Wiesbaden: Die Polizei-News

Betrüger mit Schockanruf wegen angeblichen Unfalls der

Tochter erfolgreich, Wiesbaden, Mainzer Straße, Selters, 04.04.2023, 14:30 bis

17:45 Uhr

(mk) Am Dienstag wurde eine Frau aus Selters im Landkreis Limburg-Weilburg Opfer

von Trickbetrügern, wobei die Geschädigte um eine größere Geldsumme und

Goldbarren gebracht wurde. Im aktuellen Fall meldeten sich die Betrüger per

Telefon bei der Geschädigten und gaben sich im Verlauf des Gesprächs wechselnd

als Polizeibeamte, Rechtsanwältin und Gerichtsmitarbeiter aus. Ihr wurde

mitgeteilt, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall in Stuttgart verursacht

habe und dabei ein Kind gestorben sei. Damit die Tochter nun nicht ins Gefängnis

müsse, müsse eine Kaution von 50.000EUR beim Gericht in Wiesbaden hinterlegt

werden. Die geschockte Frau aus Selters begab sich sodann nach Wiesbaden. In

wiesbaden wurde ihr durch die Betrüger mitgeteilt, dass das Gericht bereits zu

habe und die Übergabe nun bei einem in der Nähe gelegenen Schnellrestaurant in

der Mainzer Straße erfolge. Dort übergab die Geschädigte gegen 17:45 Uhr eine

größere Menge Bargeld und Goldbarren an einen unbekannten Mann. Erst danach

stellte sie fest, dass es sich um einen Betrug handelte.

Laut der Geschädigten war der Abholer männlich, wies ein südländisches

Erscheinungsbild auf und sprach gut Deutsch. Er soll ca. 1,70m groß und ca. 40

bis 50 Jahre alt gewesen sein sowie dunkle Kotletten gehabt haben. Bei der

Übergabe trug er laut der Geschädigten eine helle Weste. Die restliche

Bekleidung war schwarz. Zudem trug er eine Aktentasche bei sich.

Die Polizei rät misstrauisch zu sein, sobald angebliche Verwandte sich, egal

über welches Medium, melden, und um Geld bitten. Ganz besonders sollte dieses

Misstrauen erfolgen, wenn es in der Vergangenheit noch nie zu einer solchen

Bitte kam und zusätzlich die Übergabe nicht direkt an die Person persönlich

erfolgen soll. Des Weiteren wird die Polizei sich niemals bei einem Angehörigen

melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde

Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation.

Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bzgl. der Betrugsmaschen und

kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei!

Bewohnerin von Dieben überrascht,

Wiesbaden, Adalbert-Stifter-Straße, 04.04.2023, 14:15 Uhr

(da)Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses wurde am Dienstagnachmittag durch

zwei Einbrecher überrascht, als diese in ihr Wohnhaus einbrachen. Gegen 14:15

Uhr drangen zwei bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der

Adalbert-Stifter-Straße ein. Zunächst öffneten diese gewaltsam die Terrassentür

und durchsuchten diverse Räumlichkeiten im Erdgeschoss und Keller. Hierbei

konnten sie von einer Bewohnerin beobachtet werden, bevor sie ohne Beute

flüchteten. Die Bewohnerin beschreibt den ersten Täter als männlich, ca. 180cm

groß, normale Statur, schwarze, kurze Haare, Bart, auffällig rot-weiß karierter

Schal, schwarze Schuhe und dunkel gekleidet. Die andere Person war ebenfalls

männlich, ca. 180cm groß, normale Statur, schwarze, kurze Haare, Bart mit grauer

Hose und dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

und nimmt Hinweise unter 0611 / 345-0 entgegen.

Falsche Wasserwerker bringen Ehepaar um Bargeld, Wiesbaden, Frankfurter

Straße, 04.04.2023, 16:15 Uhr

(da)Am Dienstagnachmittag gaben sich bisher unbekannte Täter als Mitarbeiter des

örtlichen Wasserwerks aus und brachten ein Ehepaar in der Frankfurter Straße um

500EUR. Hierzu verschafften sich die Täter gegen 14:15 Uhr zunächst Zugang zur

Wohnung, indem sie das Ehepaar vor ihrer Wohnung ansprachen und angaben, dass

sie von der Hausverwaltung geschickt wurden. Als die Angesprochenen hier

zunächst verunsichert reagierten, gaben die Unbekannten an, dass sie vom

örtlichen Wasserwerk beauftragt worden seien, um einen vermeintlichen

Wasserschaden zu überprüfen. Innerhalb der Wohnung verwickelte einer der beiden

das Ehepaar in ein Gespräch, während der andere Bargeld in Höhe von 500EUR aus

einer Schmuckkassette entwendete. Als die Geschädigte den Diebstahl bemerkte,

flüchteten beide Täter schlagartig aus der Wohnung. Die Geschädigten beschreiben

den einen Täter als männlich, 180cm groß, auffallend kräftige Statur, ohne Bart,

hellblauer Trainingsanzug mit auffälligen Applikationen, Schweißband im Haar.

