Lambsheim: Vollsperrung der A61 nach Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Lambsheim (ots) – Am Dienstag, 04.04.2023, kam es gegen 21:50 Uhr auf der A61, in Richtung Norden, etwa bei Kilometer 356, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei fuhr ein 28-jähriger Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim mit einem Peugeot Boxer einer 41-jährigen Frankenthalerin ins Fahrzeugheck. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Kleinwagen der Frankenthalerin um 90 Grad gedreht und prallte frontal in die rechte Schutzplanke, bevor er auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer sowie eine Beifahrerin im Kleinwagen leicht verletzt und von Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An dem Fahrzeug der Frankenthalerin entstand ein Totalschaden, an dem Peugeot Boxer ein Frontschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf etwa 14000 Euro belaufen. Zur Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn musste die A61 zwischen den Autobahnkreuzen Ludwigshafen und Frankenthal für insgesamt zwei Stunden voll gesperrt werden. Hierdurch kam es sowohl auf der Autobahn, als auch in den angrenzenden Ortslagen zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, die freiwillige Feuerwehr Ruchheim, der Rettungsdienst sowie die Autobahnmeisterei Ruchheim.