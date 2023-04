Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden (Foto)

Wörth/B9 (ots) – Am Dienstag 04.04.2023 um 16:55 Uhr, ereignete sich auf der „Bienwald B9“, zwischen dem Langenberg und der französische Grenze, in Nähe der Einmündung zur K17, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 31-jähriger Skoda-Fahrer aus dem Landkreis Germersheim befuhr die B9 in Fahrtrichtung Grenzübergang.

Ein 73-jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis Bad-Kreuznach, gefolgt von einem 52-jährigen LKW-Fahrer aus den Niederlanden, befuhren die entgegengesetzte Fahrspur. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Skoda-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und touchierte hierbei seitlich den entgegenkommenden BMW.

Anschließend stieß der Skoda frontal mit dem LKW zusammen, sodass der Skoda in den Grünstreifen geschleudert wurde. Der LKW kam teilweise neben der Fahrbahn zum Stehen.

Der 31-jährige musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet werden und kam anschließend mit schwersten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 92.000 Euro. Die Unfallörtlichkeit wurde zum Zweck der Unfallaufnahme gesperrt. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.

Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung

Wörth (ots) – Am 04.04.2023, in der Zeit von 10-11:45 Uhr, wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich der Bahnhofstraße. Hierbei überschritten 15 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Der Spitzenreiter fuhr 70 km/h bei erlaubten 50 km/h. Im Rahmen der Verkehrskontrollen wurden zusätzlich fehlende Dokumente sowie Gurt- und Handyverstöße geahndet, sodass insgesamt 43 Maßnahmen getroffen wurden.

Nach Tankstellenüberfall Zeugen gesucht

Hagenbach (ots) – In den frühen Morgenstunden des 05.04.2023 wurde eine Tankstelle in Hagenbach Ziel eines Raubüberfalls. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 06:30 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Im Anschluss flüchtete er samt Beute in unbekannte Richtung. Die Landauer Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Von dem Täter liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor:

männlich -schlanke Statur, schwarzes Oberteil mit Kapuze, ca. 1,75 m groß.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Rufnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Berauscht auf dem Roller

Ottersheim (ots) – Gestern Morgen wurde ein 30-järiger Rollerfahrer in Ottersheim kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Auffälligkeiten in Bezug auf die Fahrtüchtigkeit fest.

Der junge Mann gab letztlich zu, vor kurzem Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.