Die andere Person sei männlich, ca. 45 Jahre, 170 bis 175cm groß, schlanke

Statur, kurze, blonde Haare, ohne Bart, in grauem Anzug mit weißem Hemd und

Krawatte. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und

nimmt Hinweise unter 0611 / 345-0 entgegen.

4.Dienstfahrzeug der Stadtpolizei beschädigt, Wiesbaden, Schwalbacher Straße,

05.04.2023, 04:10 Uhr

(da)Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen ein Dienstfahrzeug der

Stadtpolizei in der Wiesbadener Innenstadt beschädigt. Demnach wirkten vier

bisher unbekannte Personen gegen 04:10 Uhr gewaltsam auf den abgeparkten Opel

Mokka der Stadtpolizei ein, sodass ein größerer Schaden an der

Windschutzscheibe, der Motorhaube sowie dem rechten Außenspiegel entstand.

Weiterhin entwendeten sie ein Kennzeichen des Fahrzeugs. Die Tat wurde durch

eine in der Nähe befindliche Kamera der Videoschutzanlage aufgezeichnet.

Entsprechend können die vier Personen als männlich, normaler Statur und ca. 20

Jahre alt beschrieben werden. Einer war darüber hinaus 180cm groß, trug eine

Brille, blonde Haare mit Mittelscheitel, eine schwarze Daunenjacke, hellblaue

Jeans und weiße Sneaker. Die zweite Person war 180cm groß, hatte dunkle Haare,

einen schwarzen Pullover, dunkelblaue Daunenjacke, Jeans, weiße Sneaker. Die

dritte Person war 175 cm groß, hatte dunkle kurze Haare, eine dunkle Winterjacke

mit Fellkragen und schwarze Schuhe. Die vierte Person war 180cm groß, trug eine

Brille, lockige Haare, grüne Basecap, grüne Daunenjacke, dunkle Hose und dunkle

Schuhe. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 8.000EUR geschätzt. Die Polizei hat

die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 345-0 entgegen.

Verkehrskontrollen im Bereich der Berliner Straße, Wiesbaden, Berliner

Straße, 05.04.2023 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr

(da)In der Nacht zum Mittwoch führte die Wiesbadener Polizei Kontrollen im

Bereich von Zu- und Abfahrten der Bundesautobahnen durch. Insgesamt

kontrollierten die eingesetzten Kräfte zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr 16

Fahrzeuge und 25 Personen. In einem Fall wurde die Kontrolle einem Autofahrer

zum Verhängnis. Hier stellte man fest, dass dieser seinen PKW unter dem Einfluss

von Betäubungsmitteln führte und obendrein keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen

konnte.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Kollision zwischen Streifenwagen und Pkw, Landesstraße

3026, zwischen Idstein und Idstein-Wörsdorf, Dienstag, 04.04.2023, 22:16 Uhr

(Sto) Am späten Dienstagabend sind bei einem Verkehrsunfall auf der L3026

zwischen Idstein und Idstein-Wörsdorf unter Beteiligung eines Funkstreifenwagens

der hessischen Polizei und dem Pkw eines 55-jährigen Idsteiners zwei

Polizeibeamte leicht verletzt worden. Die Beamten befuhren gerade die

Landesstraße zwischen Idstein und dem Stadtteil Wörsdorf, als sie aus

dienstlichem Anlass drehten, um einen gesichteten Pkw einer Kontrolle zu

unterziehen. Während des raschen Wendemanövers kam es zum Zusammenstoß mit dem

dahinterfahrenden schwarzen Volvo XC90 des Idsteiner Mannes. Hierbei kollidierte

der Volvo mit der linken Fahrzeugseite des wendenden Streifenwagens. Beim Unfall

wurden die 53 sowie 27 Jahre alten Polizeibeamten leicht verletzt. Beide wurden

vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Derzeit geht die

Polizei von einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro aus. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für

die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise vollgesperrt.

