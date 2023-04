Gerolsheim, Heßheim: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Gerolsheim (ots) – Am Mittwoch, 05.04.2023, kam es gegen 17:05 Uhr an der Einmündung L520/K34 zwischen Gerolsheim und Heßheim zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 46-jährige Fahrzeugführerin aus Lambsheim befuhr mit ihrem Pkw zuvor die L520 von Heßheim kommend in Fahrtrichtung Gerolsheim. An der Einmündung zur K34 ordnete sich die Fahrzeugführerin auf die Linksabbiegespur ein, um schließlich auf die K34 Fahrtrichtung Lambsheim abzubiegen. Wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie beim Abbiegen den Pkw einer 23-jährigen Frau aus Ludwigshafen am Rhein, welche ihr entgegen kam und in dieser Situation Vorrang hatte. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die Frau aus Ludwigshafen versuchte zuvor den Zusammenstoß noch zu verhindern, indem sie nach rechts lenkte. Hierbei kollidierte sie jedoch mit einem aus Lambsheim kommenden, an der Einmündung wartenden Pkw und überschlug sich.

Vor Ort waren viele Rettungskräfte im Einsatz. Neben einem Rettungshubschrauber trafen auch vier Rettungswagen vor Ort ein. Die Feuerwehr der VG Lambsheim-Hessheim war mit sieben Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuginsassen mit aktuell leichten Verletzungen zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt, welche ca. zwei Stunden andauerte, wurde die L520 zwischen besagter Einmündung und Heßheim voll gesperrt. Es entstand letztlich Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.