Tuch oder Schal vermummt. Ein weiterer trug eine Wollmütze, eine

Weste, darunter ein langärmeliges Oberteil und war ebenfalls mit einem Tuch oder

einem Schal vermummt. Der Dritte trug ein Oberteil einer über den Kopf gezogenen

Kapuze und eine Umhängetasche. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Radfahrerin von Lkw angefahren – Zeugen gesucht, Gustav-Stresemann-Ring /

New-York-Straße / Frankfurter Straße, Donnerstag, 06.04.2023, 13:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag wurde in Wiesbaden eine Radfahrerin bei einer

Kollision mit einem Lkw verletzt, die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen des

Unfalls. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine Radfahrerin gegen 13:30 Uhr

den rechtsseitigen Radweg der New-York-Straße in Richtung des

Gustav-Stresemann-Rings. Beim Passieren der dortigen Kreuzung Ecke Frankfurter

Straße, stieß ein parallel und in die gleiche Richtung fahrender, blauer Lkw

samt dreiachsigem Anhänger und orangener Plane plötzlich gegen die Radfahrerin.

Während die 66-jährige Radfahrerin zu Fall kam, fuhr der Fahrer oder die

Fahrerin des Lkw unbeirrt weiter. Die Dame kam anschließend leichtverletzt in

ein Krankenhaus.

Die Polizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise

unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Unbekannte suchen Schrebergarten heim, Wiesbaden-Sonnenberg, Danziger Straße,

Zwischen Montag, 27.03.2023, 13:00 Uhr und Mittwoch, 05.04.2023, 16:20 Uhr

(Sto) Im Zeitraum zwischen Montag, 27.03.2023 und Mittwoch, 05.04.2023 haben

sich bislang unbekannter Täter unberechtigt auf das Gelände eines

Schrebergartens in der Danziger Straße in Wiesbaden-Sonnenberg begeben. Dort

öffneten sie gewaltsam zwei Hütten und entwendeten zahlreiche Gegenstände.

Demnach wurde die Strafanzeige am Abend des 05.04.2023 erstattet, Polizeibeamte

des 4. Polizeireviers in Wiesbaden führten Spurensicherungsmaßnahmen durch. Im

Zuge der Anzeigenaufnahme wurde deutlich, dass unter anderem Werkzeug,

Elektrogeräte und ein Grill im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet

worden waren. Nähere Angaben können diesbezüglich noch nicht gemacht werden.

Derzeit gibt es keine Täterhinweise.

Die Polizei in Wiesbaden führt die Ermittlungen in diesem Fall und bittet um

telefonische Zeugenhinweise unter (0611) 345244-0.

Pfefferspray in Fastfood-Restaurant gesprüht, Wiesbaden, Schiersteiner

Straße, Mittwoch, 05.04.2023, 17:08 Uhr

(Sto)Am Mittwochnachmittag kam es in einem Wiesbadener Fastfood-Restaurant zu

einer gefährlichen Körperverletzung mittels Pfefferspray. Nach ersten

Ermittlungen folgte die 46-jährige Tatverdächtige aus Wiesbaden aus unbekannten

Gründen einer 19-jährigen Frau aus Bad Schwalbach in das Restaurant. In den

Toilettenräumlichkeiten sprühte die Tatverdächtige mit Pfefferspray durch den

Türspalt einer Kabine, in die sich die Geschädigte zwischenzeitlich begeben

hatte. Durch das Pfefferspray wurden sowohl die 19-jährige Bad Schwalbacherin,

als auch die ebenfalls vor Ort befindliche 49-jährige Filialleiterin leicht

verletzt. Beide bedurften jedoch keiner ärztlichen Behandlung. Die

Tatverdächtige konnte im Nahbereich durch unmittelbare vor Ort entsandte

Polizeibeamte angetroffen werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

In Bürokomplex eingebrochen,

Wiesbaden, Homburger Straße, Zwischen Dienstag, 04.04.2023, 18:00 Uhr und

Mittwoch, 05.04.2023, 05:47 Uhr

(Sto)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen sind dreiste Einbrecher in einen

Bürokomplex im Wiesbadener Rheingauviertel, dortige Homburger Straße,

eingestiegen. Beim Tatobjekt handelt es sich um einen mehrgeschossigen

Eckbürokomplex, in dem sich unter anderem zahlreiche Firmen und der Hauptzugang

einer Behörde befinden. Nach ersten Erkenntnissen wurde in dem Gebäude in die

separat gelegenen Räumlichkeiten einer Firma sowie einer Behörde eingebrochen,

indem die Täter ein Fenster aufhebelten beziehungsweise, im zweiten Fall, durch

eine Tür ins Innere gelangten. Dort verschafften sie sich zu mehreren Büroräumen

gewaltsam Zutritt und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und

Elektrogeräte in bislang nicht näher zu beziffernder Höhe. Die Sachschäden

werden derzeit auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen zum aktuellen

Zeitpunkt nicht vor.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter

(0611) 345-0 um telefonische Zeugenhinweise.

