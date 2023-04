Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Gegen Ampel gefahren: Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs – Offenbach

(fg) Am Sonntagmorgen rief ein Zeuge die Polizei an und teilte mit, dass ein grüner VW in der Mainstraße an der Kreuzung zur Arthur-Zitscher Straße gegen eine Ampel gefahren sei. Eine Streifenbesatzung machte sich umgehend auf den Weg zum Unfallort und traf dort eine weitere Zeugin an, die angab, dass der VW die Mainstraße in Richtung Bürgel gefahren und dann aus unbekannten Gründen offenbar ungebremst mit der Ampel kollidiert sei. Daraufhin sei ein junger Mann ausgestiegen und sei auf der Mainstraße in Richtung Bürgel davongelaufen. Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte den mutmaßlichen Fahrer, es handelt sich um einen 28 Jahre alten Mann aus Mühlheim am Main, in Unfallnähe an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Der 28-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf das Polizeirevier in Offenbach gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt aufgrund des offensichtlich alkoholbedingten Unfallgeschehens nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zeugensuche: Blauer Mercedes SLK gestohlen – Dietzenbach

(fg) Autodiebe waren in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr und Dienstagnachmittag, 14 Uhr, in einer Tiefgarage in der Georg-August-Zinn-Straße im Bereich der 10er-Hausnummern zugange und entwendeten einen blauen Mercedes SLK. An diesem Waren OF-Kennzeichen angebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl auf Friedhof – Dietzenbach

(jm) Diebe haben in der Zeit zwischen Sonntagmittag und Dienstagmorgen auf einem Friedhof in der Darmstädter Straße Grabschmuck von etlichen Ruhestätten entwendet. Die Täter gelangten zwischen 12.30 und 8 Uhr auf das Friedhofsgelände und stahlen von zahlreichen Gräbern überwiegend die Schalen sowie Vasen aus Metall. Die Polizei stellte vor Ort mindestens 20 angegangene Gräber fest. Die genaue Anzahl wird derzeit noch erhoben. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei bittet nun Friedhofsbesucher sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 bei der Polizei in Dietzenbach zu melden.

Flaschenwurf auf Linienbus – Egelsbach

(jm) Nach einem Flaschenwurf am Dienstagvormittag auf einen vorbeifahrenden Linienbus im Kurt-Schuhmacher-Ring sucht die Polizei einen 25 bis 30 Jahre alten und 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann mit schlanker Statur und dunklem Bart sowie weitere Zeugen. Zuvor befuhr der Linienbus OF 73 gegen 11.25 Uhr den Kurt-Schumacher-Ring, als in Höhe der Hausnummer 3 der Unbekannte eine gefüllte Plastikflasche gegen die Tür des Linienbusses warf. Hierdurch soll sich der Fahrer erschreckt und abgebremst haben. Eine 80-jährige Businsassin fiel daraufhin von ihrem Sitz und verletzte sich am Knie. Der Flaschenwerfer mit dunklen lockigen Haaren und einem ungepflegten Erscheinungsbild lief in Richtung Morgensternstraße davon. Er war bekleidet mit einer dunklen vermutlich roten Jacke und Jeans. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht weitere Zeugen, die Hinweise geben können. Diese melden sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizei in Langen.

Unfallflucht: Polizei sucht weitere Zeugen – Hainburg

(jm) Wer am frühen Montagnachmittag auf einem Parkplatz in der Herderstraße unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht geben. Zwischen 13.50 und 14.15 Uhr parkte ein schwarzer Opel Astra auf dem Parkplatz vor einem Süßwarengeschäft im Bereich der 30er-Hausnummern. Nach ersten Erkenntnisse soll ein älterer Mann beim Ausparken mit seinem Wagen den Opel im Frontbereich beschädigt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Beifahrerin kurz aus- und danach wieder in das Verursacherfahrzeug eingestiegen sei. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Mann anschließend davon. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet. Der mutmaßliche Fahrer des Verursacherfahrzeugs wurde ermittelt. Die Polizei Seligenstadt sucht nun weitere Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Bauschutt auf Rastanlage entsorgt – Mainhausen

(fg) Wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt die Kriminalpolizei in Offenbach derzeit, nachdem ein Nissan-Fahrer am Dienstagvormittag Bauschutt auf der Rastanlage Mainhausen an der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt entsorgt hatte. Ein Zeuge hatte die Entsorgung des Materials beobachtet, das Kennzeichen des Wagens, der in Richtung Frankfurt davonfuhr, notiert und die Polizeiautobahnstation informiert. Eine Streife machte sich vor Ort ein Bild von dem entsorgten Müll, informierten die Stadt und nahmen eine Strafanzeige auf. Mitarbeiter des Bereichs Abfallwirtschaft der Gemeinde Mainhausen nahmen sich im Anschluss der entsorgten Platten, die ersten Erkenntnissen zufolge asbesthaltig sein könnten, an. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Bereich Main-Kinzig

Einbruch in Ladengeschäft – Hanau/Innenstadt

(jm) Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag in ein Geschäft in der Schnurstraße (20er-Hausnummern) ein. Zwischen 19 und 9.15 Uhr öffneten die Einbrecher zunächst gewaltsam eine Tür und gelangten in den Verkaufsraum. Dort nahmen sie unter anderem Mobiltelefone, Kopfhörer sowie Bargeld mit. Der Wert der Beute wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kripo Hanau nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Baucontainer aufgebrochen und Arbeitsmaschinen entwendet – Hanau/Großauheim

(fg) In der Nacht zum Montag waren Baustellendiebe in der Maria-Montessori-Allee zugange, brachen sechs Baustellencontainer auf und entwendeten Arbeitsmaschinen. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

Zeugen gesucht: Apfelbaum in Brand gesetzt – Großkrotzenburg

(fg) Auf einer Obstwiese nahe der Taunusstraße (60er-Hausnummern) haben Unbekannte einen alleinstehenden Apfelbaum offensichtlich in Brand gesetzt. Ein Zeuge hatte die Polizei am Dienstagabend kurz nach 23 Uhr über den Brand informiert. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Apfelbaum zeitnah ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Achtung: Trickbetrüger gaben sich als Staatsanwalt und Polizist aus – Wer kann Hinweise auf den Abholer geben? – Linsengericht/Altenhaßlau

(jm) Ein Senior aus Altenhaßlau wurde am Dienstagnachmittag Opfer von Trickbetrügern und übergab Bargeld und Schmuck an einen angeblichen Polizeibeamten. Der Senior erhielt zunächst einen Anruf von einem vermeintlichen „Staatsanwalt Schwarz“, der ihm von Einbrüchen in dem Wohngebiet erzählte. Daher solle er seine Wertsachen zur Sicherungsverwahrung der Polizei übergeben. Kurz vor 15 Uhr erschien schließlich wie vereinbart der Abholer und gab sich als Polizist aus. Der Rentner übergab in gutem Glauben dem etwa 20 Jahre alten Täter mit Dreitagbart eine braune Tasche mit Wertsachen im Bereich der Wildhausstraße. Der Unbekannte trug eine blaue Jeans und eine dunkle Basecap. Die Kriminalpolizei sucht Anwohner oder Passanten, die Beobachtungen gemacht haben: Wer hat in der Wildhausstraße Fahrzeuge beobachtet, in denen verdächtige Personen saßen und wer hat den beschriebenen Geldabholer gesehen? Die Kripo ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.