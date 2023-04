Mannheim: Scorpions-Konzert Mitte Mai 2023 in der SAP Arena

Mannheim – Die Rock-Ikonen melden sich zurück: Am 16. Mai 2023, gastieren die Scorpions in der Mannheimer SAP Arena. Nach ihrer Welt Tournee im vergangenen Jahr sind die Hannoveraner Rockmusiker wieder in Deutschland auf Tour. Neben Mannheim treten die Rockstars auf am 14.05.2023 in Dortmund, am 19.05.2023 in Hannover, am 21.05.2023 in Stuttgart, am 23.05.2023 in Berlin und schließlich am 05.06.2023 in München.

Im Februar 2022 veröffentlichten die SCORPIONS ihr 19. Studioalbum „Rock Believer“ und starteten danach auf ihre Welttournee, die am 21. Oktober in Las Vegas endete. Die SCORPIONS waren während des Lockdowns in ihrer Homebase Hannover im Studio und arbeiteten an neuen Songs. Zum ersten Mal ist Ex-Mötorhead Schlagzeuger Mikkey Dee mit dabei und komplettiert den legendären SCORPIONS-Hard Rock-Sound! „Das Album hat die Scorpions DNA, den Kern bilden die Schenker/Meine Kompositionen“, meint Frontmann Klaus Meine in einem Interview. „Wir haben als Band alle zusammen in einem Raum gespielt und die Songs aufgenommen – genau so, wie wir es damals in den 80er Jahren gemacht haben. Wir können es nicht erwarten wieder loszulegen, um endlich wieder für unsere Fans zu spielen.“ Der Sound hat Energie und Kompromisslosigkeit, wie ein Adrenalinstoß und lässt keine Zweifel offen, welche Power die Rocklegenden auch live abliefern werden.

Die SCORPIONS gehören zu den wichtigsten Rockbands der letzten Jahrzehnte. Bis heute haben die SCORPIONS über 120 Millionen Tonträger verkauft, über 5.000 Konzerte gespielt und mit ihrer legendären Single „Wind Of Change“ einen zeitlosen Klassiker geschaffen, der rund um den Globus die Charts dominiert hat. Es folgten unzählige Awards, ein Stern am Hollywood Rock Walk of Fame und weitere Hits wie „Rock You Like A Hurricane“, „Still Loving You“ uvm. Ihre bisherigen Erfolge unterstreichen eindrucksvoll, welchen Einfluss die SCORPIONS in der Rockwelt haben.