Bergstrasse

Biblis: Campingwagen und Hütten im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Biblis (ots) – Mehrere Gartenhütten und Campingwagen auf einem Seegrundstück im

Bereich der Kirchstraße gerieten in der Zeit zwischen Freitag (31.03.) und

Dienstag (04.04.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand

entwendeten die ungebetenen Besucher unter anderem Anglerutensilien und ein

Beil.

Mit den Ermittlungen ist das Kommissariat 42 bei der Polizei in Lampertheim

betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann

sachdienliche Hinweise geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06206/9440-0

zu erreichen.

Bensheim: Zigarettenautomat aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – Am Mittwochmorgen (05.04.) wurde festgestellt, dass Unbekannte einen an der Nordostseite des Bahnhofsgebäudes angebrachten Zigarettenautomaten aufgebrochen hatten.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie unter der

Einwirkung von Gewalt den Automaten öffneten und sämtliche Zigaretten sowie

Bargeld entwendeten.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den

mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 41 in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 zu

melden.

Viernheim: Betrunken am Steuer eingeschlafen

Viernheim (ots) – Mit über zwei Promille in der Atemluft in der

Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, war ein 36 Jahre alter Autofahrer in der Nacht

zum Mittwoch (05.04.), gegen 0.50 Uhr. Offenbar übermannte ihn dann die

Müdigkeit nach seinem Alkoholgenuss und er schlief bei laufendem Motor auf

seinem Fahrersitz mitten auf der Fahrbahn ein.

Ein Zeuge rief die Polizei. Der 36-Jährige wurde anschließend durch die

Ordnungshüter geweckt und vorläufig festgenommen. Er musste eine Blutentnahme

über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten

und ihn erwartet nun zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr.

Viernheim: Zahlreiche Verstöße in Shisha-Bar

Viernheim (ots) – Eine Shisha-Bar in der Innenstadt kontrollierten Beamte der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim und der Heppenheimer Kripo, unterstützt von

einem Diensthundeführer, am Dienstagabend (04.04.), gegen 20.30 Uhr.

Die Ordnungshüter bemerkten hierbei mehrere Kilo Wasserpfeifentabak, deren

Verpackungen keine oder gebrochene Steuersiegel aufwiesen und stellten den Tabak

sicher. Zudem fanden die Kontrolleure eine Kleinstmenge Kokain, wegen der sich

nun ein 40 Jahre alter Mann in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz zu verantworten hat.

Darüber hinaus wurden im Bereich der Theke eine Machete und ein Elektroschocker

aufgefunden, zwei Spielautomaten ohne Siegel bemerkt und weiterhin festgestellt,

dass ein Notausgang verschlossen war und keine Bekanntmachung des

Jugendschutzgesetzes aushing.

Dem Betreiber drohen nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Lorsch: Filmbeitrag in „Aktenzeichen XY ungelöst“- ZDF-Sendung greift Raubüberfall auf Schreibwarenladen/Postfiliale auf

Lorsch (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen.

Der Raubüberfall am 30.12.2021 in einem Schreibwarenladen mit angegliederter

Postfiliale (wir haben berichtet) ist jetzt auch Thema eines Filmbeitrags, der

am nächsten Mittwoch (12.04.), ab 20.15 Uhr, in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY

ungelöst“ ausgestrahlt wird. In der Sendung wird eine Ermittlerin der

Kriminalpolizei Heppenheim mit Rudi Cerne über den Fall sprechen. In diesem

Zusammenhang werden nochmals die Bilder des Täters aus der Überwachungskamera

gezeigt.

Staatsanwaltschaft und Polizei fragen: Wer kennt den Mann auf den

Überwachungsbildern oder kann Hinweise zu seiner Identität und seinem

Aufenthaltsort geben? Wer hat den Täter vor oder nach der Tat beobachtet oder

kann Hinweise zu einem möglicherweise von ihm benutzten Fahrzeug geben?

