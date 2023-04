Verkehrskontrollen

Edenkoben (ots) – Am Dienstag 04.04.2023 wurden im Dienstbezirk der PI Edenkoben mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. An der Einmündung zur K6, Ausfahrt der A65 bei Edenkoben, Fahrtrichtung Karlsruhe, verstießen zehn Fahrzeugführer gegen das Halten am dortigen Stoppschild.

In der Staatsstraße in Edesheim verstießen 22 PKW-Fahrer gegen die 30 km/h-Beschränkung.

Der Spitzenwert lag hier bei 60 km/h.

In der Jahnstraße in Edesheim verstießen vier Fahrzeugführer gegen die dortige 30 km/h-Beschränkung.

Auf der B271, Ausfahrt A65 Bad Dürkheim, von Neustadt kommend, waren 31 Fahrer zu schnell.

Die Höchstgeschwindigkeit wurde hier mit 123 km/h, bei erlaubten 80 km/h gemessen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Impflingen (ots) – Am Dienstagmittag befuhr ein 35-jähriger PKW-Fahrer die B38 in Fahrtrichtung Landau. Auf Grund überhöhter Geschwindigkeit kam der Betroffene in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen.

Das Fahrzeug kam erst nach ca. 70 Meter zum stehen, als es mit einem Baum kollidierte.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Der 35-jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.