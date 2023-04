Cölbe: Etliche Autoschlüssel und Fiat entwendet

Gewaltsam verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem KFZ-Händler in der Kasseler Straße. Zwischen 23 Uhr am Montag, 3. April, und 13.30 Uhr am Dienstag entwendeten sie etliche Fahrzeugschlüssel und machten sich schlussendlich mit einem zum Verkauf stehenden grauen Fiat Punto aus dem Jahr 2006 aus dem Staub. Durch ihr Vorgehen verursachten die Diebe einen etwa 1.000 Euro hohen Schaden, das Diebesgut hat einen Wert von etwa 3.500 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wem ist im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06421/4060 bei der Marburger Polizei.

Marburg- Wehrda: Portmonee aus Auto entwendet

Eine offenbar sichtbar im Fahrzeug zurückgelassene Geldbörse veranlasste einen Dieb am Dienstag, 4. April, die Scheibe eines geparkten VW einzuschlagen, um an das Portmonee heranzukommen. Zwischen 13.30 Uhr und 17.05 Uhr geschah der Diebstahl auf dem Lidl-Parkplatz in der Tom-Mutters-Straße. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 250 Euro, das Portmonee mitsamt mehrerer Ausweise und Kundenkarten sowie Bargeld dürfte insgesamt einen Wert von etwa 100 Euro haben. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Ockershausen: Rollstuhlrampe beschädigt

Unbekannte beschädigten eine Rollstuhllampe am Hauseingang eines Einfamilienhauses im Zwetschenweg. Der Schaden in Höhe von etwa 50 Euro entstand zwischen Montag, 3. März, 14 Uhr, und Dienstag, 11.15. Hinweise hierzu nimmt die Marburger Polizei, Telefonnummer 06421/4060, entgegen.

Kirchhain: Wäschespinne entwendet

Eine Wäschespinne im Wert von etwa 150 Euro entwendeten Unbekannte in der Biegenstraße vom Hof eines Mehrfamilienhauses. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 13.15 Uhr am Donnerstag, 30 März, und 7.30 Uhr am Montag. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Stadtallendorf entgegen (Telefonnummer 06428/93050).

Bad Endbach: Diebe in Kleingartenanlage

In der Kleingartenanlage in der Herborner Straße machten sich Diebe an zwei Grundstücken zu schaffen. Zwischen Dienstag, 28. März, 12 Uhr, und Sonntag, 2. April, 7.30 Uhr durchtrennten sie zwei Schlösser und verschafften sich dadurch Zutritt zu dem einen Gartengelände und einem Schuppen. An einem überdachten Freisitz zerstörten sie einen Aschenbecher und entwendeten eine Packung Kabelbinder. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 100 Euro. Im zweiten Fall ist der Tatzeitraum etwas kürzer: Zwischen Freitag, 31. März, 16 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, beschädigten sie einen Zaun, um auf ein Gelände zu kommen. Dort versuchten sie in die Gartenhütte einzudringen, scheiterten dabei allerdings und hinterließen Beschädigungen in Höhe von etwa 200 Euro. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise: Wer hat in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen auf dem Gelände bemerkt und kann diese beschreiben? Hinweise an die Telefonnummer 06461/92950.

Rauchenberg- Josbach: Scheibe eingeschlagen

Vermutlich um an das Portmonee im Innenraum zu gelangen, schlugen Diebe die Scheibe eines blauen VW Touran ein, der zwischen Freitag, 31. März, 18 Uhr, und Samstag, 1. April, 10.10 Uhr in der Alte Heerstraße parkte. Sie verursachten dabei einen etwa 150 Euro hohen Schaden und flüchteten mit der Beute, die einen ähnlich hohen Wert haben dürfte. Hinweise hierzu erbittet die Marburger Kripo, Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Golf beschädigt

Mit roher Gewalt beschädigten Unbekannte einen geparkten silberfarbenen VW Golf, indem sie auf einen Außenspiegel und eine Scheibe einschlugen oder eintraten. Der geschätzt 600 Euro hohe Schaden entstand zwischen 23 Uhr am Freitag, 31. März, und 3 Uhr am Samstag in der Straße In der Spaltanlage. Zeugen, die im Tatzeitraum auf verdächtige Personen oder Geräusche aufmerksam wurden, werden gebeten, die Polizei in Stadtallendorf zu informieren (Telefonnummer 06428/93050).

Gladenbach- Sinkershausen: Unfall mit Fußgänger

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte am Sonntag, 2. April, ein 66-jähriger PKW- Fahrer aus Dautphetal mit einem 21-jährigen Fußgänger aus Marburg. Der VW-Fahrer befuhr die K66 von Fronhausen in Richtung Sinkershausen und erfasste außerorts gegen 6.15 Uhr den jungen Mann, der am rechten Fahrbahnrand in gleicher Richtung zu Fuß unterwegs war. Er kam im Anschluss mit eher leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wo Ärzte auch eine Blutentnahme durchführten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest hatte zuvor über 1,5 Promille angezeigt. Am VW entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Die Polizei in Biedenkopf sucht Unfallzeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Fronhausen: Unfallort unklar

Entweder auf dem Kaufland-Parkplatz in Lollar am Donnerstag, 30. März, oder auf dem Aldi-Parkplatz in der Straße Im Boden am Freitag, 31. März, touchierte ein Unbekannter Autofahrer einen geparkten dunkelroten Opel Astra. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte und sich stattdessen unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Cappel: Opel durch Tür beschädigt

Vermutlich durch das Öffnen einer Tür eines daneben parkenden Fahrzeugs entstand ein etwa 100 Euro hoher Schaden an einem geparkten schwarzen Opel Mokka. Dieser parkte zwischen 8 Uhr am Montag, 27. März, und 18.30 Uhr am Samstag in der Marburger Straße/ Zur Aue. Die Marburger Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).