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat während und nach der Sendung unter der

Telefonnummer 06252/706-409 ein Hinweistelefon eingerichtet.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch (ots) – Am Dienstag (04.04.) zwischen 08.45 Uhr und kurz nach 18 Uhr

beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Passat,

der auf dem Parkplatz hinter der Volksbank in Lorsch Bahnhofstraße / Ecke

Wingertsgasse abgestellt war. Etwa 2000 Euro wird den Fahrzeughalter die

Reparatur des Fahrzeugs kosten, das an der Seite hinten rechts beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der

Telefonnummer 06252/706555 entgegen.

Darmstadt

Brensbach: Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße

Am Dienstag (04.04.), in der Zeit von 22.00 Uhr bis Mitternacht, wurde durch Beamte der Polizeistation Höchst auf der Bundesstraße 38, in Höhe des dortigen Klärwerks, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dort beträgt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 70 km/h.

Von den 30 gemessenen Fahrzeugen überschritten acht Fahrzeugführer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 104 Stundenkilometern. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Darmstadt: Mit Alkohol und Zigaretten aus Kiosk geflüchtet / Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Darmstadt (ots) – In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (5.4.) verschafften

Kriminelle sich gegen 4.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk am

Ernst-Ludwigs-Platz. Die Täter beschädigten dazu den Rollladen und das Fenster.

Aus dem Inneren entwendeten die Diebe nach bisherigen Erkenntnisse Alkohol und

Zigaretten. Anschließend flüchteten die Kriminellen mit ihrer Beute vom Tatort.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise

auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in

Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Telefonnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Unfall beim Einfädeln in den Verkehr/51-Jährige aufgrund medizinischer Ursache im Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (05.04.), gegen 15.30 Uhr, kollidierte eine 51 Jahre alte Autofahrerin aus dem Odenwaldkreis beim Einfädeln von der Bundesstraße 26 kommend, auf der Bundesstraße 45 in Richtung Groß-Umstadt mit einem 56-jährigen Lastwagenfahrer aus Slowenien. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei nur geringer Schaden.

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache musste die 51-Jährige allerdings an der Unfallstelle sofort ärztlich versorgt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung der genauen Hintergründe für das Unfallgeschehen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter in die Ermittlungen mit einbezogen.

Weiterstadt: Polizei nimmt 26-jährigen Tatverdächtigen nach Einbruch vorläufig fest / Wer kann Hinweise auf den zweiten Dieb geben?

Weiterstadt (ots) – Polizisten konnten am Samstagabend (1.4.) nach einem

Einbruch in ein Elektrogeschäft in der Robert-Koch-Straße einen Tatverdächtigen

in unmittelbarer Nähe vom Tatort vorläufig festnehmen.

Gegen 22.30 Uhr bemerkten Zeugen einen verdächtigen Mann, der sich im Bereich

des Elektrogeschäfts aufhielt. Bei dem Geschäft lief zu dem Zeitpunkt ein Alarm.

Die Zeugen alarmierten daher sofort die Polizei.

Die Polizisten waren zügig vor Ort und konnten einen Tatverdächtigen vorläufig

festnehmen. Es handelte sich dabei um einen 26-jährigen Mann. Nach bisherigen

Erkenntnissen entwendeten die Täter einen kleinen Tresor mit mehreren Hundert

Euro Bargeld und trennten sich beim Verlassen des Geschäfts. Wie die Diebe zuvor

in das Gebäude gelangen konnten, wird nun ermittelt.

Die Beamten brachten den Tatverdächtigen für kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf

das Polizeirevier und entließen ihn im Anschluss.

