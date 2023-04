Bretten – Nach Raubüberfall auf 72-Jährige in Bretten insgesamt vier Personen in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 20-Jähriger ist dringend verdächtig, am 22.03.2023 die Pächterin einer

Tankstelle in Bretten überfallen zu haben, als diese gerade mit den

Tageseinnahmen in einer mitgeführten Tasche das Tankstellengebäude verlassen

hatte und im Begriff war, in ihr Fahrzeug zu steigen. Er soll sich der

Geschädigten zügig von hinten genähert und sodann mit solcher Wucht an der

Tasche gerissen haben, dass der Trageriemen der Tasche riss und die Geschädigte

zu Fall kam. Im Anschluss flüchtete der Mann zu Fuß mit der Tasche mitsamt den

Tageseinnahmen.

Dank einer aufmerksamen Zeugin, die den Mann mit über den Kopf gezogener

Sturmmaske vor Begehung der Tat bemerkt und umgehend die Polizei verständigt

hatte, konnte der Tatverdächtige im unmittelbaren Anschluss von einer

Polizeistreife verfolgt und schließlich vorläufig festgenommen werden. Am

Folgetag erließ der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten.

Die nachfolgenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal führten nun

zur Festnahme von drei mutmaßlichen Mittätern. Die Männer im Alter zwischen 20

und 21 stehen im Verdacht, bei der Planung bzw. Durchführung der Tat mitgewirkt

zu haben. Die drei Männer wurden im Laufe der letzten Tage vorläufig

festgenommen und ebenfalls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem

Haftrichter vorgeführt, der jeweils Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den einzelnen Tatbeiträgen der

Beschuldigten, dauern an.

Karlsruhe – Polizei fasst Reifenstecher in Grötzingen

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend nahm die Polizei in Grötzingen einen seit

langem umtriebigen Reifenstecher vorläufig fest.

Der 81-jährige Verdächtige steht im Verdacht, in den vergangenen rund zwei

Jahren die Reifen von weit über 100 Fahrzeugen aufgestochen zu haben. In einer

koordinierten Aktion von Streifen- und Ermittlungsdienst des Polizeireviers

Karlsruhe-Durlach konnte der Gesuchte nun ermittelt werden. Bei seiner Festnahme

zeigte er sich kooperativ. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund

20.000 Euro geschätzt.

Der Beschuldigte wird sich nun wegen fortgesetzter Sachbeschädigung an

Kraftfahrzeugen strafrechtlich verantworten müssen.

Karlsruhe – Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Mehrere leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden in

sechsstelliger Höhe sind die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen

einem Lkw und einer Straßenbahn am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 36 im

Bereich der Vogesenbrücke.

Nach derzeitigem Sachstand rangierte gegen 11.20 Uhr ein Lkw auf einer

Straßenbaustelle. Hierbei ragte offenbar das Heck des Fahrzeuges in den

Gleisbereich der Straßenbahn. Eine in Richtung Daxlanden fahrende Bahn streifte

hierbei die Ladefläche des Lkw. Dies führte dazu, dass auf der rechten

Fahrzeugseite die Scheiben der Bahn stark beschädigt wurden. Zwei Personen in

der Straßenbahn erlitten hierbei Verletzungen und wurden von Rettungsdiensten

noch am Unfallort versorgt. Der Fahrer des Lkw kam mit einem Rettungswagen in

ein Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der

Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Vandalismus am Bahnhof Karlsruhe-Hagsfeld – Zeugenaufruf

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Personen haben am frühen Montagmorgen (3.

April) am Bahnhof Karlsruhe-Hagsfeld einen Fahrkartenautomaten zerstört und für

Störungen im Betriebsablauf der Deutschen Bahn gesorgt.

Wie ein Zeuge der Bundespolizei mitteilte, lenkten laute Geräusche gegen 04:00

Uhr seine Aufmerksamkeit auf den Bahnhof. Dort fielen ihm zwei Personen auf, die

mit Gewalt auf den Fahrkartenautomaten einwirkten.

Eine Streife der Bundespolizei stellte später fest, dass Unbekannte zudem

mehrere Gegenstände, darunter auch Steine, in den Gleisbereich legten. Dies

führte zur zeitweisen Sperrung der Gleise und Verzögerungen im Betriebsablauf.

