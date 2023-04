Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

April 2023: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße

April 2023: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher

Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim

April 2023: Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

April 2023: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße

April 2023: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Gutleutviertel: Raubgut „Dönerbox“

Frankfurt (ots) – (lo) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05. April 2023)

bedrohte ein Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche zwei andere Männer, die in

der „Baseler Straße“ gemütlich ihren Döner und eine Dönerbox verzehren wollten.

Nach der Tat wurde der Mann von der Polizei festgenommen.

Gegen 01.10 Uhr alarmierten die beiden 27 und 33 Jahre alten Geschädigten die

Polizei und teilten mit, dass sie kurz zuvor von einem älteren Mann mit einer

abgebrochenen Flasche und den Worten „Ich stehe euch ab“ bedroht worden seien.

Dieser forderte die Herausgabe der Dönerbox, woraufhin einer der beiden Männer

dem älteren Mann sein Essen aushändigte.

Nachdem der „Essensräuber“ zunächst in unbekannte Richtung geflüchtet war,

konnte die alarmierte Streife aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung

einen 60-jährigen Eutiner als Tatverdächtigen ermitteln.

Dieser hatte weder das Diebesgut noch den „Drohgegenstand“ bei sich. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 60-Jährige wieder entlassen. Er

muss sich nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung verantworten.

Frankfurt-Nordend: Spritztour mit Folgen

Frankfurt (ots) – (di) Zwei Jugendliche machten gestern Nacht (05. April 2023)

im Nordend eine Spritztour mit einem Elektroroller. Dass sie diesen vorher

entwendeten und ohne Führerschein fuhren, soll nicht unerwähnt bleiben. Die

Festnahme und eine Anzeige waren die Folge.

Ein Zeuge beobachtete gegen 00:45 Uhr in der Mercatorstraße wie die zwei

Jugendlichen (16 und 17 Jahre alt) auf einen geparkten Elektroroller aufstiegen

und losfuhren. Aber nur mit Tagfahrlicht fiel der Roller einer Polizeistreife

auf. Die Beamten kontrollierten die beiden in der Hebelstraße und stellten den

Diebstahl fest, denn mittlerweile wurde nach dem gestohlenen Roller gefahndet.

Der 17-jährige Fahrer war dann zu allem Überfluss auch nicht im Besitz der

erforderlichen Fahrerlaubnis.

Der Besitzer des Rollers konnte informiert werden. Die beiden Jugendlichen

erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls und im speziellen Fall auch

noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sie wurden nach Abschluss der Maßnahmen

an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Wie genau die beiden den Roller

„geknackt“ haben, muss noch ermittelt werden.

Frankfurt-Ostend: Fahrerflucht

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 4. April 2023, gegen 16.55 Uhr, war der

Fahrer eines Lkw, eines Mercedes Axor, auf der Schmickstraße unterwegs in

Richtung der Franziusstraße.

In Höhe der Hausnummer 5 wollte der 42-jährige Fahrer eines Lkw der Marke MAN

TGS von links in den Verkehr der Schmickstraße einfahren, wobei es zum

Zusammenstoß mit dem Mercedes kam. Durch den Aufprall kam es noch zu einem

Zusammenstoß des Mercedes Lkw mit einen dort geparkten BMW X5. Durch

umherfliegende Teile wurde noch ein weiterer dort geparkter Pkw beschädigt, ein

Opel Crossland.

Der Fahrer des Mercedes entfernte sich mit seinem Lkw vom Unfallort, ohne sich

um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Der Lkw konnte kurze Zeit

später in der Franziusstraße, geparkt vor der Hausnummer 8, aufgefunden werden.

Der Fahrer war verschwunden und konnte auch im nahen Umfeld zunächst nicht

angetroffen werden. Polizeiliche Ermittlungen führten dann zur Anschrift des

Verdächtigen, eines 34-jährigen Mannes. Ein bei ihm durchgeführter

Atemalkoholtest ergab rund 2 Promille. Im Anschluss wurden noch Blutentnahmen

durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Ein 14-Jähriger, Beifahrer im MAN-Lkw, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der

Gesamtsachschaden beziffert sich auf rund 140.000 EUR.

Taschendieb wiedererkannt und festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof nahmen Beamte der

Bundespolizei am Dienstagabend einen wohnsitzlosen 33-jährigen algerischen

Staatsangehörigen fest, der am 18. März einer 56-jährigen Reisenden im

Hauptbahnhof Frankfurt am Main das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet

hatte. Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung hatten die Beamten den Mann

wiedererkannt und unmittelbar danach festgenommen. In der Wache wurde nach

Feststellung seiner Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls

eingeleitet. Dieses wurde um den Tatbestand des unerlaubten Aufenthaltes

erweitert, da er keinen gültigen Aufenthaltstitel vorweisen konnten und sich so

unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt. Das gestohlene Portemonnaie konnte nicht

mehr gefunden werden. Er wurde in die Haftzellen eingeliefert, um ihn heute dem

Haftrichter vorzuführen.