Der zweite Tatverdächtige soll circa 20 bis 30 Jahre alt sein. Auf einer

Überwachungskamera war zu sehen, dass er zur Tatzeit eine Kapuzenjacke und

reflektierende Schuhe der Marke Adidas trug.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen und zur Beute werden vom Kommissariat 21/22 in

Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Dieburg: Polizei lädt zur Fahrradcodierung im Rahmen des Dieburger Maimarkts ein

Dieburg (ots) – Schon einfache Maßnahmen schützen vor Diebstahl und erhöhen die

Chance, ein gestohlenes Fahrrad zurückzubekommen. Neben einem geeigneten

Schloss, trägt hier ein individueller Fahrradcode zur Abschreckung potenzieller

Diebe bei. Eine kostenfreie Fahrradcodierung bieten die Beamtinnen und Beamten

der Polizei in Dieburg am Sonntag, dem 7. Mai, im Rahmen des Dieburger Maimarkts

an. Die Aktion findet in der Zeit von 10 bis 14 Uhr vor dem Rathaus in Dieburg

(Markt 4, 64807 Dieburg) statt. Zu dem Termin werden der Personalausweis sowie

ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Fahrrad benötigt. Außerdem gilt

Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon- und

Kinderräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Interessierte werden gebeten, sich vorher anzumelden. Die Anmeldungen werden ab

Mittwoch, den 12. April, werktags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr unter der

Rufnummer 06071/9656-314 entgegengenommen.

Wer möchte, kann, neben dem Angebot der Codierung, mit den Schutzleuten vor Ort

ins Gespräch kommen und sich insbesondere zum Thema „Fahrradsicherung“

informieren lassen.

Gross-Gerau

Mörfelden: Ausgelaufener Gefahrstoff auf Autobahnparkplatz sorgt für Feuerwehreinsatz

Mörfelden (ots)

Ein aus einem Sattelzug austretender Gefahrstoff auf dem Parkplatz „Kaiserstein“ an der A 5 macht derzeit den Einsatz von Feuerwehr und Polizei erforderlich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind gegen 15.30 Uhr aus unbekannter Ursache mehrere Liter eines noch nicht genauer bestimmten umweltgefährdenden Stoffes, möglicherweise ein Pflanzenschutzmittel, ausgetreten. Der Parkplatz ist derzeit für den Einsatz gesperrt. Im Radius von 100 Meter rund um den betreffenden Lastwagen wurde ein Sicherheitsbereich eingerichtet. Über eine Rundfunkwarnmeldung informiert die Polizei Verkehrsteilnehmer bezüglich der Parkplatzsperrung. Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Groß-Gerau wurde ebenfalls in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Gefahrstoffaustritts dauern an.

Zwei zuerst am Geschehensort eintreffende Polizeibeamte klagten anschließend über Hustenreiz und wurden vorsorglich medizinisch untersucht. Weitere Verletzte sind derzeit nicht bekannt.

Schifffahrtssperre auf dem Main wieder aufgehoben

65462 Ginsheim-Gustavsburg, Oberwasser der Schleuse Kostheim, Main-Km 4 (ots) –

Nachdem am frühen Mittwochmorgen ein Gütermotorschiff auf dem Main verunfallt

war, musste der Bereich rund um die Schleuse Kostheim für den gesamten

Schiffsverkehr in der Zeit von 06:00 Uhr bis 13:00 Uhr gesperrt werden. Die

Sperrung wurde nach Beendigung aller Maßnahmen wieder aufgehoben.

Durch einen Fahrfehler des Schiffsführers nach dem Ausfahren aus der Schleuse

Kostheim war der an einem Gütermotorschiff befestigte Schubleichter abgerissen

und trieb langsam Richtung der Schleuse. Glücklicherweise befand sich auf dem

Leichter ein Matrose, der zwei Buganker fallen lassen konnte und das Gefährt

stabilisierte.

Im Anschluss verbrachte ein weiteres Schiff den Leichter wieder an das

landseitig liegende Gütermotorschiff und es gelang, diesen wieder zu befestigen.

Der Schubverband konnte im Anschluss seine Fahrt fortsetzen.

