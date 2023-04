Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einsatzkräfte bei Wohnungsdurchsuchung wegen Führerscheinbeschlagnahme versucht anzugreifen, Königstein am Taunus, Fuchstanzstraße, 04.04.2023, 11:15 Uhr

(mk) Am Dienstagmorgen beabsichtigten Einsatzkräfte der Polizeistation Königstein bei einem Mann in der Fuchstanzstraße im Auftrag der Staatsanwaltschaft einen Führerschein zu beschlagnahmen. Der Mann gab den Führerschein nicht freiwillig heraus und wurde im weiteren Verlauf der Maßnahmen zunehmend aggressiver. Dies gipfelte darin, dass er versuchte die Einsatzkräfte anzugreifen und diese beleidigte. Der Mann wurde daraufhin zu Boden gebracht, gefesselt und für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Zwei Pkw durch Vandalismus beschädigt, Bad Homburg vor der Höhe, Ober-Eschbach, Mainzer Straße, Ober-Eschbacher-Straße, 04.04.2023, 12:00 Uhr bis 05.04.2023, 01:40 Uhr

(mk) Im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch wurden im Bad Homburger Ortsteil Ober-Eschbach zwei geparkte Pkw durch bislang Unbekannte angegangen. Ein schwarzer BMW stand zwischen 12:00 Uhr mittags und 01:20 Uhr morgens in der Mainzer Straße geparkt. Hier wurde die Frontscheibe beschädigt. Ein weiterer Pkw der Marke Mercedes stand in der unmittelbar angrenzenden Ober-Eschbacher-Straße und wurde zwischen 22:30 Uhr und 01:40 Uhr durch Einschlagen der Heckscheibe beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 1500EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 061712/120-0 entgegen.

Unfall beim Abbiegen – Zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw, Bad Homburg vor der Höhe, Ostring, Massenheimer Weg, 04.04.2023, 21:30 Uhr

(mk) Am Dienstagabend kam es auf dem Ostring im Bereich Bad Homburg vor der Höhe zu einem Verkehrsunfall, aus dem zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw resultieren. Gegen 21:30 Uhr befuhr eine 54-Jährige mit ihrem Mercedes den Ostring aus Richtung Südring kommend in Richtung Ober-Erlenbach. Zur selben Zeit nutzte eine 28-Jährige mit ihrem Opel den Ostring in entgegengesetzter Fahrtrichtung. An der Einmündung Ostring / Massenheimer Weg beabsichtigte die Mercedes-Fahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen bei grüner Ampel vom Ostring nach links in den Massenheimer Weg einzubiegen. Hierbei übersah sie die entgegenkommende 28-Jährige deren Ampel ebenfalls grün zeigte. In der Folge kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Hierbei wurden beide Beteiligte leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 20.000 Euro.

Pkw beim Parkvorgang beschädigt und anschließend geflüchtet, Oberursel (Taunus), Hospitalstraße, 04.04.2023, 06:30 Uhr bis 18:00 Uhr

(mk) Am Dienstag wurde in Oberursel ein Unfall verursacht, bei dem ein hoher Sachschaden entstand und der Verursacher oder die Verursacherin anschließend unerkannt vom Unfallort flüchtete. Um 06:30 Uhr wurde ein grüner Opel im Bereich der Hospitalstraße in Oberursel in einer dortigen gekennzeichneten Parkfläche rückwärts geparkt. Während der Abwesenheit des Fahrers wurde der Pkw augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen Pkw beschädigt. Anstatt vor Ort zu bleiben, entfernte sich der oder die Verursacherin anschließend unerlaubter Weise vom Unfallort ohne den obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am geparkten Pkw entstand ein Schaden von ca. 8000EUR.

Zeuginnen oder Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Oberursel unter der Rufnummer 06171/6240-0 in Verbindung zu setzen.