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen und der Nassauischen Sparkasse (Naspa): Mit gezielten Präventionsmaßnahmen gegen Geldautomatensprenger

Wiesbaden (ots) – Die „ALLIANZ GELDAUTOMATEN“ überzeugt: Immer mehr Banken und Sparkassen rüsten ihre Geldautomaten nach

Seit Gründung der bundesweit einmaligen Präventionsoffensive „ALLIANZ

GELDAUTOMATEN“ im Mai 2022, ergreifen immer mehr Banken und Sparkassen

Präventionsmaßnahmen und rüsten ihre Geldautomaten nach, um sie für mögliche

Sprengversuche noch sicherer zu machen. Das gemeinsame Ziel der ALLIANZ ist, die

Anzahl von Geldautomatensprengungen in Hessen signifikant zu senken, um so

insbesondere die Gefahr für Menschen zu minimieren und Sachschäden zu begrenzen.

Bei der Bekämpfung schwerkrimineller Geldautomatensprenger, die im vergangenen

Jahr zahlreiche Automaten und dabei auch Gebäude in Hessen erheblich beschädigt

und zum Teil völlig zerstört hatten, setzt die hessische Polizei auf eine

intensive Zusammenarbeit mit den Privat- und Genossenschaftsbanken sowie den

Sparkassen. Herzstück der ALLIANZ ist das Risiko-Identifizierungs-Tool

„GLB-operativ“, welches mittels Algorithmen den Raum und den Standort eines

Geldautomaten hinsichtlich einer potenziellen Gefahr zur Tatbegehung bewertet.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden in Form einer sogenannten Risikokonferenz

seitens der Polizei mit den Banken besprochen. Für beide Partner sind sie

gleichermaßen wertvoll, um die individuellen Präventionsmaßnahmen, aber auch die

Einsatz- und Fahndungskonzepte, gezielt sowie wirksam ein- und umsetzen zu

können.

Alle Mitglieder der ALLIANZ erklärten sich von Beginn an bereit, den Ausbau

präventiver Elemente an erkannten Risiko-Standorten zu priorisieren. Die

Ausgestaltung der Maßnahmen richtet sich hierbei nach den individuellen

Sicherheitskonzepten der Kreditinstitute, die seitens des Hessischen

Landeskriminalamts sowie der regionalen Polizeipräsidien fortlaufend und

individuell beraten werden. Zu den Maßnahmen gehören beispielsweise

Nachtverschluss, Videoüberwachung, Nebeltechnik oder etwa die Verwendung von

Einfärbeschutz.

Auch die Nassauische Sparkasse (Naspa), die derzeit etwa 200 Geldautomaten

betreibt, war bereits von Geldautomatensprengungen betroffen. Im vergangenen

Jahr kam es zu acht Angriffen, davon erfolgten drei Sprengungen und zwei

Angriffsversuche auf Geldautomaten eigener Standorte sowie weitere auf

Selbstbedienungs-Kooperationen mit anderen Kreditinstituten. Es entstanden

erheblichen Sachschäden. Nach erfolgter Risikokonferenz wurde die Naspa in der

Umsetzung weiterer geplanter Sicherheitsmaßnahmen bestätigt.

„Im Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen wurden im Jahr 2022 acht

Geldausgabeautomaten aufgesprengt, bei einem weiteren kam es zu keiner

Detonation. Fünf der angegangenen Automaten standen in Wohnhäusern. Und es geht

weiter: Allein dieses Jahr kam es bereits zu sechs Sprengungen. Die Täter

hinterlassen völlig zerstörte Tatorte und es ist ein großes Glück, dass es

bislang im Bereich unseres Präsidiums noch keine Verletzten gab. Für eine

erfolgreiche Bekämpfung dieser gefährlichen Straftaten setzt die Polizei auf

umfassende Ermittlungen und wirksame Maßnahmen der Gefahrenabwehr, zum Beispiel

in Form von stattfindenden Kontrollen oder Bestreifung. Alleine werden wir als

Polizei aber hier keinen nachhaltigen Erfolg haben. Ebenso wichtig wie die

polizeilichen Maßnahmen ist die konsequente Umsetzung technischer

Sicherungsmaßnahmen durch die Betreiber von Geldautomaten. Hier setzt nun die

Naspa Maßstäbe und ergreift nach erfolgter Risikokonferenz gezielte

Präventionsmaßnahmen gegen Geldautomatensprenger. So wird es uns gemeinsam

gelingen, Sprengungen mit den aus der Präventionsoffensive „ALLIANZ

GELDAUTOMATEN“ gewonnenen Erkenntnissen so unattraktiv wie möglich machen.“, so

Polizeipräsident Felix Paschek.

