Bergstrasse

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Fürth (ots) – Am Mittwoch, den 05.04.2023 zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, kam

es auf dem EDEKA-Parkplatz in 64658 Fürth zu einer Verkehrsunfallflucht. Der

Unfallverursacher beschädigte hierbei das Fahrzeugheck eines dort geparkten

Nissan Micra. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit. Ein /

Eine bis dato unbekannter / unbekannte Zeuge / Zeugin hinterließ am Fahrzeug der

Geschädigten einen Hinweis auf den Verursacher. Der / Die unbekannte Zeuge /

Zeugin wird gebeten, sich unter Tel. 06252 7060 mit der Polizei in Heppenheim in

Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Viernheim (ots) – Am Montag, den 20.03.2023, kam es in der Zeit von 15:00 Uhr

bis 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Walter-Gropius-Allee 2, in

68519 Viernheim, auf dem Parkplatz des Ärztehauses. Ein bisher unbekanntes

Fahrzeug beschädigte dort einen geparkten schwarzen Mercedes. Es kam zu einem

Sachschaden von knapp 1500 EUR. Das Unfall verursachende Fahrzeug entfernte sich

unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder einem

Flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer:

06206/94400 mit der Polizei in Lampertheim in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Büros im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Donnerstag (06.04.) brachen bislang unbekannte Kriminelle in die Büroräume einer Firma in der Robert-Bunsen-Straße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen sie gewaltsam über ein Fenster ins Innere ein. Sie entwendeten anschließend Geld und einen Laptop. Durch den Einbruch entstanden Beschädigungen in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim aufgenommen. Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06142/6960 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht und Zeugenaufruf

Odenwaldkreis, Michelstadt (ots) – An Gründonnerstag (06.04.) kam es im

Hammerweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 48-jähriger Michelstädter stand mit

seinem Probewagen eines Michelstädter Autohauses verkehrsbedingt an der

Lichtzeichenanlage zur Bundesstraße 45 und beabsichtigte geradeaus in Richtung

Kellereiberg zu fahren. Über die Linksabbiegerspur fuhr ein Sattelschlepper mit

Auflieger an dem weißen VW vorbei und weiter in Richtung Bad König. Beim

Vorbeifahren streifte der Auflieger die linke Fahrzeugseite des VW und

verursachte Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher / die

Unfallverursacherin, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Laut

Zeugenaussage handelte es sich um einen grauen Auflieger mit gelben Streifen.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 5.000,- EUR. Die

Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und

der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 /

953-0.

Bad König: Taxifahrer attackiert/Polizei sucht Zeugen

Ein 56 Jahre alter Taxifahrer beförderte am Montagmittag letzter Woche (27.03.), gegen 12.40 Uhr, eine junge Frau vom Höchster Bahnhof zu einem Fitnessstudio in der Bahnhofstraße in Bad König. Dort angekommen stieg die Frau aus dem Fahrzeug aus und sagte, dass ihr Bekannter gleich komme und die Rechnung begleichen werde. Nach wenigen Minuten wurde der Taxifahrer dann unvermittelt, noch auf dem Fahrersitz seines Taxis befindlich, von zwei unbekannten Männern mit Faustschlägen gegen den Kopf angegriffen und beleidigt. Der 56-Jährige zog sich bei dem Angriff Verletzungen zu. Er startete geistesgegenwärtig den Motor seines Fahrzeugs und fuhr davon, um der Attacke zu entkommen. Die Taxirechnung wurde nicht beglichen. Zur Personenbeschreibung der beiden Angreifer ist lediglich bekannt, dass sie vermutlich zwischen 20 und 25 Jahre alt waren und einer von ihnen eine Basecap trug. Laut dem Taxifahrer hatten die beiden Männer ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Erbach haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06062/9530.