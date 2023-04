Wem gehört das Fahrrad?

Im Rahmen einer Haftbefehlsvollstreckung haben Beamte der Polizeiinspektion 1 am Mittwochmittag ein Fahrrad sichergestellt. Das hochwertige Mountainbike der Marke Bergamont befand sich in der Wohnung der gesuchten 33-Jährigen. Sie gab an, dass sie das Fahrrad geschenkt bekam mit dem Hinweis, sich nicht von der Polizei oder dem Besitzer erwischen zu lassen. Da die Rahmennummer nicht ausgeschrieben ist, konnte der rechtmäßige Eigentümer bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei fragt deshalb: Wo wird das Mountainbike mit dem weiß-schwarzen Rahmen vermisst? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-2150. |elz

Auto aufs Dach gelegt

Auf der Strecke zwischen Mehlbach und Schallodenbah hat ein Autofahrer am Dienstagabend sein Fahrzeug sozusagen aufs Dach gelegt. Glück im Unglück: Es wurde niemand verletzt.

Der 63-jährige Mann war kurz vor 20 Uhr aus noch unbekannter Ursache mit seinem Fiat 500 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und einen Hang hinauf gefahren. Dann überschlug sich der Pkw und blieb schließlich „kopfüber“ im Straßengraben liegen.

Der Fahrer, der sich zum Unfallzeitpunkt allein im Auto befand, konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Er gab an, nicht verletzt zu sein. Vorsorglich wurde der 63-Jährige aber für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug dürfte Totalschaden entstanden sein. Der Pkw wurde von einer Fachfirma wieder auf die Räder gestellt und abgeschleppt.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. |cri

Kratzer verursacht und Zettel hinterlassen

Kaiserslautern (ots) – Auf einem Parkplatz in der Glockenstraße ist am

Dienstagnachmittag ein Mercedes Benz beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen

und bittet um Hinweise unter Telefon 0631 369-2250.

Der betroffene Fahrzeughalter gab zu Protokoll, dass er seinen Pkw gegen 12 Uhr

in einem frei zugänglichen Hinterhof eines Restaurants abgestellt hatte und sich

in den folgenden zwei Stunden in der Gaststätte aufhielt. Als er gegen 14 Uhr zu

seinem Wagen zurückkam, entdeckte er einen frischen Kratzer im Lack an der

vorderen Tür auf der Beifahrerseite.

An der Windschutzscheibe hing ein Zettel, auf dem handgeschrieben stand: „Sorry

für den Kratzer.“ Zu erkennen gab sich der Verursacher allerdings nicht. Die

Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung an Fahrzeugen. |cri

Schmierereien hinterlassen

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Schmierfinken haben in Mackenbach mit

ihren Graffiti-Hinterlassenschaften Sachschaden angerichtet. Die Unbekannten

verunstalteten sowohl die Verglasung einer Bushaltestelle als auch eine

Trafostation in der Miesenbacher Straße, indem sie diese mit Farbe besprühten.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die

Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

Zweiter Diebstahl innerhalb weniger Tage

Kaiserslautern (ots) – Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben

unbekannte Täter an einer Autowaschanlage in der Pariser Straße einen

Münzautomaten geknackt. Nachdem zuletzt am Wochenende drei Automaten

aufgebrochen wurden (wir berichteten: https://s.rlp.de/fUtmO), machten sich am

Montag erneut Diebe an den Geräten zu schaffen – diesmal wurden insgesamt fünf

gewaltsam geöffnet.

Entdeckt wurde der Diebstahl am Morgen kurz nach 8 Uhr. Die genaue Tatzeit ist

unklar. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der

Nummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

Frau gefährdet Fußgänger

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt gegen eine 36-jährige Frau, die am

Dienstagmittag mit ihrem Auto über den Bürgersteig in der Eisenbahnstraße

gefahren ist und dabei Fußgänger gefährdet hat. Mehrere Passanten wählten gegen

14 Uhr den Notruf und meldeten eine Frau in einem Audi Q5, die beinahe einen

Fußgänger angefahren habe. Danach sei sie mit ihrem Auto davongefahren. Vor Ort

konnte nur noch der 44-jährige Fußgänger angetroffen werden, der behauptete,

dass die Fahrerin nach einem Streitgespräch gezielt auf ihn zu gefahren ist.