„Als Sparkasse orientieren wir uns an den Wünschen und an der Nachfrage unserer

Kundinnen und Kunden. Auch wenn Bargeld seit Beginn der Corona-Pandemie

zugunsten bargeldloser Zahlungsmittel wie Girocard oder Smartphone weniger

genutzt wird: Solange es ein Thema für unsere Kundinnen und Kunden ist, bieten

wir eine flächendeckende Bargeldversorgung in unserem Geschäftsgebiet an. Mit

Blick auf die zukünftige Entwicklung rechnen wir mit einem stetigen Rückgang der

Bargeldnutzung vor dem Hintergrund weiter steigender Nutzungszahlen bei den

bargeldlosen Zahlungsmitteln und der von der Politik angestrebten Einführung von

Höchstgrenzen bei der Bargeldzahlung. Sicherlich wird auch die zunehmende Zahl

von Sprengungen mit den damit verbundenen erheblichen Sachschäden und

potentiellen Gefahren für Menschen Einfluss auf die Anzahl der

Geldautomatenstandorte haben. Selbstverständlich ist das Angebot des

Einzelhandels, Bargeld im Rahmen des Einkaufs zu erhalten, ein einfacher und

zeitsparender Weg für unsere Kundinnen und Kunden, sich damit zu versorgen. Er

kann als Ergänzung zur Bargeldversorgung durch unser Filialnetz dienen. Dieser

Weg bringt sowohl unseren Kundinnen und Kunden als auch dem Einzelhandel

Vorteile. Bei unseren Sicherheitsmaßnahmen orientieren wir uns an den

Empfehlungen der Sicherheitsbehörden. Wir setzen auf verschiedene

Präventionsmaßnahmen gemäß der Risikoanalyse des jeweiligen Standorts. Dazu

gehören Geldautomaten, die den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen,

Outdoor-Geldautomaten, die Aufrüstung mit Einfärbesystemen, die nächtliche

Schließung von SB-Bereichen (i.d.R. im Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr) und

unterschiedliche Überwachungssysteme. Unsere Vorkehrungen werden regelmäßig auf

Aktualität überprüft“, sagt Naspa-Vorstandsmitglied Michael Baumann.

Hintergrund zum Phänomen und zur Besonderen Aufbauorganisation (BAO) effectus:

Das Bundeskriminalamt verzeichnete deutschlandweit in den Jahren 2020 insgesamt

414 Geldautomatensprengungen, 2021 insgesamt 392 Taten und 2022 die Rekordanzahl

von 494 Sprengungen. Dies sind die höchsten Fallzahlen seit Aufnahme dieses

Deliktes in die Polizeilichen Kriminalstatistik im Jahre 2005. In Hessen gab es

im Jahr 2022 insgesamt 41 Fälle von Automatensprengungen (Vorjahreszeitraum: 56

Fälle). Dies bedeutete einen Rückgang von rund ein Viertel der Sprengungen im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Diebstahlsumme sank um ca. 28 Prozent und

liegt im letzten Kalenderjahr 2022 bei rund 1,8 Millionen Euro (2021: knapp über

2,5 Millionen). Hinzu kam allerdings eine nahezu Verdopplung der Sachschäden auf

mehr als 4,9 Millionen Euro (2021: über 2,5 Millionen).

