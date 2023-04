Kaiserslautern – Am Samstag, den 22. April verwandelt sich die Schoenstraße in ein kunterbuntes Straßenfest. Dieses bildet den Rahmen für den diesjährigen Tag des Offenen Campus.

Zu einem fröhlichen Straßenfest mit allerlei Attraktionen lädt der hiesige Campus der Hochschule Kaiserslautern für Samstag, den 22. April 2023, ab 10 Uhr ein. Alle Bürger sind herzlich willkommen, ihre Hochschule zu entdecken. Spiel und Spaß für Groß und Klein, ein großes kulinarisches Angebot mit Boll Burger, Schneider’s Foodtruck Thai-Küche, Crêpe, Süßwarenstand, Cocktail-Lounge. Nicht zu vergessen die tolle Auswahl an spielerischen Aktivitäten mit Menschenkicker, Fußballdarts, Hüpfburg, Torwandschießen, Dosenwerfen.

Highlights aus den beiden Fachbereichen sind spektakuläre Experimente in den Laboren, wie CrashTests zum Tragverhalten von Stahlbetonbalken, virtuelle Welten im Virtual Design LAB oder Blitz und Donner im Hochspannungslabor sowie Ausstellung und Präsentation studentischer Arbeiten, Mappenberatung und vieles mehr. Nicht zu vergessen die Möglichkeit Kooperationspartner zum dualen Studium persönlich vor Ort kennenzulernen.

Dieser Tag der offenen Tür dient dem Kennenlernen des Studienangebots mit garantiertem Campus Feeling. Das Veranstaltungsprogramm bietet von 10 bis 15 Uhr alle Informationen für eine optimale Studienwahlentscheidung. Uneingeschränkt lässt sich der Hochschulcampus an der Schoenstraße aus nächster Nähe und von A bis Z in Augenschein nehmen.

In Kaiserslautern sind die Fachbereiche Angewandte Ingenieurwissenschaften sowie Bauen und Gestalten vertreten, die ihre vielfältigen Studiengänge präsentieren. Im Fachbereich Angewandte Ingenieurwissenschaften haben Sie die Möglichkeit, ein klassisches Vollzeitstudium (auch in Kooperation mit Unternehmen, ein berufsbegleitendes oder sogar ein ausbildungsintegriertes Studium zu absolvieren. Zur Auswahl stehen die Klassiker wie Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen, aber auch die innovativen Studiengänge Digital Engineering, Energieingenieurwesen und Mechatronik. Der Fachbereich Bauen und Gestalten beinhaltet die 4 Studiengänge Architektur, Bauingenieurwesen, Innenarchitektur und Virtual Design.

Natürlich werden bei der Veranstaltung die Merkmale aller zukunfts- und praxisorientierten Bachelor-, Master- und Weiterbildungsstudiengängen der Hochschule durch anschauliche Vorträge erläutert. In persönlichen Gesprächen mit den Fachvertretern, Studierenden und Ehemaligen lassen sich diese vertiefen. Zusätzlich erhalten die Interessierten Informationen, von welchen studienbegleitenden Unterstützungs- und Betreuungsangeboten sie während ihres Studiums profitieren können. Sie erfahren, in welcher Form ein Studium ganz besonders praxisnah, also z.B. ausbildungs- und berufsintegriert oder berufsbegleitend studiert werden kann. Hierzu sind auch zahlreiche Kooperationsunternehmen und -institutionen vor Ort vertreten. Sie beraten die Interessierten über duale Studienmöglichkeiten, Einstiegschancen nach Studienabschluss oder Praxisphasen während des Studiums. Und das International Office berichtet über Auslandssemester an Partnerhochschulen.

Straßenfest und Offener Campus am Hochschul-Standort Kaiserslautern am Samstag, den 22. April von 10 bis 15 Uhr. Das ausführliche Programm, die App zum Offenen Campus und alle weiteren Informationen im Internet unter www.hs-kl.de/offenercampus