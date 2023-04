Heidelberg: Unachtsamer Fußgänger verursacht Unfall mit Fahrradfahrer

Heidelberg (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr kollidierte in der

Bismarckstraße ein 17-jähriger Fußgänger mit einem 69-jährigen Pedelec-Fahrer.

Hierbei querte der Fußgänger unachtsam die Bismarckstraße in Richtung

Bismarckplatz und übersah den auf dem Radweg heranfahrenden 69-jährigen Mann auf

dessen Pedelec. Durch den Zusammenstoß verlor der 69-Jährige das Gleichgewicht

und stürzte zu Boden. Glücklicherweise trug der 69-Jährige einen Fahrradhelm,

welcher Schlimmeres verhinderte. Er zog sich lediglich leichte Verletzungen zu.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen übernommen. Gegen den

17-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Heidelberg: Radfahrerin bei Unfall verletzt – 49-jähriger Autofahrer übersieht Radfahrerin beim Abbiegen

Heidelberg (ots) – Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr ereignete sich in der

Bismarckstraße/ Neckarstaden ein Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige

Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau fuhr mit ihrem Fahrrad die

Bismarckstraße entlang, als ein 49-jähriger Ford-Fahrer die Frau beim

Rechtsabbiegen in die Neckarstaden übersah und mit dem hinteren Kotflügel

kollidierte. Durch den Zusammenstoß mit dem Kotflügel das Fords stürzte die

28-jährige Fahrradfahrerin zu Boden, woraufhin ihre Verletzungen im

nahegelegenen Krankenhaus behandelt wurden. Am Auto entstand ein geringer

Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Heidelberg: Motorradfahrer flieht mit über 100 km/h vor Polizeikontrolle – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Heidelberg (ots) – Am frühen Dienstagabend, gegen 17 Uhr, wollten Polizeibeamte

in den Neckarstaden einen Motorradfahrer kontrollieren. Der Fahrer gab zunächst

zu verstehen, dass er anhalten werde, beschleunigte dann aber stark und floh. In

einer halsbrecherischen Fahrt überfuhr er eine rote Ampel, überholte auf der

Gegenspur und raste mit über 100 km/h, trotz des hohen Verkehrsaufkommens, auf

der B37 in Richtung Schlierbach. Aus Sicherheitsgründen brach die Polizei die

Verfolgung ab. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Geschädigte, welche vom

Motorradfahrer genötigt oder gefährdet wurden, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mitte, unter der Telefonnummer 06221/1857-0, zu melden.

Heidelberg: Diebstahl von Buntmetall aus Garten – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Im Laufe des vergangenen Sonntags, zwischen 10 und 15 Uhr,

überstieg eine bislang unbekannte Täterschaft das Tor eines umzäunten

Gartengrundstücks im Bereich „Am Götzenberg“. Von dort wurde eine erhebliche

Menge an Buntmetall, wobei es sich hauptsächlich um Dachrinnen, Rohre, Armaturen

und Bleche gehandelt hat, entwendet. Insgesamt stahlen die Unbekannten über eine

Tonne Material im Gesamtwert von rund 7.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu auffälligen

Fahrzeugen, welche womöglich zum Abtransport des Diebesguts gedient haben

könnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der

Telefonnummer 06221/3418-0, zu melden.