Bereits seit 2019 gab es in Hessen eine eigens zur Bekämpfung von

Geldautomatensprengungen eingerichtete Ermittlungsgruppe im Hessischen

Landeskriminalamt (HLKA). Durch intensive Ermittlungen ist es der hessischen

Polizei seither gelungen, insgesamt mehr als 50 Tatverdächtige zu ermitteln. 20

Personen konnten bislang rechtskräftig verurteilt werden. Nach dem weiteren

Anstieg von Sprengungen in Hessen wurden die Bemühungen durch die Gründung der

Besonderen Aufbauorganisation (BAO effectus) im HLKA mit sieben

Regionalabschnitten in den hessischen Polizeipräsidien sowie die Gründung der

ALLIANZ GELDAUTOMATEN intensiviert.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

In Einfamilienhaus eingebrochen,

Niedernhausen-Niederseelbach, Engenhahner Straße, Mittwoch, 05.04.2023, zwischen

16:30 Uhr und 18:30 Uhr

(Sto) Am Nachmittag beziehungsweise Abend des 05.04.2023 sind bislang unbekannte

Täter in ein Reihenhaus in der Engenhahner Straße in

Niedernhausen-Niederseelbach eingestiegen. Gegen 19:40 Uhr meldete sich der

Hausbesitzer telefonisch bei der Polizei und gab an, bei ihm sei eingebrochen

worden. Nach ersten Ermittlungen gelangten die unbekannten Täter in das Gebäude,

indem sie eine Glasscheibe der Terrassentür einschlugen und so den Griff im

Inneren öffnen konnten. Derzeit können keine abschließenden Angaben zum

Diebesgut gemacht werden, nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Aktuell gibt es keine Täterhinweise.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus bitten unter (06124) 7078-0 um Zeugenhinweise.

Zusammenstoß zwischen Linienbus und Pkw, Bundesstraße 275, zwischen

Taunusstein-Wehen und Taunusstein-Hahn, Mittwoch, 05.04.2023, 21:36 Uhr

(Sto) Am Mittwochabend kam es auf der B275 im Bereich Taunusstein zu einer

Kollision zwischen einem Linienbus und einem Pkw, bei der eine Person verletzt

wurde. Um 21:36 Uhr befuhren der Linienbus und der Pkw, ein weißer VW Up, die

B275 zwischen Taunusstein-Wehen und Taunusstein-Hahn in entgegengesetzten

Fahrtrichtungen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach links von der

Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Linienbus. Beim dem Unfall wurde der

31-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Er wurde in ein nahegelegenes

Krankenhaus eingeliefert, sein Pkw musste abgeschleppt werden. Die Insassen des

Busses blieben unverletzt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden nach

bisherigen Erkenntnissen auf ca. 30.000 Euro. Die Bundesstraße war im Zuge der

Unfallaufnahme für kurze Zeit vollgesperrt.

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren,

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Mittwoch, 05.04.2023, 14:30 Uhr

(Sto) Am Mittwochmittag konnten Polizeibeamte der Polizeistation Bad Schwalbach

in Taunusstein einen unter Drogen stehenden Fahrzeugführer aus dem Verkehr

ziehen. Gegen 14:30 Uhr befuhren die Polizisten die Aarstraße in Taunusstein als

ihnen ein grauer Porsche auffiel. Sie erkannten, dass der Fahrzeugführer

auffällig häufig in der Mittelkonsole herumwühlte. In der anschließenden

Verkehrskontrolle zeigte er deutliche Anzeichen eines vorangegangenen

Drogenkonsums. Dieser Verdacht wurde durch weitere Tests erhärtet. Zudem konnten

die Beamten zwischen Mittelkonsole und Fahrersitz einen Teleskopschlagstock

feststellen. Der 33-jährige Mann aus Taunusstein wurde zwecks Blutentnahme zur

Polizeistation Bad Schwalbach verbracht. Er muss sich nun unter anderem im

Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter berauschenden

Mitteln verantworten.

Spanplatte auf Pkw gefallen – Zeugenaufruf!, Bundesstraße 417 nahe

Taunusstein-Neuhof, Montag, 03.04.2023, 10:30 Uhr

(Sto) Am Montagmorgen, kam es auf der B417 im Bereich des dortigen Wertstoffhofs

nahe Taunusstein-Neuhof gegen 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der

an einem Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.200 Euro entstand. Nach

derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 53-jährige Frau aus Taunusstein in ihrem

schwarzen Skoda Fabia die B417 in Richtung Limburg als ihr ein Lkw entgegenkam.

Plötzlich prallte eine vom Lkw gefallene Spanplatte auf die Frontscheibe des Pkw

woraufhin diese stark beschädigt wurde. Der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin

des Lkw fuhr weiter in Richtung Wiesbaden, ohne den erforderlichen Pflichten

nachzukommen. Die Fahrerin des Skoda blieb unverletzt. Derzeit gibt es

hinsichtlich des Verursacherfahrzeugs keine weiteren Erkenntnisse.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden

gebeten, sich telefonisch unter (06124) 7078-0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport

(Sto) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im

Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.