Haftbefehl im Hanauer Hauptbahnhof vollstreckt

Hanau (ots) – Im Hanauer Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei am

Dienstagmorgen einen wohnsitzlosen 30-jährigen Mann verhaftet, den die

Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main mit einem Haftbefehl suchte. Aufgefallen war

der Mann, als er kurz vor Hanau in einem ICE in Richtung Frankfurt keinen

Fahrschein vorweisen konnte. Das Zugpersonal bat die Bundespolizei nach Ankunft

in Hanau um Hilfe, wobei die Beamten feststellten, dass der Mann gesucht wurde.

Nachdem ihm der Haftbefehl eröffnet wurde, ging es für den 30-Jährigen in die

Haftzellen.

Frankfurt-Bahnhofsgebiet: Festnahme eines „tänzelnden“ Diebes

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zu Dienstag (05.04.2023) tanzte ein

24-jähriger Taschendieb einen gleichaltrigen Mann im Bahnhofsgebiet an. Als der

Geschädigte kurz darauf das Fehlen seines Portemonnaies bemerkte, war der Dieb

bereits auf der Flucht. Polizeibeamte ließen später die Handschellen klicken.

Die zwei 24-jährigen Männer kamen gegen 0.20 Uhr in der Taunusstraße ins

Gespräch. Im weiteren Verlauf gelang es dem späteren Beschuldigten, den

Geschädigten in der Manier eines Taschendiebes anzutanzen und ihm währenddessen

die Geldbörse aus der Hosentasche zu entwenden. Der Dieb flüchtete anschließend

mit einem Rad in Richtung Stadtmitte. Der Geschädigte informierte eine

herannahende Polizeistreife über die Tat. Anhand ihres guten Gespürs und der

Personenbeschreibung lokalisierten die Beamte den Beschuldigten wenig später

noch in der Nähe und nahmen ihn fest.

In der Folge führte sie der Festgenommene zu einem Versteck, in welchem er seine

Beute angeblich deponiert hatte. Das Portemonnaie des Geschädigten war jedoch

nicht aufzufinden und somit auch mehrere hundert Euro Bargeld weg.

Der wohnsitzlose Dieb wurde nach seiner Festnahme in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums eingeliefert. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt-Bahnhofsgebiet: Kokain im Schließfach – Dealer festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Beamte der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit

(REE) nahmen am gestrigen Nachmittag (04. April 2023) einen 18-Jährigen im

Bahnhofsgebiet fest, den sie zuvor beim Drogenhandel beobachten konnten.

Der junge Mann verkaufte gegen 15.40 Uhr Crack in der Taunusstraße. Der Käufer

bezahlte das Rauschgift mit einem Smartphone, welches der Dealer folglich in

einem Handyladen veräußern wollte. Doch das verhinderte die Polizei. In dem

Geschäft kam es nämlich zur Festnahme des erst 18-Jährigen, bei dessen

Durchsuchung die eingesetzten Polizeibeamten 65 Euro Bargeld und einen

Schließfachschlüssel auffanden. Das zugehörige Schließfach, das die Beamten

anschließend im Hauptbahnhof lokalisieren konnten, beinhaltete darüber hinaus

noch rund 40 Gramm Kokain. Das Rauschgift, das mutmaßliche Drogengeld und das

Handy stellten sie sicher.

Der Beschuldigte, welcher über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt,

kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums und soll heute dem Haftrichter

vorgeführt werden. Er muss sich wegen des illegalen Handels mit

Betäubungsmitteln verantworten.

Frankfurt/Bergen-Enkheim: Frau auf offener Straße angegriffen und beraubt

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Vormittag (03. April 2023) kam es in

Bergen-Enkheim zu einem Raub auf offener Straße. Ein unbekannter Täter überfiel

eine junge Frau, raubte Bargeld und entkam unerkannt.

Gegen 10:30 Uhr war die 24-jährige Filialleiterin eines Gemischtwarenmarktes in

der Viktor-Slotosch-Straße zu Fuß auf dem Weg zu einer nahe gelegenen Bank, um

die Markteinnahmen einzuzahlen. Auf der Erich-Kästner-Straße wurde sie in Höhe

der Hausnummer 17 von einem unbekannten Täter angegriffen und auf den

angrenzenden Spielplatz gezerrt. Dort riss der Täter der Geschädigten die

schwarze Börse aus der Hand und flüchtete mit den Einnahmen des Marktes in Höhe

von mehreren Tausend Euro in Richtung Laurentiusstraße.

Der Täter war männlich, ca. 190 cm groß und mit einer schwarzen Kapuzenjacke

bekleidet. Er trug einen dunklen Schlauchschal, den er bei der Tatausführung ins

Gesicht gezogen hatte.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich

telefonisch mit dem zuständigen Revier (18. Polizeirevier) unter der Rufnummer

069/ 755 – 11800 in Verbindung zu setzen.