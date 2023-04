Bad Endbach- Hartenrod: Zigarettenautomat beschädigt

Vermutlich mit Böllern versuchten Unbekannte, einen Zigarettenautomaten in der Hartenroder Straße aufzusprengen. Zwischen Freitag, 31. März, 17.30 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, entstand dabei aber lediglich ein mehrere hundert Euro hoher Schaden am Automaten, an die Beute im Inneren gelangten die Diebe nicht. Die Marburger Kripo bittet um Hinweise: Wer hat den beschädigten Automaten bemerkt und kann den Tatzeitraum dadurch näher eingrenzen? Wer hat einen Knall gehört, der damit in Zusammenhang stehen könnte? Wer hat Personen sich verdächtig am Automaten aufhalten oder von dem Automaten wegrennen sehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Weimar- Niederwalgern: Zigarettenautomat aufgesprengt

Bis an die gegenüberliegende Scheunenwand schleuderten Automatenteile nach der Sprengung eines Zigarettenautomats an der L3061/ Mühlackerstraße/ Gladenbacher Straße. Zudem lagen etliche Zigarettenpackungen am Tatort. Da die Beamten nur wenig Geld fanden, hatten die Diebe es vermutlich darauf abgesehen, als sie den Automaten am Montag, 3. April, zwischen 0.55 Uhr und 4.25 Uhr sprengten. Der entstandene Schaden am Automat und an der Hauswand dürfte im Bereich von 5.000 Euro liegen, die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Luft aus SUV gelassen

Unbekannte Klimaaktivisten ließen in der Nacht auf Freitag, 31. März, die Luft aus den Reifen mehrerer geparkten SUV. Dabei klemmten sie noch entsprechende Flyer mit Informationen zu dieser Aktionsform an die Scheibenwischer. Die drei Fahrzeuge parkten im Alter Kirchhainer Weg sowie in der Georg-Voigt-Straße. Der Fahrer eines betroffenen Mitsubishi bemerkte die platten Reifen erst nach dem Losfahren, so dass am Outlander eventuell ein Schaden entstand. Näheres dazu wird nach dem Termin in der Werkstatt bekannt sein. An den anderen zwei SUV entstand bisherigen Informationen zu Folge kein Schaden, so dass bislang nur in einem Fall wegen einer möglichen Sachbeschädigung ermittelt wird. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht auf Freitag oder in den Morgenstunden Personen aufgefallen, die sich in den genannten Straßen an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Demonstrantin weggestoßen

Bei einer Demonstration am Freitag, 31. März, schubste ein Mann in der Straße Barfüßertor eine Demonstrationsteilnehmerin, die dadurch gegen 18.45 Uhr fast zu Boden stürzte. Polizeibeamte bekamen den Vorfall mit und wollten den Mann kontrollieren. Der allerdings versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, so dass die Beamten den 25-jährigen Marburger nach der erfolgten Personalienfeststellung von der Versammlung ausschlossen. In der Folge kam er einem erteilten Platzverweis nicht nach, so dass er vorübergehend ins Polizeigewahrsam kam. Bevor die anwesenden Beamten bei der Demonstration die Personalien der Frau aufnehmen und mögliche Zeugen befragen konnten, waren die Personen bereits weitergelaufen. Somit steht bislang nicht fest, wer die Frau ist und ob sie sich durch das Stoßen Verletzungen zuzog. Die Kripo Marburg bittet daher die Frau sowie Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Marburg: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Im Ginseldorfer Weg kam es am Donnerstag, 30. März, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Paketzustellern und mehreren Mitgliedern einer Familie. Ursächlich war wohl der Fahrstil vom Fahrer des Auslieferfahrzeugs eines Onlinehandels. Ein sich auf die Straße verlagerndes Wortgefecht lockte mehrere Familienmitglieder des Mannes an, der sich über den Fahrstil aufregte. Der zunächst verbale Konflikt entwickelte sich zu einem handfesten Streit, bei dem die beiden in Siegen wohnenden Zusteller im Alter von 24 und 30 Jahren gegen 16.20 Uhr Schläge und Tritte kassierten und dadurch leichte Verletzungen davontrugen. Zudem beleidigten die anderen Personen die zwei Männer mehrfach. Hinzugerufene Polizeibeamte sorgten schließlich für das Ende der Auseinandersetzung. Die Polizei bittet Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Marburg: Fiat touchiert

In der Marburger Innenstadt touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten weinroten Fiat 500 und verursachte damit einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Wann genau und wo der Unfall passierte, ist bislang nicht genau bekannt. In Betracht kommt das Parkhaus Pilgrimstein, da der Fiat dort mehrmals parkte. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die zwischen Donnerstag, 30. März, 16 Uhr, und Montag, 7.25 Uhr einen entsprechenden Unfall in der Innenstadt beobachteten (Telefonnummer 06421/4060).