Einbrecher suchen Gaststätte heim,

Niedernhausen, Ilfelder Platz, Mittwoch, 05.04.2023, 00:30 Uhr

(Sto) Mittwochnacht haben bislang unbekannte Täter vergeblich versucht, in eine

Gaststätte in Niedernhausen einzubrechen. In der Nacht des 05.04.2023 meldete

sich gegen 00:34 Uhr ein Gaststätteninhaber telefonisch beim Polizeinotruf und

gab an, dass soeben in sein gewerblich genutztes Gebäude in der Straße „Ilfelder

Platz“ eingebrochen worden sei. Er habe demnach gerade einen hochgezogenen

Rollladen sowie eine eingeschlagene Glasscheibe der Eingangstür festgestellt und

höre nun vermeintlich Geräusche aus dem Objektinneren. Die nur wenige Minuten

später eingetroffenen Polizeibeamten konnten jedoch weder im Nahbereich, noch im

Objekt selbst, unberechtigte Personen antreffen. Die Täter hatten bereits vor

dem Eintreffen der Polizisten die Örtlichkeit verlassen. Nach derzeitigen

Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass

bei dem versuchten Einbruch ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstanden

ist.

Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

Hinweise unter (06126) 9394-0 telefonisch mitzuteilen.

Reh mit Kleinkaliberwaffe angeschossen, Idstein-Oberrod, Feldgemarkung im

Bereich der Kettungsstraße, Dienstag, 04.04.2023, 21:50 Uhr

(Sto) Am Dienstagabend hat eine unbekannte Person in der Feldgemarkung nahe

Idstein-Oberrod mit einer Kleinkaliberwaffe auf ein Reh geschossen und dieses

dadurch schwer verletzt. Ein Jagdpächter konnte am späten Dienstagabend ein

verletztes Reh im Bereich des Wasserhauses in der Verlängerung der

Kettungsstraße in Idstein-Oberrod feststellen. Bei genauerem Hinsehen bemerkte

er, dass es durch ein Kleinkalibergeschoss verletzt worden war. Die Verletzungen

waren so schwer, dass das Tier durch den Jagdpächter von seinem Leiden erlöst

werden musste. Die Hintergründe der Tat sind aktuell unklar. Derzeit liegen

keine Hinweise auf den Täter vor.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder zum Täter beziehungsweise

zur Täterin machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter (0611) 345-0

zu melden.

In Appartement eingebrochen,

Geisenheim, Steinheimerstraße, Zwischen Freitag, 31.03.2023, 17:00 Uhr und

Montag, 03.04.2023, 19:00 Uhr

(Sto) Zwischen Freitagnachmittag und Montagabend sind unbekannte Täter in ein

Appartement in Geisenheim eingebrochen. Der Geschädigte musste am Abend des

03.04.2023 feststellen, dass die Wohnungstür seines Appartements in einem

Geisenheimer Mehrfamilienhaus in der Steinheimerstraße beschädigt wurde und

offenstand. Im Wohnungsinneren wurde klar, dass durch die Täter offensichtlich

persönliches Inventar entwendet worden war. Hinzugerufene Polizeibeamte der

Polizeistation in Rüdesheim führten vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Derzeit liegen keine Täterhinweise vor, dem Geschädigten entstand nach aktuellen

Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Angaben zum Wert des

Diebesgutes können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen telefonisch Hinweise unter (06124) 7078-0 entgegen.

Zeugenaufruf – Zwei Pkw bei Verkehrsunfall beschädigt, Fahrer geflüchtet,

Idstein, Wiesbadener Straße, Freitag, 31.03.2023, zwischen 10:00 Uhr und 11:00

Uhr

(Sto) Am Freitagmorgen sind bei einer Verkehrsunfallflucht in der Wiesbadener

Straße in Idstein zwei Pkw beschädigt worden. Der Verursacher oder die

Verursacherin flüchtete vom Unfallort, ohne den erforderlichen Pflichten

nachzukommen. Gegen 11:10 Uhr verständigte eine Geschädigte die Polizei, nachdem

sie eine Beschädigung am Außenspiegel auf der Fahrerseite an ihrem schwarzen

Fiat 500 feststellen musste. Zuvor hatte sie ihr Fahrzeug gegen 10:00 Uhr

ordnungsgemäß und unbeschädigt am Fahrbahnrand geparkt. Die erstbefassten

Idsteiner Polizeibeamten konnten im Anschluss an die erfolgte Unfallaufnahme in

der Nähe einen weiteren, ähnlich beschädigten Pkw, feststellen. Hierbei handelte

es sich um einen blaugrünen VW Passat. Derzeit wird davon ausgegangen, dass

beide Schäden durch denselben Verursacher beziehungsweise dieselbe Verursacherin

entstanden sind.

Die Polizei in Idstein hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet

unter (06126) 9394-0 um Zeugenhinweise.