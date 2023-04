Unfall

Fulda. Am Dienstag (04.04.) kam es auf der Petersberger Straße zu einem Fahrradunfall mit einem schwerverletzten zwölfjährigen Kind. Die Radfahrerin befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen den auf dem Gehweg befindlichen Radweg aus Richtung Dietzenhoferstraße Richtung Heinrichstraße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und kam dabei etwa in Höhe der Hausnummer 44a aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Tann. Am Dienstag (04.04.), gegen 16:35 Uhr, ereignete sich auf der B278 – zwischen Günthers und der Landesgrenze nach Thüringen – im Ein- und Ausfahrtsbereich nach Sinswinden ein Verkehrsunfall. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen bog ein 73-jähriger Kleinbus-Fahrer aus Tann aus Sinswinden kommend auf die Bundesstraße in Richtung Tann-Günthers ein. Zeitgleich fuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Tann die B278 von Motzlar kommend in Richtung Günthers. Aus bislang noch unklarer Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Autos. Alle Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 23.000 Euro.

Polizei begleitet Tuningveranstaltung in Rotenburg

Rotenburg a.d. Fulda. Am Sonntag (02.04.) startete die regionale Tuningszene in Rotenburg bei einem Szeneevent in die Saison 2023. Die Veranstaltung wurde durch speziell ausgebildete Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Osthessen, unterstützt von Beamtinnen und Beamten aus Frankfurt und Offenbach, begleitet.

Auch bei eher ungünstigen Wetterverhältnissen nahmen die Tuningfans zahlreich an der offensichtlich langersehnten Veranstaltung teil. Mehr als 150 teilweise stark individualisierte Fahrzeuge wurden im Bereich des Rotenburg-Centers zur Schau gestellt. In freundlicher und aufgeschlossener Atmosphäre kamen hierbei die Beamtinnen und Beamten mit vielen Autofreunden ins Gespräch. An einem Präventionsstand wurde auf verschiedene Verkehrssicherheitsprojekte der Polizei aufmerksam gemacht. Dabei wurden die überreichten Präventions- und Informationsartikel gerne entgegengenommen. Zudem wurde über die Arbeit der Polizei in der spezialisierten Verkehrsüberwachung informiert.

Bei einer Runde über das Veranstaltungsgelände konnten sich die Polizistinnen und Polizisten viele getunte Fahrzeuge ansehen und mit den Haltern austauschen. Dabei wurden rechtliche und fachliche Fragen geklärt, sich aber auch an den Umbauten der einzelnen Fahrzeuge erfreut. Denn auch viele der Beamtinnen und Beamten sind Tuningfans. Sofern die vorgenommenen Änderungen im rechtlichen Rahmen bleiben und eine Gefährdung anderer oder störende Umweltbelästigungen ausgeschlossen werden, ist dem beliebten Hobby nichts entgegenzusetzen.

Erfreulich war neben dem respektvollen Umgang miteinander auch das umsichtige Verhalten aller Veranstaltungsteilnehmer, welche mit ihren Fahrzeugen leise und rücksichtsvoll an- und abgereist waren. So blieb die Verkehrslage rund um das Rotenburg-Center ruhig und es gab keinerlei Beschwerden aus der Bevölkerung über das sonntägliche Autotreffen.

Begleitende Kontrollen im Stadtgebiet

Außerdem wurden bei Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet von Rotenburg einzelne Fahrzeuge auf ihre Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Zumeist war nur wenig zu beanstanden. Neun Fahrzeuge wurden durch Sachverständige untersucht, sieben davon im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens beweissicher begutachtet.

Die Polizei Osthessen bedankt sich für die gelungene Auftaktveranstaltung und wünscht allen Autobegeisterten eine gute und sichere Saison 2023.

Sachbeschädigung

Homberg (Ohm). In der Nacht zu Dienstag (04.04.) entleerten Unbekannte einen Pulverfeuerlöscher in einem schwarzen Seat Ibiza, nachdem sie sich zuvor unberechtigten Zugang zu dem Fahrzeuginnenraum verschafft hatten. Zur Tatzeit stand das Auto – an dem Sachschaden von etwa 300 Euro entstand – im öffentlichen Verkehrsraum in der Mittelstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baumlandung eines Gleitschirmfliegers

Abtsroda. Am Dienstagnachmittag (04.04.), gegen kurz vor 17 Uhr, meldete ein Gleitschirmflieger der Leitstelle in Fulda, dass er einen Flugunfall gehabt hätte und nun in einem Baum zwischen Dietges und Abtsroda festhänge. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bergwacht konnten den 75-jährigen Mann aus Poppenhausen (Wasserkuppe) nach rund 15 Minuten Suche in etwa 15 Metern Höhe auffinden und retten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen zog sich der Mann glücklicherweise keine gravierenden Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Kleintransporter prallt auf Lkw-Anhänger – Zwei Fahrer verletzt

In der Nacht zu Mittwoch (05.04.), gegen 0.50 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld-West ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter sowie einem Lkw mit Anhänger.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter den mittleren von drei Fahrstreifen in südliche Richtung. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer war zeitgleich mit seinem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Kleintransporter auf den rechten Fahrstreifen und prallte gegen das Heck des Lkw-Anhängers. Von dort schleuderte das Fahrzeug über die Fahrbahn und erneut gegen das Heck, bevor es mit erheblichem Frontschaden auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der 21-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Autobahn musste für die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Kleintransporters und Lkw-Anhängers sowie bis Abschluss der Fahrbahnreinigung voll gesperrt werden. Da ein Großteil der Verkehrsteilnehmer jedoch im Stau keine Rettungsgasse gebildet hatten, konnten die Abschleppdienste erst nach Einsatz einer weiteren Polizeistreife bis zur Unfallstelle gelangen, was die Aufhebung der Vollsperrung erheblich verzögerte.

Das Polizeipräsidium Osthessen appelliert: „Bei Stau IMMER eine Rettungsgasse bilden. Halten Sie die Wege frei und ermöglichen Sie den Einsatzkräften eine ungehinderte Durchfahrt. Nur so tragen Sie dazu bei, dass Verletzte schnellstmöglich versorgt sowie Behinderungen jeglicher Art bestmöglich beseitigt werden können.“

Der Gesamtsachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.