Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach-Kirch-Göns: Kratzer in Traveller

Rund 500 Euro wird die Reparatur an einem schwarzen Peugeot kosten, nachdem Unbekannte tiefe Kratzer in die Fahrertür trieben. Der Traveller stand in der Nacht von Sonntag (02.04.2023) auf Montag (03.04.2023) auf einem Hof in der Gartenstraße. Wem sind verdächtige Personen in diesem Zeitraum aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0. 0385256

Büdingen- Alkohol gestohlen und geflüchtet

Auf zwei Flaschen Schnaps hatte es ein 33-Jähriger auf seiner Diebestour am gestrigen Nachmittag (03.04.2023) im Rewe-Markt in der Bahnhofstraße abgesehen. Ohne seine Ware zu bezahlen, verließ er den Einkaufsmarkt. Ein aufmerksamer Mitarbeiter, der den Diebstahl beobachtet hatte, sprach den Mann an, der daraufhin beleidigend wurde. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Folge der Marktmitarbeiter stürzte und sich leicht verletzte. Der 33-Jährige konnte zunächst flüchten. Herbeigerufene Polizisten nahmen den Flüchtigen auf einem privaten Grundstück vorläufig fest. Der offenbar alkoholisierte Mann musste mit zur Wache. Seinen Rausch schlief er in den Gewahrsamszellen der Polizei aus. Auf seiner Flucht beschädigte er einen Zaun und einen Glaseinsatz eines Gewächshauses. Der wohnsitzlose Mann muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Räuberischen Diebstahls verantworten.

Echzell-Gettenau: Einbrecher am Kindergarten

Am vergangenen Wochenende suchten Diebe den Kindergarten in der Römerstraße heim. Sie versuchten ein Fenster auf der Gebäuderückseite und eine Seiteneingangstür aufzuhebeln. Sowohl das Fenster als auch die Tür hielten den Aufbruchsversuchen stand. Die Diebe flüchteten ohne Beute. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise, zu den bisher Unbekannten, die zwischen Freitagabend (31.03.2023), 19:00 Uhr und Montag (03.04.2023) zuschlugen, erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Nauheim- Betrüger ergaunern fünfstellige Summe

Trotz aller Warnungen und Aufklärungen über die Maschen der Betrüger am Telefon versuchen diese es immer und immer wieder – manchmal leider erfolgreich. Gestern Nachmittag (03.04.2023) brachten dreiste Betrüger eine Seniorin um rund 30.000 Euro. Gegen 16:00 Uhr erhielt die 81-Jährige einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, die der Frau vorgaukelte, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nur durch die Zahlung einer Kaution könne eine Haftstrafe abgewandt werden. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Betrüger die Frau dazu, das Bargeld gegen 16:30 Uhr an eine Abholerin auszuhändigen. Diese war etwa 160 Zentimeter groß, hatte dunkle Haare und laut Zeugenaussage ein südländisches Aussehen. Sie war bekleidet mit einer bunten Hose, Turnschuhen und einem dunklen, kurzen Mantel. Sie trug weiße Kopfhörer im Ohr. Wem ist die beschriebene Frau noch aufgefallen? Wer hat die Abholerin gesehen? Wer kann Hinweise geben zu einem von dieser Frau eventuell benutzten Auto? Hinweise erbittet die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Nachfolgend Tipps der Polizei zum Schutz davor Opfer von Betrügern am Telefon zu werden

Legen Sie zunächst auf, wenn es am Telefon ums Geld geht!

Egal welche Story Sie am Telefon hören

Lassen Sie sich nicht schockieren und/oder unter Druck setzen!

Seien Sie wachsam und misstrauisch und besprechen Sie sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder

Überweisung oder die Übergabe des daheim gelagerten Geldes

denken!

Überweisung oder die Übergabe des daheim gelagerten Geldes denken! Rufen Sie zurück

Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu!

Benutzen Sie nicht die Rückruftaste!

Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter https://k.polizei.hessen.de/1254894044

„Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!“