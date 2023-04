Bad Dürkheim, Neustadt: Zertifizierte Gästeführer garantieren Führungen mit Qualität

Bad Dürkheim – Sie sind die Aushängeschilder der Region: Die Gästeführerinnen und Gästeführer im Landkreis Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt an der Weinstraße. Alles Wissenswerte über die Pfalz erlernen sie in einer umfangreichen Ausbildung bei der RegioAkademie. 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben zuletzt erfolgreich die Prüfung zum „zertifizierten Gästeführer“ abgelegt. Am Mittwoch, 5. April 2023, überreichte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld die Zertifikate.

„Sie sind unsere Visitenkarte“, begrüßte Landrat Ihlenfeld die frischgebackenen Gästeführerinnen und Gästeführer, die zur Zertifikatsübergabe gekommen waren. „Es ist für den Tourismus wichtig, dass wir qualifizierte Gästeführer haben, die die Geschichte, Kultur und Mentalität der Pfalz näherbringen können.“ Häufig höre er von Besuchern, dass sie die wichtigsten Infos über eine Führung aufgenommen haben. Auf Initiative des Landkreises, der Gemeinden im Kreis und der Stadt Neustadt bildete sich die RegioAkademie als Ausbildungsstätte, um die Qualität von Führungen noch zu erhöhen. Diese RegioAkademie entwickelte sich in Kooperation mit der VHS Neustadt und der Pfalzakademie Lambrecht und ist seit 2011 unter dem Dach des Bezirksverbands Pfalz zur Ausbildungsstätte für Botschafter in der ganzen Region geworden. Ihlenfeld beglückwünschte die neuen Gästeführer, die ihre Ausbildung unter erschwerten Corona-Bedingungen begonnen hatten. Dennoch gab es mehr Bewerber als Plätze vorhanden waren, sodass Vorgespräche geführt werden mussten, um eine Auswahl zu treffen.

Der aktuelle Kurs hatte im Mai 2021 begonnen und bis zum Spätjahr 2022 angedauert. Es fanden 80 Termine statt, jede Woche, teilweise am Wochenende, plus Exkursionen. 250 Unterrichtseinheiten kamen so zusammen, nicht mitgezählt die Selbstlerneinheiten. Es folgte eine dreiteilige Prüfung aus Hausarbeit, schriftlicher und praktischer Prüfung. Von den 15 Teilnehmenden haben 13 die Prüfung abgelegt, zwei haben darauf verzichtet und erhielten eine Teilnahmeurkunde. Die übrigen konnten nun ihr „Zertifikat des Bundesverbands der Gästeführer Deutschland e. V. (BVGD)“ entgegennehmen.

Antje van Look, Leiterin der RegioAkademie, betonte, welch riesiges Wissensgebiet sich die Führerinnen und Führer aneignen und dankte auch allen Dozenten, die ihr umfangreiches Pfalzwissen teilen. Pfälzische Geschichte, Stadt- und Ortsgeschichten, Burgen, Volkskunde wie etwa Feste und Festtagsbräuche, Kunstgeschichte mit ihren Baustilen, Landschaft, Rhetorik, Methodik und Selbstvermarktung sind Teil des Lehrplans. Van Look: „Das ist harte Arbeit und ich weiß es sehr zu schätzen, was sie leisten. Ohne die vielen engagierten Gästeführer, die oft als Hobby führen, wäre unser Tourismus nicht denkbar.“ Sie dankte ausdrücklich Ausbilder und Sprecher der Gästeführer Rolf Jochum.

Mit dem Zertifikat wird für Gäste klar: Hier erwartet mich eine qualitativ hochwertige Führung. „Wir freuen uns, wenn Sie künftig in der Stadt Neustadt oder dem Landkreis Bad Dürkheim für uns als Aushängeschilder tätig sind und für unsere Region werben“, sagte Landrat Ihlenfeld. Das Zertifikat sei die Grundlage, um weitere Gebiete zu vertiefen. „Sie sind selbst begeistert vom Thema und das überträgt sich auf die Gäste.“

Die Gästeführer arbeiten intensiv mit dem Verein Deutsche Weinstraße e.V. -Mittelhaardt-, dem Pfalz.Touristik e.V. und den Tourist-Informationen vor Ort zusammen.

Informationen zu Führungen unter www.deutsche-weinstrasse.de. Einen aktuellen Überblick über das umfangreiche Führungsangebot bieten die Touristinformationen vor Ort.

Informationen zur Ausbildung bei der RegioAkademie in der Pfalzakademie, Franz-Hartmann-Straße 9, 67466 Lambrecht, Telefon 06325 1800-241 / -242, www.regioakademie.de.