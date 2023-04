Gießen: Drogen- und Alkoholfahrten entdeckt

Erneut haben Polizisten seit dem Wochenende mehrere Drogen-und Alkoholfahrten im Stadtgebiet beendet.

Am Freitag (31.03.2023) um kurz nach 18.00 Uhr stoppten die Ordnungshüter einen 46-Jährigen, bei dem sich in der Kontrolle Hinweise auf dem Konsum von Betäubungsmitteln ergaben. Der Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Bei seiner Durchsuchung fanden sie zudem eine geringe Menge an Kokain. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Im Gießener Stadtgebiet fiel einer Zivilstreife am Samstag gegen 03.10 Uhr ein Autofahrer auf. Der 37-Jährige fuhr häufig auf der Gegenfahrbahn. Auf das eingeschaltete Blaulicht und Stoppsignal reagierte er nicht. Als er an einer roten Ampel stehenblieb, stieg ein Beamter aus. Auch das Ansprechen des Polizisten ignorierte der 37-jährige und wollte weiterfahren. Daraufhin stellte die Streife ihr Fahrzeug so hin, dass er nicht mehr wegfahren konnte. Der Fahrer pustete 1,26 Promille.

In der Straße „An der Automeile“ erwischten die Ordnungshüter am Sonntag gegen 06.20 Uhr einen berauschten Autofahrer. Der Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin und Kokain.

Am Ludwigplatz stoppten die Ordnungshüter am Dienstag gegen 14.30 Uhr einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer. Hier ergaben sich ebenfalls Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Drogentest reagierte positiv auf THC und Amphetamine.

Fast 0,9 Promille pustete ein Autofahrer bei einer Kontrolle von heute, gegen 01.00 Uhr, in der Rodheimer Straße. Auch hier reagierte ein Drogentest positiv auf Kokain.

Weil er unbeleuchtet und in Schlangenlinien zwischen Fahrbahn, Radweg und Fahrbahn unterwegs war, geriet heute früh gegen 03.50 Uhr ein 21-Jähriger Radfahrer in eine Kontrolle. Der Biker räumte den Konsum von Haschisch ein. Zudem fanden die Polizisten bei ihm 25 Gramm Marihuana und stellten es sicher.

In allen Fällen veranlasste die Polizei Blutproben und stellte teilweise zur Verhinderung der Weiterfahrt die Fahrzeugschlüssel sicher.

Linden: Drogenfahrten

Bei der Kontrolle in der Frankfurter Straße räumte Sonntagvormittag ein Rollerfahrer gleich zu Beginn ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. An seinem Fahrzeug befanden sich Versicherungskennzeichen aus 2022, die auf einen anderen Roller zugelassen waren. Zudem ergaben sich bei dem 32-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel. Er kam zur Blutentnahme auf die Wache und sein Roller wurde sichergestellt.

Die Fahrt eines 32-Jährigen endete am Sonntag mit der Blutentnahme auf der Polizeiwache. Bei seiner Kontrolle in der Schillerstraße ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin und THC. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Gießen: Hakenkreuze und Parolen am Schwanenteich geschmiert

Am sogenannten „Seaview“ des neuen Schwanenteichs in der Wieseckaue beschmierten Unbekannte eine Sitzgruppe mit schwarzer Farbe. Am Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr machten Spaziergänger die Gießener Polizei darauf aufmerksam. Die Täter sprühten „Ausländer raus“ und „Hitler“ sowie zwei Hakenkreuze auf die Sitzgruppe. Außerdem brachten sie „NPD“ sowie ein Herzsymbol auf eine Mülltonne auf. Der Staatsschutz der Gießener Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung und sucht Zeugen: Wer hat die Täter beim Besprühen der Sitzgruppe und der Mülltonne beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Sprayern machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Biebertal – Rodheim-Bieber: Cabrio beschädigt

Im Zeitraum von Montag, 07.00 Uhr bis Dienstag, gegen 14.30 Uhr vergriffen sich Unbekannte an einem weißen 1er BMW Cabriolet. Der Wagen parkte in der Rimbergstraße, wo die Täter das Verdeck des Cabrios aufschlitzten. Die Höhe der Reparaturschäden steht noch nicht fest. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Gießen: Handydiebstahl

Mit einem rund 1.000 Euro teuren I-Phone 14 suchte ein Taschendieb am Berliner Platz das Weite. Am Sonntagabend, gegen 19.19 Uhr stoppte der Linienbus 1 in Richtung Klein-Linden an einer der Haltestelle. Beim Aussteigen nutzte der Dieb das Gedränge, griff einem 27-Jährigen in die Jacke und fingerte das Handy heraus. Zeugen des Diebstahls werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden.

Wettenberg – Launsbach: Reifendiebe schlagen zu

In der Straße „Am Margaretengraben“ machten sich Reifendiebe an einem schwarzen BMW X6 zu schaffen. Die Täter montierten den kompletten Reifensatz von dem SUV ab und machten sich damit aus dem Staub. Angaben zum Wert der Reifen können momentan noch nicht gemacht werden: Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienst, zwischen 19.30 Uhr und 06.15 Uhr die Täter beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Unfallfluchten in Gießen, Wieseck und Krofdorf-Gleiberg:

Spiegelunfall in der Gießener Bleichstraße: Am Mittwochmorgen, zwischen 09.10 Uhr und 09.45 Uhr beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen gegenüber der Hausnummer 27H geparkten schwarzen Mitsubishi Colt. Vermutliche beim Vorbeifahren touchierte der Flüchtige den linken Außenspiegel. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Spiegelunfall in der Gießener Straße: In Wieseck, in Höhe der Hausnummer 109, krachten die Außenspiegel zwei entgegenkommender Autos aneinander. Am Samstag, gegen 12.50 Uhr war der Fahrer eines schwarzen Golfs in Richtung Wiesecker Weg unterwegs. Offensichtlich geriet ein entgegenkommendes Fahrzeug zu weit in den Fahrbahnbereich des Golfs, so dass sich die Spiegel berührten. Der Fahrer des dunklen Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den rund 200 Euro teuren Schaden am Golf zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Spiegelunfall in der Straße „Am Augarten“ in Krofdorf-Gleiberg: Beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel eines am Montagabend in Höhe der Hausnummer 3 geparkten grauen VW Jetta. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich der Unfall in der Zeit zwischen 17.20 Uhr und 22.10 Uhr ereignete. Ein neuer Spiegel wird etwa 200 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Lollar: VW touchiert

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur an einem VW kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die hintere rechte Tür des Fahrzeuges touchierte. Der graue T-Rox stand am Dienstag zwischen 07.30 und 19.00 Uhr in der Straße „Am Alten Bahnhof“. Hinweise zum Verursacher des Schadens erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Lich: Gegen Metallzaun geprallt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor in der Erich-Kästner-Straße offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend fuhr er über den Gehweg und prallte gegen einen Metallzaun. Der Unbekannte fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 600 Euro zu kümmern. Der Unfall ereignete sich zwischen 15.00 Uhr am Freitag und 14.00 Uhr am Samstag. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Lich: Noch eine Unfallflucht

Trotz Schaden von 3.500 Euro fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall einfach weiter. Der Verursacher touchierte am Dienstag zwischen 09.50 und 18.10 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren oder bei einem Wendemanöver einen geparkten gelben Peugeot. Hinweise zum Verursacher des Tür- sowie Kotflügelschadens nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.