Mörfelden-Walldorf: Täter machen Beute mit Betrug auf WhatsApp/Polizei warnt vor Masche

Immer wieder versuchen Kriminelle Menschen mit einer Betrugsmasche, um ihr Geld zu bringen. Dabei erhalten die Opfer eine „WhatsApp“-Nachricht von einer fremden Nummer. Die Täter geben sich als das Kind der Personen aus und sagen, dass es sich um die neue Telefonnummer handeln würde. Anschließend wird eine finanzielle Notlage vorgetäuscht, um Geld von den potenziellen Opfern überwiesen zu bekommen.

So erhielt auch eine 62-jährige Frau am Montag (3.4.) eine solche Nachricht. Die Täter haben sich in dem Chatverlauf als ihre Tochter ausgegeben und forderten die Frau zu einer Geldüberweisung auf. Um ihrer vermeintlichen Tochter zu helfen, überwies die 62-jährige Mutter in guter Absicht das Geld. Durch die Überweisung entstand ihr nach bisherigen Erkenntnissen ein finanzieller Schaden von über 6000 Euro.

Es ist davon auszugehen, dass die Täter viele weitere Personen angeschrieben haben und auch weiterhin versuchen werden, so an das Geld weiterer Menschen zu gelangen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut und gibt folgende Hinweise:

Die Kriminellen nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der Personen aus. Es gelingt ihnen häufig, die Menschen zu täuschen und dadurch an ihr Vermögen zu gelangen. Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. Bei geforderten Geldüberweisungen über „WhatsApp“ und andere Messenger sollten Sie immer misstrauisch werden und diese genau hinterfragen. Überprüfen Sie zudem Ihre Sicherheitseinstellungen des verwendeten Nachrichtendienstes.

Kelsterbach: Pfiffige Nachbarin verhindert Betrug nach Schockanruf

Eine aufmerksame Nachbarin verhinderte am Dienstagnachmittag (04.04.), dass eine über 90-jährige Seniorin Opfer eines Telefonbetrügers wurde.

Die Seniorin erhielt zuvor den Anruf eines angeblichen Polizeioberkommissars aus Frankfurt, der ihr mittels sogenanntem Schockanruf weismachen wollte, dass ihr Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution von 70.000 bis 80.000 Euro fällig würde, um ihn vor dem Gefängnis zu bewahren. Die Seniorin machte sich daraufhin auf den Weg zur Bank und traf hierbei glücklicherweise kurz darauf auf eine Nachbarin. Die pfiffige Frau übernahm sofort das Telefon, mit dem der Betrüger Kontakt zu seinem Opfer hielt. Die Nachbarin gab sich als Freundin des Sohnes aus und flunkerte dem Kriminellen vor, dass der Sohn der Seniorin zu Hause sei und damit auch keinen Unfall verursacht haben könne. Das Telefonat wurde daraufhin sofort abgebrochen und die über 90-Jährige vor einem großen Schaden bewahrt.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen.

Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen!

Rufen Sie sofort bei der Person an, um die es geht oder melden sie sich umgehend bei der Polizei!

Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen!

Um für die Zukunft weniger in den Fokus von Telefonbetrügern zu geraten, können Sie sich überlegen, ob es tatsächlich wichtig ist, weiterhin mit der Berufsbezeichnung, dem Vornamen und/ oder der Wohnadresse im Telefonbuch zu stehen. Betrüger nutzen diese Daten, um gezielt ältere Menschen anzurufen.

Odenwaldkreis

Michelstadt-Steinbach: Unbekannte beschädigen Firmengebäude – Polizei bittet um Hinweise

In der Zeit von Montag auf Mittwoch (03.04.2023 – 05.04.2023) ereigneten sich mehrere Sachbeschädigungen an einem Firmengebäude im Michelstädter Ortsteil Steinbach.

Ersten Ermittlungen zufolge beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben, indem unter Zuhilfenahme unbekannter Hilfsmittel diese eingeworfen wurden.

Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 1000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 bei der zuständigen Kriminalpolizei, Kommissariat 41, in Erbach zu melden.