Ob es sich dabei um die gleichen Personen handelte, die auch den

Fahrkartenautomaten zerstörten, gilt noch zu klären.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs

in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung. Am Tatort sicherten die Beamten

zahlreiche Spuren, die nun in die Ermittlungen einfließen.

Zudem bittet die Bundespolizei weitere Zeugen, die an diesem Morgen etwas

beobachtetet haben, sich zu melden. Dies kann jederzeit telefonisch unter 0721

120160 oder online unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Karlsruhe – 48-Jähriger verursacht mehrere Verkehrsunfälle – Mögliche weitere Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein 48-jähriger Renault-Fahrer, der mutmaßlich unter dem

Einfluss bewusstseinstrübender Substanzen stand, verursachte bei seiner Fahrt

durch Karlsruhe am Montagmittag gleich mehrere Verkehrsunfälle.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 48-Jährige, nachdem er zuvor offenbar in

einer Klinik medizinisch behandelt worden war, gegen 13:15 Uhr von der

Steinhäuserstraße über die Hermann-Veit-Straße auf die Landesstraße 605

stadtauswärts. Von dort fuhr er auf die Südtangente in Fahrtrichtung Durlach

auf. Bei seiner Fahrt auf der Südtangente touchierte er im Edeltrudtunnel

zunächst eine Baustellenbegrenzung. An der Ausfahrt „Oststadt“ verließ der

Renault-Fahrer die Südtangente und bog anschließend in die Ottostraße ein. Laut

Zeugenaussagen hatte der 48-Jährige hier offenbar Probleme die Fahrspur zu

halten und kam mehrfach nach rechts von der Fahrbahn in den Bereich des Gehwegs

ab. Nach vorläufigen Erkenntnissen wurden dabei jedoch keine anderen

Verkehrsteilnehmer oder Fußgänger gefährdet.

Im Kreisverkehr Ottostraße / Killisfeldstraße überfuhr der Endvierziger

teilweise den Grünstreifen und kollidierte hierdurch mit einer Straßenlaterne.

Trotz nun erheblicher Unfallschäden an seinem Pkw setzte er seine Fahrt auf der

Killisfeldstraße über die Lissenstraße und Ellmendinger Straße bis zur

Reichenbachstraße fort, wo er letzten Endes parkte. Auf diesem Streckenabschnitt

streifte der Mann mit seinem Renault außerdem mindestens zwei am Straßenrand

geparkte Fahrzeuge.

Polizeibeamte trafen den 48-Jährigen noch an seinem geparkten Pkw an und

unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei ergaben sich Anhaltspunkte, die auf eine

Beeinflussung durch bewusstseinstrübende Substanzen hindeuteten. Am Pkw des

Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Über

die verursachten Schäden können bislang noch keine Schätzungen abgegeben werden.

Da zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 48-Jährige

bei seiner Fahrt weitere Unfälle verursachte, bittet die Polizei mögliche

weitere Geschädigte, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721

49070 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unfallbeteiligte Pkw-Fahrerin und Zeugen nach Verkehrsunfall in Grünwinkel gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einer

Pkw-Fahrerin am Montagmittag in Karlsruhe-Grünwinkel sucht die Polizei nach

Zeugen sowie der beteiligten Autofahrerin.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die Fahrradfahrerin gegen 13:00 Uhr auf dem

Gehweg der Zeppelinstraße entgegen der Einbahnstraße in südwestliche Richtung.

Als die Pkw-Fahrerin von der Griesbachstraße nach rechts in die Zeppelinstraße

abbiegen wollte, kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmerinnen im

Einmündungsbereich. In einem anschließenden Gespräch einigten sich die Frauen

aufgrund des geringen Sachschadens offenbar ohne polizeiliche Unfallaufnahme und

fuhren beide davon.

Da die Radfahrerin einige Zeit später jedoch Schmerzen verspürte und sich in ein

Krankenhaus begab, verständigte sie nachträglich die Polizei.

Die unfallbeteiligte Autofahrerin ist etwa 50 Jahre alt und war offenbar mit

einem schwarzen Kleinwagen unterwegs.

Die Verkehrspolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie

die bislang unbekannte Pkw-Fahrerin, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu

melden.