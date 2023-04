Herborner Polizei codiert Fahrradrahmen – Terminvereinbarung erforderlich!

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeistation in Herborn bieten Fahrradbesitzern die Codierung der Rahmen an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten vorher telefonisch einen Termin zu vereinbaren.

Am 14.04.2023 (Freitag), zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr

Polizeistation Herborn, Friedrich-Birkendahl-Straße 55, 35745 Herborn, Telefon: (02772) 47050

Eine vorherige telefonische Terminvergabe ist zwingend erforderlich.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (LDK), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, der Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Entwendete und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Zur Fahrradcodierung ist zu beachten:

Anmeldung ist zwingend erforderlich.

Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.

Personalausweis ist mitzubringen

Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / Rechnung sowie

ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden.

E-Bike Besitzer werden gebeten den Schlüssel für den Akku

mitzubringen.

Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

Herborn: Fahrer von weißem Transporter begeht Unfallflucht –

Im Wilhelm-Thielmann-Weg beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen Stromkasten. Gegen 18.35 Uhr gestern Abend schreckten Anwohner durch einen Schlag auf. Der Fahrer eines weißen Transporters mit MTK-Kennzeichen (Main-Taunus-Kreis Zulassung) war gegen den Stromkasten gefahren, stieg aus, schaute sich den Schaden an und fuhr anschließend davon. An der Verteilung ließ er einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem im Main-Taunus-Kreis zugelassenen weißen Transporter oder dessen Fahrer machen können. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn – Hörbach: Traktor gegen Skoda – Polizei sucht Zeugen –

Nach einem Zusammenstoß gestern Morgen in Höhe einer Tankstelle im Hörbacher Industriegebiet sucht die Polizei nach Unfallzeugen. Gegen 10.55 Uhr war die 40-jährige Lenkerin eines grünen Deutz Ackerschleppers von Hörbach in Richtung des Kreisverkehrs der B 255 unterwegs. Ihr folgte ein 18-jähriger Skodafahrer. Der Herborner setzte mit seinem Oktavia in Höhe der Tankstelle zum Überholen an. In diesem Moment zog die ebenfalls in Herborn lebende Schlepper-Fahrerin nach links auf das Tankstellengelände. Der Skoda touchierte in der Folge die Schaufel des Traktors und trug Schäden an der Beifahrerseite davon. Verletzt wurde niemand – die Schäden summieren sich auf rund 4.000 Euro. Die Herborner Polizei bittet Unfallzeugen sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Dillenburg – B 277: Verbotenes Kfz-Rennen / Polizei sucht Zeugen –

Gestern Abend wurde ein Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 277 zwischen Dillenburg und Niederscheld Zeuge eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Gegen 20.00 Uhr war der Zeuge mit seinem Pkw in Richtung Herborn unterwegs, als drei Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an ihm vorbeirasten. Beim Vorbeifahren schwankte das Auto des Zeugen deutlich hin und her. Seiner Einschätzung nach handelte es sich um einen weißen Audi A6 Kombi, einen Audi der 7-er oder 8-er Baureihe sowie um einen 5-er BMW. Weiter Angaben zu den Boliden oder dessen Fahrern kann er nicht machen. Die Polizei sucht Zeugen, die ebenfalls von dem Rennen betroffen waren und die weitere Angaben zu den Fahrzeugen oder den Fahrern machen können. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar: Nach Unfallflucht fahndet die Polizei nach weißem Kombi –

Am Mittwoch vergangener Woche (29.03.2023) prallten auf dem Karl-Kellner-Ring, an der Einmündung zur Ernst-Leitz-Straße, zwei Autos zusammen. Der Unfallfahrer in einem weißen Kombi floh und ließ am Fahrzeug seiner Unfallgegnerin einen Schaden von rund 5.000 Euro zurück. Gegen 16.45 Uhr wollte die Fahrerin einer schwarzen C-Klasse von der Innenstadt kommend vom Karl-Kellner-Ring auf die Ernst-Leitz-Straße abbiegen. Hierzu stand sie bei Rotlicht der dortigen Ampel auf dem Abbiegestreifen. Links neben ihr – auf dem rechten der beiden Geradeausstreifen – stand der weiße Kombi. Als die Wetzlarerin mit der C-Klasse anfuhr, fuhr auch der Fahrer des Kombis an und prallte offensichtlich aus Unachtsamkeit gegen die Fahrerseite des Benz und beschädigte die hintere Tür und den hinteren Kotflügel. Der Kombi-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß am 29.03.2023, gegen 16.45 Uhr auf dem Karl-Kellner-Ring beobachtet? Wer kann Angaben zu dem weißen Kombi oder dessen Fahrer machen? Wo ist in diesem Zusammenhang ein weißer Kombi mit einem frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite aufgefallen?