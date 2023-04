Neustadt an der Weinstraße – Die Karolinenstraße muss am Mittwoch, 12. April, sowie am Montag, 17. April 2023, in Höhe des Leibniz-Gymnasiums vormittags ab 7 Uhr voll gesperrt werden.

Grund ist die Erneuerung der Asphaltdecke in diesem Bereich. Die Schulleitung wurde entsprechend informiert.