Erst im letzten Moment habe sie vor ihm gebremst. Die mutmaßliche Fahrerin

meldete sich später bei der Polizeiinspektion und gab an, dass sie nach dem

Streit mit dem ihr unbekannten Mann weiterfahren wollte. Dieser hätte dann eine

Flasche Saft auf ihrer Windschutzscheibe entleert und im Anschluss die Flasche

über ihr Auto geworfen. Sie fuhr mit dem Wagen auf den Bürgersteig, um ihn zur

Rede zu stellen. Dabei habe sie sich dann aber umentschieden und sei

davongefahren. Die 36-Jährige erstattete Anzeige gegen den Mann wegen

Beleidigung. Auf die Frau kommt ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen

Eingriffs in den Straßenverkehr zu. |elz

Vorsicht vor Internetbekanntschaften

Kaiserslautern (ots) – Weil er vermutlich auf eine Betrügerin hereingefallen

ist, hat ein Mann aus Kaiserslautern bei der Polizei Anzeige erstattet. Leider

hat der 61-Jährige der Unbekannten bereits etliche hundert Euro mittels

Gutscheincodes zukommen lassen. Der 61-Jährige hatte die Frau über WhatsApp

kennengelernt. Sie gab sich als Polizistin aus. Innerhalb kurzer Zeit gelang es

der Unbekannten, ein Vertrauensverhältnis zu dem Mann aufzubauen. Im weiteren

Verlauf forderte die Chatpartnerin unter verschiedenen Vorwänden, wie zum

Beispiel, dass sie die Werkstattkosten für ihr Auto nicht leisten kann, Geld von

dem 61-Jährigen. Da sich auch nach zwei Monaten Chatbeziehung nie ein Treffen

ergab, kamen dem Mann Zweifel und er ging zur Polizei.

Das Polizeipräsidium Westpfalz rät dringend zur Vorsicht bei

Internetbekanntschaften, die nach Geld fragen! Leider ist das sogenannte

„Romance Scamming“, also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von

Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit. Wer

sich auf solchen virtuellen Plattformen bewegt und hier neue Bekanntschaften

schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben und nicht zu schnell alle Geschichten

glauben, die einem geschrieben werden – erst recht nicht, wenn der Chat-Partner

versucht, mit herzzerreißenden Geschichten Mitleid zu erregen, die dann darin

münden, dass er „dringend Geld“ benötigt. Vorsicht ist auch geboten, wenn man

von jemandem, dem man noch nie im „echten Leben“ begegnet ist, innerhalb kurzer

Zeit mit Komplimenten, Liebesschwüren und großspurigen Beziehungsversprechen

überschüttet wird. Spätestens wenn die Frage nach Geldüberweisungen gestellt

wird, sollten bei Ihnen sämtliche Alarmglocken läuten! Auf der Internet-Seite

www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema –

auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen

können: https://s.rlp.de/TjPh0 |elz

Verkehrsunfall, Gegenverkehr missachtet, zwei Personen leicht verletzt, zwei PKW Totalschaden

Rockenhausen (ots) – Am 04.04.23, gegen 18.20 Uhr, befährt die 21-jährige

PKW-Fahrerin die L 386 in Rockenhausen in Richtung Kirchheimbolanden. In Höhe

des Edeka Marktes biegt sie nach links ab und übersieht dabei die

bevorrechtigte, 60-jährige PKW-Fahrerin im Gegenverkehr. Beide PKW treffen

frontal aufeinander, der linksabbiegende PKW dreht sich auf der Fahrbahn, der

bevorrechtigte PKW endet im Grünstreifen vor dem Parkplatz. Beide Frauen

verletzten sich leicht und begaben sich in die Hände des Rettungsdienstes. Die

Schadenshöhe liegt bei ca. 30000,00 Euro, wirtschaftlicher Totalschaden beider

PKW. Vor Ort waren Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Abschleppdienst. Die L

386 war in Höhe der Unfallstelle für ca. eine Stunde gesperrt. Auslaufendes Öl

musste mit Streumittel gebunden werden.