Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit geführt, Limburg an der Lahn, Bahnhofsplatz, 04.04.2023, 23:15 Uhr

(mk) Am Dienstagabend, gegen 23:15 Uhr führte ein 51-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen eine Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit mit sich und bedrohte drei Jugendliche, mit denen er bereits zuvor offensichtlich aneinandergeraten war. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann im Nahbereich durch Polizeikräfte angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde zunächst nichts festgestellt. Bei der Durchsuchung des in ca. 50m Entfernung geparkten Pkw des Beschuldigten konnte eine Schreckschuss-Waffe aufgefunden werden. Der 51-Jährige wurde zunächst zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung auf die Polizeistation nach Limburg gebracht. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von ca. 2 Promille ergab erfolgte hier zudem eine Blutentnahme. Bei der Durchsuchung der Wohnanschrift des Beschuldigten konnten weitere Waffen aufgefunden. Zur strafrechtlichen Bewertung wurden diese sichergestellt. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Die Ermittlungen dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Limburg an der Lahn unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

Kontrollmaßnahmen „Sicheres Limburg“

(mk) Am Donnerstag fanden im Rahmen der Einsatzkonzeption „Sicheres Limburg“ mehrere Personen- und Fahrzeugkontrollen im Bereich der Limburger Innenstadt und des Bahnhofs Limburg statt. Unterstützt wurden die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Limburg-Weilburg hierbei von Kräften der hessischen Bereitschaftspolizei. Bei zwei kontrollierten Personen wurde Marihuana aufgefunden, sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Rahmen einer durchgeführten Fahrzeugkontrolle bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen sein Fahrzeug führte. Aus diesem Grund wurde er zur Polizeistation in Limburg gebracht, wo eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung folgten. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen für die Fahrzeugklasse gültigen Führerschein besaß. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter unterwegs – zusätzlich Drogen aufgefunden, Elz, Offheimer Weg, 04.04.2023, 14:40 Uhr

(mk) Am Dienstag beabsichtigte eine Streife der Polizeidirektion Limburg-Weilburg gegen 14:40 Uhr den Fahrer eines Elektroscooters in der Straße „Offheimer Weg“ in Elz zu kontrollieren, da kein Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug angebracht war. Als der Fahrer dies bemerkte, wendete er und versuchte zu flüchten. Er konnte nach kurzer Verfolgung jedoch gestellt werden. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass für den Elektroscooter zum Zeitpunkt der Kontrolle kein Versicherungsschutz bestand. Des Weiteren wurde im Rahmen einer Durchsuchung in dem mitgeführten Rucksack eine geringe Menge Haschisch aufgefunden. Entsprechende Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Besitzes von Betäubungsmitteln wurden gefertigt.

Unfall beim Abbiegen – ein Pkw nicht mehr fahrbereit, Löhnberg, Oberhausen, Hauptstraße, Dillhäuser Straße, 04.04.2023, 15:20 Uhr

(mk) Am Dienstag kam es im Löhnberger Ortsteil Obershausen zu einem Unfall, infolgedessen ein Pkw nicht mehr fahrbereit war und ein massiver Stahlzaun beschädigt wurde. Gegen 15:20 Uhr befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Seat die Hauptstraße aus Richtung Niedershausen kommend in Richtung Nenderoth. Eine 25-Jährige befuhr zur selben Zeit mit ihrem Mini die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich der Einmündung Hauptstraße / Dillhäuser Straße beabsichtigte die Seat-Fahrerin von der Hauptstraße nach links in die Dillhäuser Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie nach derzeitigen Erkenntnissen die entgegenkommende 25-Jährige. Diese wich mit einer reflexartigen Lenkbewegung nach rechts aus, sodass ein Zusammenstoß vermieden werden konnte. Aufgrund des Ausweichmanövers prallte die Mini-Fahrerin jedoch in einen rechtsseitig gelegenen massiven Zaun eines Anwesens der Dillhäuser Straße. Verletzt wurde niemand. Der Zaun sowie der Mini wurden beschädigt. Der Mini war zudem nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 12.000EUR geschätzt.

Unfall mit auslaufenden Betriebsstoffen, Limburg-Weilburg, Zeppelinstraße, 04.04.2023, 07:40 Uhr

(mk) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen in Limburg an der Lahn. Gegen 07:40 Uhr befuhr ein 83-Jähriger mit einem Opel Transporter die Holzheimer Straße in Limburg-Blumenrod aus Richtung Holzheimer Straße kommend in Richtung B417. In Höhe der Hausnummer 15 befindet sich eine Querungshilfe und zusätzlich wird die Straße leicht nach rechts verschwenkt. Nach derzeitigen Erkenntnissen überfuhr der 83-Jährige aufgrund der blendenden Sonne die Querungshilfe. In der Folge wurden der Transporter sowie die Querungshilfe beschädigt und es liefen Betriebsstoffe auf einer Länge von ca. 300m aus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn wurde gereinigt. Der Sachschaden beträgt ca. 7500EUR.

Mehrere Geschwindigkeitsmessungen am 05. April 2023, Zuständigkeitsbereich Polizeidirektion Limburg-Weilburg, 05.04.2023

(mk) Am 05. April 2023 wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Limburg-Weilburg an zwei Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Zwischen 08:20 Uhr und 09:45 Uhr erfolgte die Messung im Bereich der B54, Gemarkung Hadamar, in Fahrtrichtung Elbtal. Hier konnten insgesamt 286 Fahrzeuge gemessen werden. Es kam zu neun Überschreitungen wovon zwei im Bußgeldbereich liegen. Das schnellste Fahrzeug wurde bei erlaubten 100km/h mit 122km/h gemessen.

Zwischen 10:15 Uhr und 11:35 Uhr wurden die Messungen im Bereich Merenberg auf der B49 in Höhe der Ausfahrt Merenberg Ost (Fahrtrichtung Weilburg) durchgeführt. Hier konnten 865 Fahrzeuge gemessen werden. Es wurden 53 Verstoße festgestellt von denen 15 bußgeldbewährt sind. 14 dieser 15 Verstöße entfielen auf Lkw. Das schnellste Fahrzeug wurde bei erlaubten 100km/h mit 130 km/h gemessen.