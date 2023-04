Unter dem einprägsamen Namen afs+ hat der Reutlinger Unternehmer Martin Brosy einen weiteren Streamingdienst auf den Markt gebracht. Noch mehr Filme, Serien und Unterhaltung? Nein!

Das Konzept des Geschäftsführers der Akademie für Suchmaschinenoptimierung vereint eine moderne Technik mit Weiterbildungen. Das Ziel hinter dem neuen Dienst ist es, Menschen eine einfache und effiziente Möglichkeit zum Lernen zu geben.

Vom Lernenden zum Lehrer – der Reutlinger Durchstarter hat ein Konzept

Als Martin Brosy sich bei der Akademie für Suchmaschinenoptimierung anmeldete, ahnte er nicht, dass er nur wenige Jahre darauf selbst Geschäftsführer ist. Sein Weg? Überraschend und voller Power.

Im Dezember 2015 schloss er seine Zertifizierung zum SEO-Manager ab.

„Anschließend wurde ich Dozent und jetzt Inhaber der afs“, berichtete er in einem Interview seinen staunenden Zuhörern. Diese Erfolgskurve ist eher selten, aber umso beeindruckender.

Brosy ist überzeugt davon, dass Lernen Menschen ein Leben lang weiterbringen kann. Dabei spielt es für ihn keine Rolle, ob eine Person noch studiert oder schon seit vielen Jahren im Beruf ist.

„Stillstand bedeutet das Ende der Weiterentwicklung“, stellte Brosy schon vor einigen Jahren fest und aus diesem Gedanken entstand auch sein neues Konzept.

Wie wichtig Lernen für Menschen aller Altersgruppen ist, zeigen Angebote wie die Lernwerkstatt der badischen Landesbibliothek. Die Effizienz hängt allerdings maßgeblich von der Art des Lernens ab.

Brosy wollte einen Ort schaffen, an dem moderne Technologie auf aktuelle Inhalte trifft. Das ist ihm mit dem neuen Streamingdienst afs+ gelungen.

Schon zu Beginn stehen 120 Online-Marketing Vorträge von namentlich bekannten Dozenten zur Verfügung. Monatlich wird das Portfolio um weitere Originals erweitert, die nirgendwo sonst zu sehen sind. So gelingt es afs+, mit den Themen immer am Puls der Zeit zu bleiben. Denn gerade im Marketing verändert sich täglich etwas und die Inhalte von gestern sind morgen nicht mehr relevant.

Wen möchte der Reutlinger mit seinem Projekt ansprechen?

Das Interesse an Weiterbildungen ist ungetrübt. Ob berufsbegleitend oder als Basis für eine spätere Selbstständigkeit – Wissen ist Macht und damit hat sich auch mit der flächendeckenden Verfügbarkeit von Internet nichts geändert. Es reicht nicht aus, Antworten aus dem Netz zu ziehen und sie als die eigenen auszugeben. Wer heute etwas erreichen möchte, muss echtes Wissen besitzen.

Und so möchte Martin Brosy mit seinem Streamingdienst all jene ansprechen, deren Lernprozess noch nicht abgeschlossen ist. Er hat sich bewusst dagegen entschieden, nur ganz bestimmte Zielgruppen ins Auge zu fassen. Sein Angebot richtet sich an:

• Studierende, die sich optimal auf den Berufseinstieg vorbereiten möchten.

• Mitarbeiter in Marketingabteilungen, die ihre Kenntnisse auffrischen müssen.

• Laien, für die das Thema Online-Marketing spannend scheint.

• Unternehmer, die ihre eigene Marke auf dem Markt etablieren möchten.

• Ältere Generationen, die eine völlig neue Form des Marketings kennenlernen möchten.

Marketing ist nicht nur ein komplexes Thema, sondern überall im Alltag spürbar.

Wer heute ein Unternehmen gründet, muss mithilfe von Online-Marketing für dessen Bekanntheit sorgen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine physiotherapeutische Praxis handelt oder eine neue Imbissbude am Bahnhof.

Marketing ist unverzichtbar für fast jede Berufssparte. So kam der Reutlinger Martin Brosy schließlich auch zu dem Schluss, seinen Streamingdienst diesem Thema zu widmen.

Zielgruppe Unternehmen – warum nicht nur Privatpersonen von diesem Konzept profitieren

Brosy dachte bei der Entwicklung seiner innovativen Lernmethode nicht nur an Lernende selbst, sondern auch an Unternehmen! Die Ansprüche der Generation Z gegenüber ihrer Arbeitgeber sind rapide angestiegen. Wer seinen Angestellten keine Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, hat beim Recruiting-Prozess schon verloren.

Konferenzen sind teuer und oft wenig effizient. Ein Betrieb schickt zehn seiner Mitarbeiter für eine Woche in die Großstadt. Die Kosten umfassen nicht nur die Teilnahme, sondern auch Anreise, Unterkunft und Verpflegung. Ist die Konferenz dann nicht nur qualitativ schlecht, sondern konzentrieren sich die Mitarbeiter lieber aufs Freizeitvergnügen, waren die Investitionen umsonst.

Per Streaming können Unternehmer ihren Angestellten den Zugang zu wertvollen Lerninhalten ermöglichen und das ganz ohne Zeitbindung. Flexibles Lernen reduziert Kosten und kann zu deutlich besseren Ergebnissen führen. Und letztlich sind die Betriebe von heute darauf angewiesen, ihre Fachkräfte von morgen selbst auszubilden. Im Marketingsektor gibt es schon jetzt ein Nachwuchsproblem, wer einen Experten sucht, braucht im Schnitt über ein Jahr bis zum Erfolg.

In dieser Zeit hätten die eigenen Mitarbeiter längst mithilfe von Top-Vorträgen den eigenen Wissenshorizont erweitern können. Dank der hochwertigen Inhalte des neuen Streamingdienstes ist es möglich, eine ganze Ausbildung bequem am Rechner und ohne Zeitdruck zu absolvieren.

Fazit: Der Reutlinger Martin Brosy auf dem Karriereweg nach ganz oben

Wäre seine Karriere nicht so erfolgreich verlaufen, hätte Brosy nicht mehr als 300.000 Euro in sein neues Projekt investieren können. Doch der Reutlinger ist überzeugt, dass er mit afs+ eine Menge Menschen erreichen wird. Marketing ist heute schon ein wichtiges Themenfeld, in Zukunft aber noch sehr viel mehr. Die ständig wachsende Konkurrenz schläft nicht und wer sich digital nicht gut platziert, geht einfach unter.

Dagegen gibt es nur eine effiziente Waffe – Wissen!

Wer sich selbst oder sein Unternehmen vermarkten kann, erhöht seine Sichtbarkeit rapide.