Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Weisenheim am Sand: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Weisenheim am Sand (ots) – Im Zeitraum von 03.04.2023 18:30 Uhr bis 04.04.2023, 11:00 Uhr wurde ein im Riedweg in Weisenheim am Sand abgestellter Ford Puma beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Ford und entfernte sich an-schließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Sand: Weinbergsdrähte durchtrennt

Weisenheim am Sand (ots) – Zu einem bislang nicht bekannten Zeitraum wurden in einem Wingert südöstlich von Weisenheim am Sand in der Nähe des Ludwigshains, zehn Weinbergsdrähte durchtrennt. Der Schaden wurde am 04.04.2023 festgestellt. Die bislang unbekannten Täter, durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug, die Weinbergsdrähte. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):